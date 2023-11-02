Beyoğlu’nda film gibi olay! Gasp ettiği parayı “Ben Robin Hood’um” diyerek önüne gelene dağıttı

Bindikleri korsan taksiciye silah doğrultup telefonunu çalan hırsız, internet bankacılığından da 15 bin lirasını gasp etti. Şahıslardan biri ardından gasp ettiği paraları Taksim’de “Ben Robin Hood’um” diyerek önüne gelene dağıttı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Beyoğlu’nda film gibi olay! Gasp ettiği parayı “Ben Robin Hood’um” diyerek önüne gelene dağıttı

Beyoğlu’nda 3 şahıs korsan taksicilik yapan adamı silah zoruyla alıkoydu. Adama silah doğrultup telefonunu çalan hırsız, internet bankacılığından da 15 bin lirasını gasp etti. Şahıslardan biri ardından gasp ettiği paraları Taksim’de “Ben Robin Hood’um” diyerek önüne gelene dağıttı. Yaşanan ilginç olay kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı şahıs savcılık talimatıyla akıl hastanesine yatırıldı.
Olay, önceki hafta Pazar günü saat 23.15 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre korsan taksicilik yapan Nurullah K. olay günü Küçükçekmece’den aracına 3 kişi aldı. Şahıslardan biri araca biner binmez Nurullah K.’ya silah doğrultarak “biz ne istersek onu yapacaksın, yoksa seni öldürürüm” diye tehdit etti. Ardından şahıslardan biri Sefaköy'de inerken, Nurullah K. kendisini alıkoyan 2 şahısla birlikte Taksim’e doğru yola koyuldu. O esnada Nurullah K.’nın bacağına silah dayayarak gasp ettiği cep telefonundan mobil bankacılığına girip, hesapta bulunan 15 bin lirayı kendi hesabına aktardı.

bg32.jpg

“Ben Robin Hood’um” diyerek paraları dağıttı

Aracı Taksim’de otoparka park eden ettiren şahıslar, alıkoydukları Nurullah K. ile birlikte ATM’ye gidip gasp ettiği parayı çekti. Şahıslar ardından parayı cadde üzerinde önüne gelene “Ben Robin Hood’um” diyerek dağıttı. Yaklaşık 9 bin lirayı bu şekilde caddedeki esnafa dağıtan şahsın yanından kurtulan Nurullah K. gördüğü polislerden yardım istedi. O arada da şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan ilginç anları ise kameralara yansıdı.

“'Al bu parayı, garibanlara dağıt. Ben Robin Hood’um’ demiş”

Olayla ilgili konuşan Engin Acur, “Arkadaşımın yanına bir adam gelmiş ve 200 TL vermiş. Al bu parayı, garibanlara dağıt. Ben Robin Hood’um’ demiş. Ardından parayı dağıta dağıta yürümeye devam etmiş. Galiba bir gasp olayı olmuş. Zaten kendisinin tipi biraz değişikti. Robin Hood, zaten zenginden alıp fakire dağıtıyor. Bu da öyle bir şeyler yapmış. Tabii ki duyunca şaşırdık. Neden böyle bir şey yaparsın? Çok değişik” dedi.

“Kimsenin ekmeğini gasp etmek doğru bir tutum değil”

Olayla ilgili konuşan esnaf Mahmut Karapınar, “Birisi bana 200 TL bıraktı. Bu parayı ‘Hayrına birisine verebilir misin?’ dedi. Vereceğimi söyleyerek adama söz verdim. O para hala cüzdanımda duruyor. Gerçek ihtiyaç sahibi olan birisini arıyorum. Bulursam parayı vereceğim. Ben parayı birisinin hayrına vesile olsun diye aldım. Cüzdanımın bir köşesine koydum, hala bekliyor. İşin aslını bilmiyorum. Allah ıslah etsin. Ne olursa olsun, kimsenin ekmeğini gasp etmek doğru bir tutum değil” dedi.

Beyoğlu Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Nurullah K.’nın aracının yanına giderek içinde arama yaptı. Aracın sağ ön koltuğundaki tabancaya el koyan polis daha sonra çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Onlarca saatlik görüntü izleyen polis, şüphelilerin 5 adet suç kaydı bulunan Yiğit E. (18) ve Murat A. (18) ile Emir A. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Yiğit E. Küçükçekmece’de kıskıvrak yakalandı.

Robin Hood gaspçı akıl hastanesinde

Gözaltına alınan Yiğit E. emniyete götürülerek burada ifadesi alındı. Paraları dağıtmak için gasp ettiğini ve kendisini Robin Hood olarak kabullendiğini söyleyen Yiğit E. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak akıl hastanesine yatırıldı.

Sigaraya zam! Başkan "hayırlı olsun" diyerek duyurdu!Sigaraya zam! Başkan "hayırlı olsun" diyerek duyurdu!

Uzmanlar uyarıyor! Sakın bu 5 gıdayı yemeyin, İnsanı sinsice ölüme götüren 5 yiyecek!Uzmanlar uyarıyor! Sakın bu 5 gıdayı yemeyin, İnsanı sinsice ölüme götüren 5 yiyecek!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2024 LGS tarihi açıkladı! İşte sınavın yapılacağı tarihMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2024 LGS tarihi açıkladı! İşte sınavın yapılacağı tarih

Japon deprem uzmanı Morıwakı'den korkutucu açıklama: "Maalesef ki Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor”Japon deprem uzmanı Morıwakı'den korkutucu açıklama: "Maalesef ki Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor”

Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Kasım Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Kasım Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Büyükçekmece’de akıl almaz cinayet! Cesedi bazanın altından çıktı!
Büyükçekmece’de akıl almaz cinayet! Cesedi bazanın altından çıktı!
Japon deprem uzmanı Yoshınorı Morıwakı'dan korkutan yeni Marmara depremi açıklaması! '6 Şubat depreminin 3 kat fazla can kaybı yaşanabilir'
Japon deprem uzmanı Yoshınorı Morıwakı'dan korkutan yeni Marmara depremi açıklaması! '6 Şubat depreminin 3 kat fazla can kaybı yaşanabilir'
Bahçeye topu kaçan çocuğun başına gelmeyen kalmadı! Önce elektirik çarptı sonra duvardaki teller vücudunu kesti!
Bahçeye topu kaçan çocuğun başına gelmeyen kalmadı! Önce elektirik çarptı sonra duvardaki teller vücudunu kesti!
Esenyurt’ta bir garip olay! Öğrencileri minibüse almadı yetinmedi, tepki gösteren yolcuları minibüsten indirdi!
Esenyurt’ta bir garip olay! Öğrencileri minibüse almadı yetinmedi, tepki gösteren yolcuları minibüsten indirdi!
Son Haberler
Hamas'tan İsraile büyük şok! Hamas görüntüleri yayınladı, İsrail tanklarını böyle vurdular
Hamas'tan İsraile büyük şok! Hamas görüntüleri yayınladı, İsrail tanklarını böyle vurdular
Lezzet üreticisi Niğdeli dondurmacıdan yeni bir keşif daha! "Alın bu da patatesli dondurma"
Lezzet üreticisi Niğdeli dondurmacıdan yeni bir keşif daha! "Alın bu da patatesli dondurma"
CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Sosyal medyada vekiller arasında İmamoğlu kavgası
CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Sosyal medyada vekiller arasında İmamoğlu kavgası
Vali ile simitçinin yürekleri ısıtan sohbeti jestle bitti
Vali ile simitçinin yürekleri ısıtan sohbeti jestle bitti
Husumetli akrabalar benzin istasyonunda karşılaşınca kan döküldü!
Husumetli akrabalar benzin istasyonunda karşılaşınca kan döküldü!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Hafif ticari araç kontrolden çıkıp orta şeritteki tırın altına girdi!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Hafif ticari araç kontrolden çıkıp orta şeritteki tırın altına girdi!
Çok Okunanlar
Japon deprem uzmanı Yoshınorı Morıwakı'dan korkutan yeni Marmara depremi açıklaması! '6 Şubat depreminin 3 kat fazla can kaybı yaşanabilir'
Japon deprem uzmanı Yoshınorı Morıwakı'dan korkutan yeni Marmara depremi açıklaması! '6 Şubat depreminin 3 kat fazla can kaybı yaşanabilir'
Uzmanlar uyarıyor! Sakın bu 5 gıdayı yemeyin, İnsanı sinsice ölüme götüren 5 yiyecek!
Uzmanlar uyarıyor! Sakın bu 5 gıdayı yemeyin, İnsanı sinsice ölüme götüren 5 yiyecek!
Hamas'tan son dakika esir kararı! O ülkelere ait esirleri bırakacaklarını açıkladılar
Hamas'tan son dakika esir kararı! O ülkelere ait esirleri bırakacaklarını açıkladılar
Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Kasım Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Kasım Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?
Çorum’da kontrolden çıkan otomobil Çomar barajına uçtu!
Çorum’da kontrolden çıkan otomobil Çomar barajına uçtu!
Pendik'te tefecilik operasyonu! Suç örgütlerine ait villa havadan görüntülendi
Pendik'te tefecilik operasyonu! Suç örgütlerine ait villa havadan görüntülendi
Yorumlananlar
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek