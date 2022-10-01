Melih Gökçek'ten çarpıcı iddia! Kılıçdaroğlu ve Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için anlaştı! Koray Aydın'a büyük şok var

Melih Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için anlaştığını öne sürdü. İşte Gökçek'in çarpıcı iddiaları...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Melih Gökçek'ten çarpıcı iddia! Kılıçdaroğlu ve Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için anlaştı! Koray Aydın'a büyük şok var

Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belirleme konusuna ilişkin çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

Melih Gökçek'ten çarpıcı iddia! Kılıçdaroğlu ve Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için anlaştı! Koray Aydın'a büyük şok var

ADAYLIK İÇİN ANLAŞTILAR

Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştığını iddia etti.

KORAY AYDIN VE ARKADAŞLARI PARTİDEN UZAKLAŞTIRILACAK

Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan Koray Aydın ve arkadaşlarının partiden uzaklaştırılacağını öne sürdü.

Melih Gökçek'ten çarpıcı iddia! Kılıçdaroğlu ve Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için anlaştı! Koray Aydın'a büyük şok var

Gökçek paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu ve Akşener anlaştı. Aday kılıçdaroğlu. Ancak Koray Aydın ve arkadaşları HDP işbirliğine karşı. Akşener, Koray’ı ve arkadaşlarını tasfiyeye karar verdi. Koray’a sözler verilecek ama milletvekili listeleri yapılırken Koray hariç tüm ekibinden bir kişi bile milletvekili yapılmayacak.

Milletvekili adayı olmak isteyen il başkanın istifası istenecek, istifa edenlerin yerine Koray’a karşı olanlar getirilecek. İl başkanı tespit edecek komisyon şu kişilerden oluştu: Şenol Sunat, Yasin Öztürk, Sırrı Süleyman Özdolap, Ömer Karakaş, Halil Aydoğdu. Ortak özellik Koray karşıtlığı"

Melih Gökçek'ten çarpıcı iddia! Kılıçdaroğlu ve Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için anlaştı! Koray Aydın'a büyük şok varMelih Gökçek'ten çarpıcı iddia! Kılıçdaroğlu ve Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için anlaştı! Koray Aydın'a büyük şok varMelih Gökçek'ten çarpıcı iddia! Kılıçdaroğlu ve Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için anlaştı! Koray Aydın'a büyük şok var

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