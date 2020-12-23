2.dönem okullar ne zaman açılıyor 2021? 2.dönem yüz yüze eğitim olacak mı?

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim 22 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının ilk dönemi tamamen online eğitimle geçmiş oldu. MEB'den yapılan açıklamada öğrencilerin ilk dönemin karnesini alacakları tarih ve yüz yüze eğitim başlayacağı tarih bildirildi. İşte detaylar...

2.DÖNEM OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2021?

Öğrenciler birinci dönemin karnelerini 25 Ocak 2021'de yüz yüze alacak. Bu yıla özel yarıyıl tatili 3 hafta olacak. Merakla beklenen ikinci dönem ise 15 Şubat 2021'de başlayacak.

İLKOKULLARDA SINAV OLACAK MI?

İlkokullarda sınav yapılmayacak. 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ders sınavları ilk dönem uygulanmayacak. Karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek.

ORTAOKULLARDA NASIL SINAV YAPILACAK?

Ortaokul öğrencileri tek bir dersten yüz yüze sınava girecek. Okullarda yapılacak sınavlar seyreltilmiş ve hijyen kurallara uygun olacak. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait yazılı ve uygulama puanları ile performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav tarihi öğrencilere 1 hafta önceden duyurulacak. Sınavlar matematik ve Türkçe gibi temel derslerden olacak.

SINAV NOTLARI NASIL VERİLECEK?

Milyonlarca öğrenci bu yıl pandemi nedeniyle biraz buruk da olsa karne almanın heyecanını yaşayacak. Uzaktan eğitimle geçen bir yarıyılın notlarını öğrencilerin derslere katılımı, proje ve ödev başarısı belirleyecek.

ETKİNLİK KATILIM PUANI VERİLECEK

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ile spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, temel dini bilgiler dersi ile seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı, ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak. Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

LİSE SINAVLARI YAPILACAK MI?

Lise öğrencileri her dersten bir sınavı yüz yüze okullarda yapacak. Öğrenciler için günde 3 sınav yapılabilecek. Karne notları her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile performans çalışmalarının puanlarına göre belirlenecek. Performans çalışmaları yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek. Sınavlar gruplar halinde, hijyen kuralları ve sosyal mesafe gözetilerek yapılacak.

OKULLARDA YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN?

Yüz yüze sınavlar 4 Ocak 2021'de başlayacak. Tüm yüz yüze sınavlar 4-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Telafi öğrencileri de bu tarihler arasında sınava girecek. Cumartesi günleri de sınav yapılabilecek. Öğrenciler sınava kadar işlenen tüm konulardan sorumlu olacak. Sınavın içeriğini MEB değil, okulların kendileri belirleyecek. Sınav tarihlerine okullardaki sınıf ya da alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek.

SINAV SÜRELERİ NE KADAR OLACAK?

Ortaokul ve liselerde her bir sınav için öğrencilere 40 dakika süre verilecek. Sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecek.

OKULLARDA KARNELER NASIL DAĞITILACAK?

22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamasını geçtiğimiz hafta yapmıştı.

Karne notları öğrencilerin her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecek. Yani derse katılım da performans puanı olarak işlenecek. Öğrencinin katıldığı yarışmalar, konferanslar ve eğitimler de değerlendirilmeye alınabilecek.