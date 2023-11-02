Ankara Barosundan atılan avukattan tepki: “LGBT+ konusunda sesini çıkaran çoğunluğu bastırmaya çalışıyorlar”

LGBT karşıtı olduğu gerekçesiyle Ankara Barosu yönetim kurulu tarafından görevden alınan avukat Merve Ayvalı, avukat arkadaşları ile birlikte Ankara adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

YAYINLAMA
Google News
Ankara Barosundan atılan avukattan tepki: “LGBT+ konusunda sesini çıkaran çoğunluğu bastırmaya çalışıyorlar”

LGBT karşıtı olduğu gerekçesiyle Ankara Barosu yönetim kurulu tarafından görevden alınan avukat Merve Ayvalı, "Birçok meslektaşım bana destek verdiler ama bu baskıcı iklime teslim oldukları için LGBT+ konusunda sesini çıkaran çoğunluğu bastırmaya çalışıyorlar ve azınlık haline getirmeye çalışıyorlar" dedi.

LGBT etkinliğine tepki gösterdiği için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alınan avukat Merve Ayvalı ve avukat arkadaşları Ankara adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ankara Barosundan atılan avukattan tepki: “LGBT+ konusunda sesini çıkaran çoğunluğu bastırmaya çalışıyorlar”

Açıklamanın ardından İHA muhabirine yaşadıklarını anlatan Ayvalı, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz haziran ayında onur ayı adı altında Ankara Barosu kadın hakları merkezi bir etkinlik düzenlemişti. Güncel gelişmeler ışığında toplumsal cinsiyet mücadelesi ve LGBT+'lar. Bende bu etkinliğe kişisel sosyal medya hesabımdan bir tepki gösterdim. Bu etkinliğin iptal edilmesi gerektiğini Ankara Barosu'nun LGBT+ ideolojisinin propagandasını yaptığını dile getirdim. Bu ifadelerimin ne yazık ki eleştiri sınırlarını aştığını düşünmüş olacak ki Baro yönetimi hakkımda disiplin kovuşturması başlattı ve benim Ankara Barosu çocuk hakları merkezi başkan yardımcılığı görevimden ve hem çocuk hakları hem de kadın hakları merkezi üyeliklerinden çıkarılma kararımı verdi. Bizde bu sebeple bu gün burada basın açıklaması yaptık aynı zamanda. Ankara Barosu yönetiminin kararını yargıya taşıyacağım hukuki yoldan mücadeleme devam edeceğim zaten. Bu mesele sadece hukuki bir mesele değil. Birçok meslektaşım bana destek verdiler ama bu baskıcı iklime teslim oldukları için LGBT+ konusunda sesini çıkaran çoğunluğu bastırmaya çalışıyorlar ve azınlık haline getirmeye çalışıyorlar. Biz artık Baroların bu anlayıştan temizlenmesi gerektiğini LGBT+ dayatmasının propagandasını ve ideolojisini örgütlememeleri gerektiğini tam tersine çocukları korumak, kadınları korumak, aileyi ve toplumu korumak için bu dayatmayla mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyoruz."

Bitlis’te aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuğun imdadına vatandaşlar koştu!Bitlis’te aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuğun imdadına vatandaşlar koştu!

2024 Hac kuraları çekildi! Sonuçlar nasıl öğrenilecek?2024 Hac kuraları çekildi! Sonuçlar nasıl öğrenilecek?

Girdiği telefoncudan kaşla göz arasında telefonu çalıp cebine koydu!Girdiği telefoncudan kaşla göz arasında telefonu çalıp cebine koydu!

İstanbul'da bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonda tam düzenekli Hint keneviri tarlası ortaya çıktıİstanbul'da bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonda tam düzenekli Hint keneviri tarlası ortaya çıktı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Sosyal medyada vekiller arasında İmamoğlu kavgası
CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Sosyal medyada vekiller arasında İmamoğlu kavgası
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsrail - Hamas savaşı çözüm önerisi sosyal medyada alay konusu oldu
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsrail - Hamas savaşı çözüm önerisi sosyal medyada alay konusu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğn müjdeyi böyle duyurdu: Dünyada Hepatit A aşısını üreten 4. ülke olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğn müjdeyi böyle duyurdu: Dünyada Hepatit A aşısını üreten 4. ülke olacağız
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak adaylık açıklaması: 'Ben rakibimi biliyorum sizde anlamışınızdır'
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak adaylık açıklaması: 'Ben rakibimi biliyorum sizde anlamışınızdır'
Son Haberler
Ankara Barosundan atılan avukattan tepki: “LGBT+ konusunda sesini çıkaran çoğunluğu bastırmaya çalışıyorlar”
Ankara Barosundan atılan avukattan tepki: “LGBT+ konusunda sesini çıkaran çoğunluğu bastırmaya çalışıyorlar”
Bitlis’te aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuğun imdadına vatandaşlar koştu!
Bitlis’te aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuğun imdadına vatandaşlar koştu!
2024 Hac kuraları çekildi! Sonuçlar nasıl öğrenilecek?
2024 Hac kuraları çekildi! Sonuçlar nasıl öğrenilecek?
Girdiği telefoncudan kaşla göz arasında telefonu çalıp cebine koydu!
Girdiği telefoncudan kaşla göz arasında telefonu çalıp cebine koydu!
Kılıçdaroğlu CHP'de kendinden sonraki genel başkanlığı devredeceği adayın profilini açıkladı açıkladı
Kılıçdaroğlu CHP'de kendinden sonraki genel başkanlığı devredeceği adayın profilini açıkladı açıkladı
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlıktır
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlıktır
Çok Okunanlar
Japon deprem uzmanı Yoshınorı Morıwakı'dan korkutan yeni Marmara depremi açıklaması! '6 Şubat depreminin 3 kat fazla can kaybı yaşanabilir'
Japon deprem uzmanı Yoshınorı Morıwakı'dan korkutan yeni Marmara depremi açıklaması! '6 Şubat depreminin 3 kat fazla can kaybı yaşanabilir'
Uzmanlar uyarıyor! Sakın bu 5 gıdayı yemeyin, İnsanı sinsice ölüme götüren 5 yiyecek!
Uzmanlar uyarıyor! Sakın bu 5 gıdayı yemeyin, İnsanı sinsice ölüme götüren 5 yiyecek!
Araç sahiplerine müjde! Yüksek kasko fiyatlarına ayarlama geliyor
Araç sahiplerine müjde! Yüksek kasko fiyatlarına ayarlama geliyor
Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Kasım Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Kasım Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?
Ali Bacanın DEVA Partisi dağılıyor! 13 ilçe başkanı istifa etti, 20 bin kişinin daha istifa edeceği açıklandı
Ali Bacanın DEVA Partisi dağılıyor! 13 ilçe başkanı istifa etti, 20 bin kişinin daha istifa edeceği açıklandı
Meral Akşener'den şok Filistin açıklaması! Filistin'in yanında duranları samimiyetsizlikle suçladı
Meral Akşener'den şok Filistin açıklaması! Filistin'in yanında duranları samimiyetsizlikle suçladı
Yorumlananlar
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek