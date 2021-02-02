15 Şubatta ilk hangi sınıflar açılacak? 15 Şubatta hangi sınıflar okula gidecek?

15 Şubatta ilk hangi sınıflar açılacak? sorusu gündemde. Koronavirüs salgını nedeniyle 1. dönemi uzaktan eğitim şeklinde bitiren milyonlarca öğrenci ikinci dönemde okula gidip gidemeyeceğini merak ediyor. 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitim kademeli olarak başlıyor. İşte detaylar...

15 ŞUBAT'TA İLK HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?

15 Şubat'ta sadece köy okullarındaki tüm kademeler yüz yüze eğitime başlayacak. Ancak dileyen veli çocuklarını okula göndermeden uzaktan eğitime devam edebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak.'' dedi.

Köy okulları ve anaokullarında 15 Şubat’ta yüz yüze eğitimin başlayacağına dikkat çeken Bakan Selçuk, “Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Elbette salgının seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurulları bazı köylerimizde uzaktan eğitimi önerebilecektir. Okul öncesine verdiğimiz önem malumunuzdur. Bizim için eğitimin başlangıcıdır. Bu sebeple çocuklarımın güçlü bir başlangıç yapmaları ve daha da gecikmemeleri için 15 Şubat’ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik” açıklamasında bulundu.

HAFTADA KAÇ GÜN OKULA GİDİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. 1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek." açıklamalarını yaptı.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞILANACAK?

Öğretmenlerin Şubat ayı içerisinde aşılanmalarına başlanacak. 1 Mart'ta açılacak okulları öğrenmek için ise aşağıdaki haberimizde tıklayabilirsiniz.

1 Mart'ta hangi sınıflar okula gidecek? 1 Mart'ta hangi okullar açılıyor?

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Daha önce olduğu gibi yine yüz yüze eğitim konusunda velilerin görüşlerinin öncelikli olacağının altını çizen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları elbette geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklardır. Hepinizin bildiği gibi, öğretmenlerimiz Covid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için Şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın da tespitleri doğrultusunda özellikle bazı illerimizde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir. Uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte okullarımızın temizliğini ve TSE standartlarına göre belgelendirme işlemlerini çok hızlı bir şekilde yapabildik. Eksiği olan okullarda önlemler alınmış oldu. Biz, Bakanlık olarak çocuklarımızın, öğretmenleri ve akranlarıyla yüz yüze eğitim alamamasından kaynaklı eğitim eksikliklerinin farkındayız ve yakın takibindeyiz. Bu bağlamda öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız. Bu konudaki hazırlıklarımızı ve destek kaynaklarımızı önümüzdeki günlerde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaşacağız.”