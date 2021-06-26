15 yıllık eşini danışmanıyla aldatmıştı! İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti: 'Kovid kurallarını çiğnediğim için üzgünüm'

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, imza attığı skandalla herkesi şaşkına uğrattı. Bakanlık binasında, 15 yıllık eşini danışmanı ile aldattığı anların basına sızması üzerine Hancock, Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu.

KOVİD-19 KURALLARINI İHLAL ETTİĞİ İÇİN İSTİFA ETTİ

The Sun gazetesinin hükümet yardımcısı ve milyoner lobici Gina Colangelo'yu öptüğünü ortaya çıkarmasından sonra, zor durumdaki bakan üzerindeki baskı artmasıyla birlikte Sağlık Bakanı Matt Hancock, Kovid-19 kurallarını açıkça ihlal ettiği için istifa etti.

İngiltere yasalarının, farklı hanelerden insanların kapalı sosyal toplantılarını yasaklaması ve insanları iki metre uzakta durmaya ve "yüz yüze temastan" kaçınmaya çağırmasının ardından 6 Mayıs 2021 tarihinde bakanlık biansında çekilen görüntüler, gündeme bomba gibi düştü.

İngiltere bu haberle çalkalanıyor! Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan skandal: 15 yıllık eşini, danışmanıyla aldattı!

ÖZÜR DİLEMİŞTİ AMA...

Sağlık Bakanı Matt Hankock, perşembe günü yayımladığı özürle birlikte "İnsanları hayal kırıklığına uğrattım ve çok üzgünüm" dedi ve "bu koşullarda" yazdığı kuralları çiğnediğini itiraf etti. Ardından Hancock, görevini sonlandırdığını belirterek istifa etti.