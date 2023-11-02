Büyükçekmece’de akıl almaz cinayet! Cesedi bazanın altından çıktı!

Büyükçekmece’de 3 haftadır kendisinden haber alınmayan Fikret Aydın isimli adamın cesedi evindeki yatak bazasında silahla vurulmuş şekilde çıktı.

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Büyükçekmece’de akıl almaz cinayet! Cesedi bazanın altından çıktı!

Büyükçekmece’de 3 haftadır kendisinden haber alınmayan Fikret Aydın isimli adamın cesedi evindeki yatak bazasında silahla vurulmuş şekilde çıktı. Cesedi, Aydın'ın yakını eve bakmaya gelince kokular üzerine bulduğu öğrenilirken polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

EVE GELEN YAKINI TARAFINDAN KLİMANIN AÇIK OLDUĞU VE AĞIR YATAK ODASINDAN AĞIR KOKULAR GELDİĞİ BELİRTİLDİ

Olay, geçtiğimiz 29 Ekim Pazar Günü Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre kendisinden 3 haftadır haber alınamayan elektrikçi Fikret Aydın (39)’ın bir yakını evine gitti. Klimanın açık olduğunu ve evden kokular geldiğini fark eden yakını kokunun yoğun geldiği yatak odasına girdi. Şahıs, bazayı açtığında Aydın’ın cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler Aydın’ın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis evde ayrıca uyuşturucu düzeneği de buldu. Aydın’ın cesedinin yaklaşık 3 haftadır baza altında olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

Büyükçekmece’de akıl almaz cinayet! Cesedi bazanın altından çıktı!

Polis, konuyla ilgili çok yönlü inceleme yaparken eve sürekli girip çıktığı söylenilen ve T.Y. isimli bir şahısın ise peşine düştüğü öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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