1999 depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanıydı! O dönem istifa etmeyen Koray Aydın, bakanları istifaya çağırdı!

17 Ağustos 1999 depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanı olan Koray Aydın, binlerce kişi vefat etmesine rağmen istifa etmedi. Aydın'ın Kahramanmaraş depremi sonrası bakanları istifaya çağırması ise dikkat çekti.

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1999 depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanıydı! O dönem istifa etmeyen Koray Aydın, bakanları istifaya çağırdı!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sallandı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketi ve sonrasında yaşanan süreci değerlendiren İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, bakanlara istifa çağrısı yaptı.

1999 depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanıydı! O dönem istifa etmeyen Koray Aydın, bakanları istifaya çağırdı!

1999 DEPREMİNDE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANIYDI

Buna karşın 17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapan Koray Aydın, söz konusu dönemde istifa etmemişti.

1999 depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanıydı! O dönem istifa etmeyen Koray Aydın, bakanları istifaya çağırdı!

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İHALE ALAN MÜTEAHHİTLERE MALZEME SATTIĞI İDDİASI

Bunun yanında 2001 yılında Koray Aydın hakkında konuşan inşaat malzemeleri satan bir esnaf, ‘‘Deprem bölgesinde ihale alan tüm müteahhitler malzemelerini, Koray Aydın'ın babasına ait Yolalan Ticaret ve Granist şirketlerinden aldı. Aydınlar trilyonlar kazandı’’ demiş, Aydın'ın o dönem yapılan inşaatlardan para kazandığını iddia etmişti.

1999 depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanıydı! O dönem istifa etmeyen Koray Aydın, bakanları istifaya çağırdı!

ESNAF: "KORAY AYDIN BU İŞTEN TRİLYONLARCA LİRA KAZANDI"

Ankara'da inşaat malzemeleri piyasasının bulunduğu Ulus Rüzgarlı Sokak esnafı, Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın'ın inşaat malzemesi satan şirketlerini depremden sonra trilyonlarca liralık rant elde ettiği iddiasında bulundu.

Rüzgarlı esnafı, ‘‘Deprem bölgesinde ihale alan müteahhitlerin çoğu, inşaatlarda kullanacakları malzemeleri, Koray Aydın'ın babasına ait Yolalan Ticaret ve Granist şirketlerinden aldı. Aydınlar bu işten trilyonlarca lira kazandı’’ dedi.

1999 depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanıydı! O dönem istifa etmeyen Koray Aydın, bakanları istifaya çağırdı!

"MÜTEAHHİT, İNŞAATTA KULLANACAĞI MALI KORAY AYDIN'DAN ALMAK DURUMUNDA"

Adının açıklanmasını istemeyen bir esnaf, Koray Aydın hakkında şunları söylemişti:

‘‘Deprem konutları ihalesini Koray Aydın'ın bakanlığı verdi. Bir deprem konutunun inşaat malzemesi 1 milyar 200 milyon lira tutuyor. 50 bin konut ihalesi verildiğine göre, bu konutların inşaat malzemesi tutarı 60 trilyon yapar. Bu malzemelerin yarısını Koray Aydın ve babasının şirketi verse, 30 trilyon yapar. Bu rakamın yüzde 15'inin kárdır. Aydınlar 2 yılda 4.5 trilyon lira kazanmış demektir. Müteahhit, inşaatta kullanacağı malı Koray Aydın'dan almak durumundadır. Racon bunu gerektirir. Nitekim öyle de olmuştur. Bizim müşterimiz olan müteahhit, bir anda Koray Aydın'ın müşterisi olmuştur.’’

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YÜCE DİVANDA DURUŞMAYA ÇIKTI

2005 yılında Yüce Divan’da görülen duruşmada konuşan Koray Aydın, 1979-1981 yılları arasında özel sektörde makine mühendisi olarak çalıştığını, 26 Mayıs 1982 yılında petrol ticaretiyle uğraşmaya başladığını, 1986 yılında babasının kurduğu Yolalan şirketine ortak olduğunu ve öğrencilik yıllarından beri MHP'nin çeşitli kademelerinde görev aldığını anlattı.

1999 seçimlerinde de Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye girdiğini belirten Aydın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini 5 Eylül 2001 tarihine kadar sürdürdüğünü söyledi.

Ticari işlerinin gelişmesi üzerine Sincan'da ilk şubeyi açtığını, ardından 1998 yılında Büyük Sanayi'de ikinci şube açtığını ifade eden Aydın, “Bakan oldu, şirket kurdu” denilen şirketin, açtığı ikinci şube olduğunu söyledi.

1999 depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanıydı! O dönem istifa etmeyen Koray Aydın, bakanları istifaya çağırdı!

İNŞAAT İŞLERİYLE UĞRAŞMIŞ

Bir yandan inşaat malzemesi satarken bir yandan da inşaat işleriyle uğraştığını, yap-sat ve kooperatif evleri olmak üzere 544 daire yaptığını, milletvekili olduktan sonra bu işlerle ilgilenmediğini, bütün gücünü siyasete verdiğini anlatan Aydın, Ankara'nın Çukurca mahallesinde 9 parselde 45 konut ve 22 işyeri inşaatını 1997 yılında yapmaya başladığını, 6 parseli tamamladığını, bakan olduktan sonra kalan 3 parseli arsa sahiplerine verdiğini kaydetti.

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