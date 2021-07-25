1979'da Nobel Fizik ödülünü kazanmıştı! Ünlü bilim insanı Steven Weinberg yaşamını yitirdi!

"Temel parçacıklar arasındaki birleşik zayıf ve elektromanyetik etkileşim teorisine" katkılarından dolayı 1979'da Nobel Fizik Ödülü alan 3 bilim insanında biri olan Steven Weinberg'den acı haber geldi. Ünlü bilim insanı 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Doğanın 4 temel etkileşiminden ikisi elektromanyetizma ve zayıf etkileşim. Weinberg ve diğerleri tarafından geliştirilen birleşik alan teorisi "onları aynı kuvvetin iki farklı yönü olarak" modellemişti. Bu, parçacık fiziğinin standart teorisinin çok önemli bir bileşeni. Weinberg bu kuramı 1967 yılında önermişti. Bu kuramla 1979 yılında gelen Nobel ödülünü Amerikalı Sheldon Glashow ve Pakistanlı Muhammed Abd'üs Selam ile paylaştı.

STEVEN WEİNBERG KİMDİR?

Austin'deki Teksas Üniversitesi'nin Josey Regental Bilim Kürsüsü'nü yöneten bilim insanı Steven Weinberg, 1979 yılında "Temel parçacıklar arasındaki birleşik zayıf ve elektromanyetik etkileşim teorisine" katkılarından dolayı Nobel Fizik Ödülü alan 3 bilim insanından biriydi.

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Steven Weinberg kimdir?