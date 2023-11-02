Vali ile simitçinin yürekleri ısıtan sohbeti jestle bitti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu kısa süre önce göreve başladığı günden bu yana Erzincan’da güler yüzlü duruşu ve vatandaşlara olan samimi tavırlarıyla yürekleri ısıttı. Simitleriyle çeyrek asırdır ekmek mücadelesi veren Murat Güzel’le bir süre sohbet ettikten sonra tezgâhta bulunan yaklaşık 200 simidin hepsini satın alarak vatandaşlara dağıttı.

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Vali ile simitçinin yürekleri ısıtan sohbeti jestle bitti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile kentin sembol isimlerinden simit satıcısı Murat Güzel’in alışverişi hem içleri ısıttı hem yüzleri güldürdü. Tezgâhtaki bütün simitleri Vali Aydoğdu satın alarak vatandaşlara dağıttı.

SİMİTÇİNİN TEZGAHINDAKİ SİMİTLERİN HEPSİNİ SATIN ALIP DAĞITTI

Kısa süre önce göreve başladığı günden bu yana Erzincan’da güler yüzlü duruşu ve vatandaşlara olan samimi tavırlarıyla yürekleri ısıtan Vali Hamza Aydoğdu, simitleriyle çeyrek asırdır ekmek mücadelesi veren Murat Güzel’in tezgâhta bulunan yaklaşık 200 simidin hepsini satın alarak vatandaşlara dağıttı.

Vali ile simitçinin yürekleri ısıtan sohbeti jestle bitti

Vali Aydoğdu ile simitçi Murat’ın diyaloğu yüzleri güldürdü. Kafasının üzerinde taşıdığı tezgahta simit satıcılığı yapan Murat Güzel, yol üzerinde bulunan çay ocağında oturan Vali Aydoğdu’yu görünce yanına gitti. Vali Aydoğdu, Murat Güzel’e tezgahında kaç tane simit olduğunu sordu.

Vali ile simitçinin yürekleri ısıtan sohbeti jestle bitti

Yaklaşık 200 simit olduğunu söyleyen Murat’ın bütün simitlerini satın alan Vali Aydoğdu, aldığı simitleri vatandaşlara dağıttı.


Simitçi Murat ile Vali Aydoğdu’nun samimi diyaloğu ve yaşanan anlar hem yürekleri ısıttı hem yüzleri güldürdü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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