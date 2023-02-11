17 yaşındaki Adnan enkazdan nasıl sağ kurtulduğunu anlattı! "İdrarımı içtim, annemin çiçeklerini yedim..."

Kahramanmaraş'ta yaşanan korkunç iki deprem sonrası birçok vatandaş enkaz altında arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmayı bekliyorlardı. Gaziantep'i de etkileyen depremde sağ kurtulan Adnan Muhammet enkazdan nasıl sağ kurtulduğunu anlattı.

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17 yaşındaki Adnan enkazdan nasıl sağ kurtulduğunu anlattı! "İdrarımı içtim, annemin çiçeklerini yedim..."

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Gaziantep'te birçok vatandaş enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. Sağ kalan enkaz altında bekleyen vatandaşlar ise arama kurtarma ekiplerinin çabaları sonucu sağ kurtulmayı başardı. 5 katlı Gölgeler Apartmanı’nın enkazından 94 saat sonra AFAD ekiplerince yürüyerek çıkartılan Adnan Muhammet Korkut, idrarını içip, annesinin yetiştirdiği çiçekleri yiyerek hayatta kaldığını belirterek, “Enkaz altında uyumamak için cep telefonu alarmını 25 dakikaya kurdum. Çok dua ettim. Elimdeki tahta parçasıyla tavana vurarak AFAD ekiplerine sesimi duyurdum. Allah AFAD ve GASKİ ekiplerinden razı olsun” dedi.

NASIL HAYATTA KALDIĞINI VE ENKAZDA NELER YAPTIĞINI ANLATTI

Şehitkamil ilçesinde enkaz altından 94 saat sonra kurtarılan 17 Yaşındaki Adnan Muhammet Korkut ailesine kavuştu. Salonda yatarken depremin olmasıyla enkaz altında kaldığını anlatan Adnan Muhammet Korkut, "Üşümemek için üzerime battaniyeyi aldım. Hayatta kalmak için kendi idrarımı içtim. Annemin yetiştirdiği çiçeklerin parçaları vardı onu yedim. Ayaklarım da donuyordu. Bir parça kıyafet buldum. Ayağıma çorap yaptım. Süreyi öyle geçirdim. Bulunduğum alan evin salonu ama dirseğimle elimin boşluğu arasında. Diz üstü yürüyemiyordum, asker yürüyüşü yaptım. O şekilde hayatta kalmaya çalıştım. Telefonumu kaybetmiştim ilk başta. 6 saat sonra alarm çaldı. Telefonu elime aldım. Şebeke çekmiyordu. Şebekenin çekmesi için taşların içinde mücadele ettim. 25 dakikada alarm kurdum ki yardım gelirse duysunlar ve uyuyup kalmayayım. Şarj ikinci günü bitti. Çaresizce AFAD’ı bekledim. Dışarıdan çığlık sesleri geliyordu. Köpeğim vardı küçük onun sesi geliyordu. Onların sesi bana geliyor benimkisi gitmiyordu. Sadece yardım bekledim. O an Rabbimden istedim. Rabbimi dilimden düşürmedim. Çıkmak için dua ettim hep. Kendini çaresiz yalnız hissediyorsun, her şeyin boş olduğunu hissediyorsun. Yardımı tek AFAD’dan bekledim. Annemden babamdan ulaşırım diye. Annemle babam kardeşlerim yaşıyor mu, bunun stresi de üzerimdeydi. Kendimi yırttım. Namaz kılmaya çalıştım. Vakit geçmiyordu ilahi okudum. Elimde değnek parçası vardı. Tavana vura vura sesimi duyurmaya çalıştım. 4. gününde AFAD ekibi sağolsun yardıma geldi. Ondan dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

17 yaşındaki Adnan enkazdan nasıl kurtulduğunu anlattı:" idrarımı içtim, annemin çiçeklerini yedim ve..."

ANNESİNİN ÇİÇEKLERİNİ YİYEREK HAYATTA KALDI

Karnı acıktığında annesinin yetiştirdiği çiçeklerden yediğini anlatan Adnan Korkut, “Onlar da deprem anında ortalığa karışıyor. Annemin yetiştirdiği çiçeklerden biraz yedim. Karnımı doyururum diye. Suyu da kendi idrarımla yetinmeye çalıştım. Ekiplerin bana ulaştığı an sesimi son bir defa kullanmaya çalıştım. Günleri takip ediyordum. Rabbim bugün Cuma akşamı olacak. Rabbim güzel haber diye dua ettim. Yanımdan bağırış sesleri geliyordu. Elimdeki sopayı tavana vura vura kırdım. Can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Ekipler seslerini bana ulaştırdılar. Yerim belli olmadığı için kıramadılar. Ekipler üzerimdeydi. Beni biliyorlar ama sesimi duyamıyorlardı. Sonra baktım uzaktan bir delikten bir ışık geldi.

17 yaşındaki Adnan enkazdan nasıl kurtulduğunu anlattı:" idrarımı içtim, annemin çiçeklerini yedim ve..."

"SUYA ÇOK İHTİYACIM VARDI"

" Adnan dediler. Neredesin dediler. Yaşıyorum dedim. Dediğimiz yere gelebilecek misin dediler. Sonra bir süre 5 saat bekledim. Ondan sonra kendi çabalarımla çıktım öyle oldu. Çıkar çıkmaz sadece su istedim. Suya çok ihtiyacım vardı. Annem bana güzel bir yemek yapar, teyzemlere gideriz güzel bir yemek yeriz diye. Galatasaraylıyım. Biraz fanatiğim. Benim pazartesi günü öğlen uçağım vardı. Eskişehir’e gidecektim. Eskişehir’e transfer olacaktım. Hayal kırıklığına uğradım. AFAD, GASKİ ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

17 yaşındaki Adnan enkazdan nasıl kurtulduğunu anlattı:" idrarımı içtim, annemin çiçeklerini yedim ve..."

ÇOK BEKLEDİK AMA MUTLU SONLA BİTTİ

Anne Pakize Korkut ise gözyaşları içinde oğluna sarılarak, “Rabbim bize bağışladı. Allah depremin altındakilere de yardım etsin. Çok bekledik ama mutlu sonla bitti” ifadelerini kullandı. Sağlık durumu iyi olan Adnan Korkut, birkaç saat müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

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