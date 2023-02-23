1999 depreminde yağma, hırsızlık oldu mu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yağma olayları olduğu ifade edilmişti. Bunun üzerine 1999 depreminde yağma ve hırsızlık olayı olup olmadığı akıllara geldi. Peki 1999 depreminde yağma, hırsızlık oldu mu?

Melahat Ersoy
Editör
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1999 depreminde yağma, hırsızlık oldu mu?

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşadı. 11 ili etkileyen depremlerde binlerce binanın yıkılması sonrası bazı illerde yağma olayları yaşandığı iddia edilmişti. Bu yaşananların ardından Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, 1999 Kocaeli Gölcük depremi sürecinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapmıştı. Aydın, 1999 depremi sırasında yağma olayları yaşanmadığını iddia etti. Peki 1999 depreminde yağma, hırsızlık oldu mu?

1999 depreminde yağma, hırsızlık oldu mu?

1999 DEPREMİNDE YAĞMA, HIRSIZLIK OLDU MU?

1999–2001 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan Koray Aydın, 17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli Gölcük merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde yağma olayları yaşanmadığını iddia etti. Ancak 24 Ağustos 1999 tarihinde Hürriyet'in yağma olayları yaşandığına dair haberler bulunmaktadır.

1999 depreminde yağma, hırsızlık oldu mu?

Aynı zamanda 25 Ağustos 1999 tarihinde Milliyet'in internet sitesinde yer alan haberde, "İzmit, Adapazarı, Yalova ve Bolu'da depremden sonra güvenliği sağlamaya çalışan polis, depremzedelerin mallarını yağmalamaya çalışan hırsızlarla da mücadele ediyor. Depremden bu yana 55 hırsız yakalanırken, şüpheli görülen 16 kişi de gözaltına alındı" ifadeleri yer almış ve yağma olaylarının olduğu net şekilde haberlere yansımıştır.

1999 depreminde yağma, hırsızlık oldu mu? 1999 depreminde yağma, hırsızlık oldu mu?

1999 depreminde yağma, hırsızlık oldu mu?

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