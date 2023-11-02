Lezzet üreticisi Niğdeli dondurmacıdan yeni bir keşif daha! "Alın bu da patatesli dondurma"

Türkiye'de patates üretiminde birinci sırada yer alan Niğde’de bir dondurmacı patatesten dondurma üretti.

KATKISIZ DOĞAL DONDURMALARA YURT DIŞINDAN DA TALEP VAR

61 farklı çeşit dondurma üreten Yasin Kürkçü, Niğde’nin vazgeçilmez tarımsal ürünlerinden dondurma yapmak için AR-GE çalışmalarını yeni lezzetler üzerine sürdürüyor. Niğde’nin Çamardı ilçesinde üretilen misket elmadan daha önce dondurma yapan Kürkçü, bu kez de Niğde’nin patatesinden dondurma yaptı. Dondurmacılığa çocuk yaşlardan itibaren başlayan 43 yaşındaki Yasin Kürkçü, Niğde’ye özgü ürünler olan elma, köfter ve gazozun yanı sıra patatesten yaptığı onlarca denemenin ardından lezzetli sonuç elde etmeyi başardı.

1995 yılında İstanbul’da başladığı mesleğini Niğde’de sürdüren Kürkçü; "Niğde'mizin yöresel ürünlerinden nasıl dondurma yaparız dedik ve ilk olarak elmalı ve köfterli dondurma yaptık çok tutuldu ve sonra aklımıza patates geldi. Müşterilerimizden de çok beğeni alıyoruz. Elmayı kabuğunu soyarak yapmıştık olmadı sonra rendeledik, haşladık ve güzel bir sonuç yakaladık. Patateste de aynı şekilde haşladık, pişirdik bir türlü tutturamadık sonra püf noktasını yakaladık. 30 kilo dondurmam ziyan oldu ama şuan patatesli dondurmayı tutturduk" diye konuştu.

Meslektaşlarına elmalı ve patatesli dondurma yapmalarını tavsiye eden Kürkçü, yurt dışından da püf noktalarını öğrenmek için talepler olduğunu dile getirerek, "Türkiye’de hiçbir dondurmacıda patatesli ve elmalı dondurma yok. Niğde’nin Çamardı bölgesinin misket elmasından dondurma yapan Türkiye’de sadece ben varım. Yurt dışından da talepler var. Denemeler yaparken dondurmanın tamamen katkısız ve doğal olmasına özen gösteriyorum" dedi.

Yeni tatlar üzerine denemelerini sürdüren Kürkçü’nün hedefi ise Niğde’nin yerel tatlarını dondurma yaparak dünyaya tanıtmak.

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