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18 Mart Çanakkale şehitleri künye oluşturma sitesi neden açılmıyor, çöktü mü?

18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen siteye erişilemiyor. Bunun üzerine 18 Mart Çanakkale şehitleri künye oluşturma sitesi neden açılmıyor, çöktü mü? sorularının yanıtı araştırılıyor.

18 Mart Çanakkale şehitleri künye oluşturma sitesi neden açılmıyor, çöktü mü?

Osman Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan elde ettiği Çanakkale Zaferi'nin 106.yıl dönümü kutlanacak. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı 18 Mart öncesi şehitler anısına online asker künyesi  oluşturmak isteyenler için özel bir internet sitesi kurdu. Bu site üzerinden istenen bilgileri dolduran vatandaşlar 18 Mart Çanakkale Zaferinin kahramanları şehitlerini  anmak için hatıra künyesi oluşturacaklar. Ancak siteye erişim sağlanamıyor. Bu kapsamda 18 Mart Çanakkale şehitleri künye oluşturma sitesi neden açılmıyor, çöktü mü?  sorularının yanıtı merak konusu oldu.

18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ KÜNYE OLUŞTURMA SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ?

18 Mart Çanakkale şehitlerinin anısına kurulan ve içinde hatıra olarak künye oluşturulan internet sitesi çöktü. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Site çöktü ve ne zaman erişime açılacağı bilinmiyor.

Ancak sitede anlık çökmeler ve erişim sorunu yaşanıyor. Siteye girildiği anda, "The service is unavailable." "Bu hizmet kullanılamıyor" cümlesi yer alıyor.

https://www.18martetkinlikleri.com/hatira-kunyesi

18 Mart Çanakkale şehitleri künye oluşturma sitesi neden açılmıyor, çöktü mü?

18 Mart Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturma | İstiklalden istikbale Çanakkale künyesi nasıl oluşturulur, yapılır?18 Mart Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturma | İstiklalden istikbale Çanakkale künyesi nasıl oluşturulur, yapılır?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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