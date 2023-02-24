Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"

Türkiye'nin en büyük deprem felaketlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. 7.4 büyüklüğündeki depremde 18 bin 373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı. Deprem olduğu süreçte Bayındırlık ve İskan Bakanı olan Koray Aydın, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir Ne Değildir" programına katıldı.

"İLK GÜNLERDE YAĞMA OLDU, HER TÜRLÜ HIRSIZLIK OLAYLARI YAŞANDI"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde askere geç görev verildiğini öne süren Aydın, deprem sonrası yağma olaylarının yaşandığının ifade ederek, "İlk günlerde oralara 3 bin 500 civarında asker indirildi. Bu ortalama 10 ilde 350, 10'ar da ilçesi olsa 35 kişi yapar. Daha sonra bunu 12 bine çıkardılar. 12 binin de yeterli olmadığı görüldükten sonra da bu sayıyı 24 bine kadar çıkardılar. Ama ilk 4-5 günün bu şekilde geçiştirilmiş olması bir dezavantaj olarak kullanıldı çünkü ilk günlerde yağma oldu, her türlü hırsızlık olayları yaşandı" dedi.

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1999 DEPREMİNDE YAĞMA OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

1999 depreminde sonra yağma olayları yaşanmadığını öne süren Aydın, "Ama mesela 1999 depreminden bunların hiçbir tanesi, haber olarak bile olmadı. İlk günde hiçbir yerde böyle bir şey yaşanmadı ve olmadı" diye konuştu.

SUNUCU SORDU, YİNE REDDETTİ

Ersoy'un "99 depreminde yağma ve hırsızlık olmadı mı?" sorusu üzerine Aydın, bir kez daha iddiaları redderek, "Hayır hiç olmadı. Bir tane haber yoktur, benden sonra araştırın. O dönemde böyle bir şey hiç yaşanmadı" yanıtını verdi.

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HABERLERİN OKUNMASINI REDDETTİ

Ersoy, o dönemde yağma olduğuna yönelik haberler olduğunu ifade ederek bunları okuyabileceğini söyledi. Ancak Aydın bu durumu geçiştirdi.

Mehmet Akif Ersoy ve Koray Aydın arasında şu diyalog yaşandı:

Mehmet Akif Ersoy: Bu arada yağma olduğuna dair haberler var. Yağma olmuş, çok olmuş.

Koray Aydın: Yok, yok öyle bir şey.

Mehmet Akif Ersoy: Haber geldi okuyabilirim size.

Koray Aydın: Haberi kim getirdi size?

Mehmet Akif Ersoy: Çok haber atmışlar.

Koray Aydın: Haberi atanlar görevli olan kişiler sosyal medyadan atıyorlar.

Mehmet Akif Ersoy: Yok gazeteci arkadaşlarım.

Koray Aydın: Yok, yok. Sonra bakarsınız söylersiniz.

Mehmet Akif Ersoy: Okumamızı ister misiniz? Okumamı isterseniz okuyabilirim.

Koray Aydın: Hayır okumanızı söylemiyorum. Bununla ilgili çıkmış bir gazete haberi bulursanız şey yaparız...

Mehmet Akif Ersoy: Evet, Hürriyet gazetesinin haberi, okumamı ister misiniz?

Koray Aydın: Neyse bakarız sonra.

Mehmet Akif Ersoy: O dönemki Hürriyet gazetesinin haberi.