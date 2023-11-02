Eskişehir’de ‘Tefecilik’ yaptığı belirlenen baba ve 2 oğluna şok baskın!

Eskişehir’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ‘Tefecilik’ yaptığı belirlenen baba ve 2 oğlu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 şahsın tefecilik yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, senet karşılığı borç para verdikleri, cebir ve şiddetle borçları katladıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıkları tespit edilen baba ve 2 oğlunun yakalanması amacıyla KOM Şube Müdürlüğü, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu’ gerçekleştirildi.

Şüphelilere ait evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 6 adet isme yazılmış 6 milyon TL değerinde senet, 1 adet isme yazılmış senet fotokopisi, 1 adet 1 buçuk milyon TL değerinde tapu senedi, 95 adet boş senet, 13 adet 9 milimetre mermi, 1 adet kelepçe, 3 bin 110 TL nakit para, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan baba ve 2 oğlu hakkında ‘Tefecilik’ suçundan soruşturma başlatıldı. Şahıslar, işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden baba Y.T. ve oğlu M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer oğul M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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