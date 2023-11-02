Eskişehir’de ‘Tefecilik’ yaptığı belirlenen baba ve 2 oğluna şok baskın!

Eskişehir’de KOM Şube Müdürlüğü, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu’ gerçekleştirildi.

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Eskişehir’de ‘Tefecilik’ yaptığı belirlenen baba ve 2 oğluna şok baskın!

Eskişehir’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ‘Tefecilik’ yaptığı belirlenen baba ve 2 oğlu yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 şahsın tefecilik yaptığı tespit edildi.

Eskişehir’de ‘Tefecilik’ yaptığı belirlenen baba ve 2 oğluna şok baskın!

Şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, senet karşılığı borç para verdikleri, cebir ve şiddetle borçları katladıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıkları tespit edilen baba ve 2 oğlunun yakalanması amacıyla KOM Şube Müdürlüğü, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu’ gerçekleştirildi.

Eskişehir’de ‘Tefecilik’ yaptığı belirlenen baba ve 2 oğluna şok baskın!

Şüphelilere ait evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 6 adet isme yazılmış 6 milyon TL değerinde senet, 1 adet isme yazılmış senet fotokopisi, 1 adet 1 buçuk milyon TL değerinde tapu senedi, 95 adet boş senet, 13 adet 9 milimetre mermi, 1 adet kelepçe, 3 bin 110 TL nakit para, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan baba ve 2 oğlu hakkında ‘Tefecilik’ suçundan soruşturma başlatıldı. Şahıslar, işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden baba Y.T. ve oğlu M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer oğul M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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