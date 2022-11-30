16 saat arayla 2 deprem! Ege Bölgesi bu defa 5 şiddetinde deprem ile sallandı!

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda dün sabah 06.32'de yaşanan 4,7 şiddetindeki depremin ardından 22:06'da bir deprem daha yaşandı. 5 şiddetindeki ikinci büyük sarsıntının derinliğinin 4,71 kilometre olduğu açıklandı.

MADDİ HASAR VAR

Atina Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün turuncu alarm ile açıkladığı depremin, Başkent Atina'dan da hissedildiği belirtildi. Depremin yoğun olarak hissedildiği Paralia Zarakon yerleşiminde 4 evin ve 2 hayvan barınağının hasar aldığı ifade edildi.