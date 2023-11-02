İstanbul'da bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonda tam düzenekli Hint keneviri tarlası ortaya çıktı

Bayrampaşa'da operasyon düzenlenen inşaat halindeki bir adreste, girişi dolapla kapatılan gizli bölmede Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. Operasyonda çok sayıda Hint keneviriyle, yetiştiriciliğinde kullanılan düzenek ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiği şüphesi üzerine adresi izlemeye aldı. Adresin çevresinde yoğun şekilde koku oluştuğu ve gece saatlerinde içerinin loş ışıklandırma ile aydınlatıldığı tespit edildi.

23 Ekim'de saat 19.30 sıralarında adresin otoparkına giriş yapan şüpheli araçtaki E.O., M.D. ve H.C. isimli şahıslar yakalandı. Binanın 8. katının inşaat halinde olduğu ve şüphe oluşturmadığı, aramaların detaylandırılması neticesinde odada bulunan bir dolap ile girişi kapatılmış gizli bölme tespit edildi.

Gizli bölmede yapılan aramalarda ise 460 adet büyük saksıda ekilmiş halde Hint keneviri, 39 adet bardak saksıda ekili Hint keneviri, 54 adet Hint keneviri yetiştirilmesinde kullanılan aydınlatma sistemi, 28 adet uyuşturucu madde üretiminde kullanılan PH dengeli toprak, 1 adet oda sıcaklığı göstergesi, 2 adet klima, 3 adet havalandırma filtresi, hortumla düzeneklenmiş sulama sistemi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Haberin Devamı

Gözaltına alınan 3 şüpheli 6136 SKM ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından adli makamlara sevk edildi. E.O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.D. ve H.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

100. yılında Metro İstanbul'dan rekor taşıma! 3 milyonuncu yolcusuna hediye takdim edildi

Eskişehir’de ‘Tefecilik’ yaptığı belirlenen baba ve 2 oğluna şok baskın!

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobilin altında kaldı!

Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12 daha artırdı! İşte tahmin edinilen rakam

Tüm dünya tepki gösterdi! Gazze’de katliam, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da eğlence

Hamas'tan İsraile büyük şok! Hamas görüntüleri yayınladı, İsrail tanklarını böyle vurdular

Lezzet üreticisi Niğdeli dondurmacıdan yeni bir keşif daha! "Alın bu da patatesli dondurma"

Büyükçekmece’de akıl almaz cinayet! Cesedi bazanın altından çıktı!