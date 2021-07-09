15 Temmuz şehitleri anma mesajları resimli | 15 Temmuz şehitleri anma günü sözleri 2021

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 2016'da 15 Temmuz günü İstanbul'da darbe girişiminde bulunmuştu. Demokratik yönetimi ortadan kaldırmak için alçakça planlanan girişimde tam 251 kişi şehit oldu. Üzerinden 5 yıl geçen bu önemli günde şehit olanlar için resimli 15 Temmuz sözleri araştırılıyor. İşte 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri...

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANMA MESAJLARI RESİMLİ

15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANMA SÖZLERİ 2021

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Ömer Halisdemir gibi VATAN evlatlarını unutursak kalbimiz kurusun.

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Bu topraklar çok hain gördü. Ama unutmamalı ki Türk milleti hepsini gömdü.

”Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit.”

Vatanı için ölüme giden şerefli Türk halkı... Hiçbir zaman unutulmayacaksınız.

15 Temmuz şehitleri asla unutulmayacaklar.

”Şehitler ölmez vatan bölünmez ezan dinmez bayrak inmez…”

”Nasılsın diye sorma, ülkem gibiyim işte, bir yanım kan, bir yanım gözyaşı..”

”Hain pusularla söndürülen yaşamlara her geçen gün yenileri ekleniyor.Acımadan namertçe arkadan uzanıyor katillerin eli gencecik bedenlere. Kıydıkları canların hesabı bu dünyada sorulmasa bile, mahşer de yakalarına yapışacak koskoca bir millet var bu topraklar üzerinde.”

”Senin kanınla yoğuruldu bu kutsal topraklar, senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim!”

”Peşi sıra dizili ay yıldızlı bayraklara bürünmüş, hayatının baharında soldurulmuş, kefenlerine kan bulaştırılmış cennet bekçileri, uğurlanıyor analarının feryatlarıyla mekanların en yücesine.”

”Gene hangi dua’yı okudun anne. Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne. Cennetime yağmur yağdı..”

”Biz rahat uyuyalım diye vatan evlatları ebediyen uyudu..”

”Kan dökmeyi seven bir millet değiliz, ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz.”

Şehit mi düştü asker? Cennet koktu da her yer.

Yetmiş milyon gül dalı…Bu yurt Türk’ün öz malı, Yine Türk’ün kalmalı,Diyen yiğit dilleriyiz.”

”Şehidin anası çekmesin acı, derdi varsa bulunmalı ilacı, şehidin anası olur baş tacı, şehit anasına evlat olmalı…”

15 Temmuz Şehiti Adil Büyükcengiz, eşinin ve çocuklarının eve geri gel uyarısına karşılık "Vatanı bu hainlere mi bırakacağız?" sözlerini söyleyerek şehadete yürüdü.

15 Temmuz şehitlerimizden Halil Kantarcı evinden çıkmadan önce eşi Ayşe Kantarcı'ya şu sözleri söylüyordu "Hakkını helal et, bana bir şey olacaksa evde de olur." sözleriyle şehadete yürüdü.

”Utanıyorum şehidim, utanıyorum, yemekten, içmekten, senin annen ağlarken gülmekten utanıyorum! Sanma ki; unutuyor, unutturuyoruz. Unutanları barındırmaktan utanıyorum. Sen; vatan için bizim için şehit olurken, seni görmezden gelenlerden utanıyorum.”

15 TEMMUZ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Türkiye 15 Temmuz günü darbe girişimine dur dedi. Demokrasi ve Birlik Günü ilan edilen bu özel günün anısına yurdun dört bir yanından şiirler yazıldı. İşte o şiirlerden bazıları;

Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi

Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi

Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi

Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel

Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel

Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü

Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı

İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı

Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın

Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne

Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne

Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz

Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

Ahmet Selçuk İlkan

*

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

Bu millet liderinin sözünden dönmez.

Türkiyem haini asla affetmez.

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

Tanklara siper olan bedenler ile,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Sular uyusa da düşman uyumaz,

Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,

Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,

Kahraman milletim meydanda bekler,

Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER

*

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Çok ,çok erken okundu selan

Daha tankların önüne geçmeden

Ve sen öldüğünü bilmeden...

Alt yazılı bir gecenin

Destanıydı ölümün sessizliğine

Koşan gözlerin

Kefenim olur belki

Diyerek giydiğin beyaz gömleğin

Kandan düğmeleri

Ne olur susma dedim sustun

Bana anlatmayacak mısın cenneti ?

İhtilal mi darbe mi

Gündüz hangisi ? Gece hangisi ?

Dur diyen ellerinde şahadet şerbeti

İçin yanarken içtiğin su gibi

Kana kana , doyasıya

Tadını anlat desem

Şahadetin tarifi olur mu ki ?

Çok ,çok erken okundu selan

Bin vurup , bir vurulmadan

Ve sen öldüğünü anlamadan...

*

ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR'E AĞIT

(On Beş Temmuz Şehitleri Anısına)

Ülkene sevdalıysan erken ölürsün çocuk

Yaşamak dururken ölüm korkutur insanı

Sen yine sevdandan vazgeçme

Bilirsin sevda büyütür insanı.

Hayallerinden vazgeçme çocuk

Ölüm korkutmasın seni yaşam capcanlı dururken

Şehitler serdarı Hazreti Hüseyin yoldaş olur sevdalıysan

Uhud kahramanı Hz. Hamza, devrim şehidi Kubilay

Ve yanında saf tutan nice Alperen .

Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk

Sen yine de vazgeçme sevdandan aziz bil vatanı.

Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına

O vakit koskoca bir millet saf bağlar ardından.

Kuş kadar canı vardır en değme yiğidin

Vatanım dersen o vakit ölmez, dirilirsin

Çiğiltepe Kahramanı Reşat gibi,

Kut’ül Amare serdarı Süleyman Askeri

O mübarek sultan Hüdavendigar gibi…

Her devirde bir Sadeddin Köpek çıkar karşına çocuk

Her devirde doğan güne kargış okuyup,

Gönülleri bulandıran bir meczup.

Hasmının başında togan kılıcını eksik etme o vakit

Unutma her Türk fedai doğar, her kalp ölmek için çarpar.

Sü uyur, düşman uyumaz derler çocuk

Sen uyanık kal, sen hatırla

Ardından iki yüz kırk şehit

Uyandırdı, de bizi o derin uykudan.

Sizler uyumadınız ve bizler uyandık

Ve bir parçamız bugün eksik kaldık.

Vatanı, bayrağı, milleti, devleti canından aziz bil çocuk

Kutsal bilirsen devleti, milleti bayrağı ve vatanı

Bir ulu çınara dönüşüverirsin

Delice kavrar köklerin toprağı

Ne esen bora koparır,

Ne boz bulanık akan nehrin toprağı.

Bak medh ü senalar okunuyor çocuk

Aydınlık günlerin doğumunu müjdeliyor en yanık sesler,

Sancağı Ebu Turab tutuyor

En önde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem.

Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk

Aldırma, sen yine sevdalan, ölümüne hem de

Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına

O vakit koskoca bir millet çağlayarak akar peşinden.

En verimli çağında toprak olmak son değildir sana.

Ölümsüzlük gelip ilişir yakana

Türk milleti saf saf olur ardında

En körpe yürekler emrini bekler

Ne esen bora koparır o vakit seni bizden

Ne de boz bulanık akan nehirler…

*

15 TEMMUZ DESTANI

15 Temmuz Destanı

Vatanın anası, her Türk kadını

Duyurdu dünyaya asil adını

İlk kurşunu atan yiğit Astsubay

Mevzu vatan ise işimiz kolay

Kıyama kalkınca, dağlar kıskandı

Bu aziz milletin derdi vatandı

Ve millet yürüdü, ezildi tanklar

Kaçacak yer arar hain alçaklar

Bir gecede destan yazan milletim

Düşünmez sonunu, der : Allah kerim

Vatan ve bayraktır tek hazinemiz

Ayrı gayrı yoktur, ortak derdimiz

Alçaklar kaleyi içten kuşatmış

Hainler vatanı dolarla satmış

Tarihte görmedik böyle ihanet

Köpekler kudurmuş tam bir melanet

Adsız kahramanlar yine sahnede

Korkak hainlerse para derdinde

Bir kere ölürüz vatan namustur

Mehter marşlarıyla meydanı coştur.

Enver Çapar

Darbeciler neden 15 Temmuz'u seçti? Darbe neden 15 Temmuz'da oldu?

Hangi köprünün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmiştir?

15 Temmuz 2021 sela ne zaman okunacak? 15 Temmuz Perşembe sela saat kaçta okunacak?

15 temmuz ne zamandan beri resmi tatil? 15 temmuz ne zaman resmi tatil oldu?