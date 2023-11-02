15 dakikada yakalanan kuyumcu hırsızları polislere şaşırdıklarını ifade ettiler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kuyumcuya girerek 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan ve 15 dakika içerisinde polise yakalanan kar maskeli 4 hırsız, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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15 dakikada yakalanan kuyumcu hırsızları polislere şaşırdıklarını ifade ettiler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kuyumcuya girerek 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan ve 15 dakika içerisinde polise yakalanan kar maskeli 4 hırsız, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soyguncuların emniyetteki sözlü ifadelerinde, 15 dakika içerisinde polis tarafından yakalandıklarına şaşırdıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olay 31 Ekim sabahı saat 04.35 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Bir otomobille kuyumcunun önüne gelen kar maskeli ve eldivenli 4 kişi, iş yerine girdi. Kuyumcunun tezgahından ve çekmecesinden 3 milyon lira değerinde ziynet eşyalarını toplayan soyguncular, daha sonra geldikleri otomobile binerek bölgeden uzaklaştı. Gelen bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerine giderek çalışma başlattı.

Soygun anı ve yakalanma, güvenlik kameralarında

Şüphelilerin kaçabileceği güzergahlarda tedbir alan polis, 4 soyguncunun içerisinde bulunduğu otomobili Gümüşpala Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan otomobil, yapılan takip ve kovalamaca sonucu köşeye sıkıştırıldı. Sahte plaka olduğu belirlenen otomobil içerisindeki soyguncular A. E., U. A., S. E. ve C. K., polis ekipleri tarafından, soygundan 15 dakika sonra kıskıvrak yakalandı.

Polis ekiplerince yapılan aramalarda, soygunda kullanılan kas maskeleri ve eldivenler ile soygundan elde edilen 3 milyon değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Öte yandan araçta 2 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 18 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden A.E.'nin 18 yıl 1 ay 22 gün, U.A.'nın ise 25 yıl 4 ay 30 gün kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

15 dakikada yakalanan kuyumcu hırsızları polislere şaşırdıklarını ifade ettiler

Öte yandan kuyumcunun soyulma anı, polisin soyguncuları köşeye sıkıştırma ve yakalama anları, çevredeki kameralar ile görüntülendi. Görüntülerde kar maskeli soyguncuların iş yerine girdiği, altınları çalarak iş yerinden çıktığı anlar ile, polis ekipleri tarafından önünün kesildiği daha sonra da kaçmaya çalışan otomobilin köşeye sıkıştırılarak çerisindeki şüphelilerin yakalandığı anlar yer aldı.

15 dakikada yakalanan kuyumcu hırsızları polislere şaşırdıklarını ifade ettiler

15 dakikada yakalandıklarına şaşırmışlar

Öte yandan soyguncular A. E., U. A., S. E. ve C. K.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde verdikleri sözlü ifadede, 15 dakika içerisinde polis tarafından yakalandıklarına şaşırdıklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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