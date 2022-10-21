2. El araç satışlarında cayma süresi ne kadar, kaç gün? Aldığım haraç hasarlı, ayıplı çıktı ne yapmalıyım?

İkinci el araç satın almaya karar verse de kararından vazgeçen vatandaş cayma süresinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki 2. El araç satışlarında cayma süresi ne kadar, kaç gün? Ayrıca Aldığım haraç hasarlı, ayıp çıktı ne yapmalıyım? sorusunun yanıtı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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2. El araç satışlarında cayma süresi ne kadar, kaç gün? Aldığım haraç hasarlı, ayıplı çıktı ne yapmalıyım?

Türkiye'de sıfır otomobil satışları döviz kurunda yaşanan artış ve enflasyonun etkisiyle azaldı. Bu nedenle ikinci el pazarı geçen yıllara göre daha hareketli günler yaşıyor. Bu kapsamda ikinci el araç satın almak isteyen ve akıllarında soru işareti bulunan vatandaşlar internet arama motorlarında 2. El araç satışlarında cayma süresi ne kadar, kaç gün? Aldığım haraç hasarlı, ayıp çıktı ne yapmalıyım? sorularına yanıt arıyor.

2. El araç satışlarında cayma süresi ne kadar, kaç gün? Aldığım haraç hasarlı, ayıplı çıktı ne yapmalıyım?

2. EL ARAÇ SATIŞLARINDA CAYMA SÜRESİ NE KADAR, KAÇ GÜN?

İkinci el bir araç satın alan vatandaş, araçta bir ayıp görmesi veya bunu kanıtlaması durumunda satıcıya 30 gün içinde bunu ihtarla bildirmelidir.

Tüketici bu süre içinde hak talebinde bulunabilmektedir. Satıcı aracı kabul etmezse yapılması gereken işlem Tüketici Mahkemesinde dava açılmasıdır. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi için e-Devlet sistemini kullanarak başvuruda bulunabilir ve şikayetlerinizin durumlarını sorgulayabilirsiniz.

2. El araç satışlarında cayma süresi ne kadar, kaç gün? Aldığım haraç hasarlı, ayıplı çıktı ne yapmalıyım?

AYIPLI ARAÇ, MAL NEDİR?

Ayıplı araç veya mal, tüketiciye teslim edilen ürünün taraflarca kararlaştırılmış olan örnek veya modele uygun olmamasıdır. Kısaca sözleşmeye uygun olmayan maldır.

2. El araç satışlarında cayma süresi ne kadar, kaç gün? Aldığım haraç hasarlı, ayıplı çıktı ne yapmalıyım?

ALDIĞIM HARAÇ HASARLI, AYIPLI ÇIKTI NE YAPMALIYIM?

Aldığı araç hasarlı veya ayıplı çıkan vatandaş bunu ekspertiz raporu ile kanıtlamalıdır. Daha sonra bu durum satıcıya bildirilmelidir. Bu durumda aracı satın alan kişi, satıcıdan şunları talep edebilir:

- Satış bedelinde indirim ( Mevcut ayıp bilinmediği için daha yüksek meblağ ödediği için aradaki farkı isteme hakkına sahiptir)

- Ücretsiz onarım

- Sözleşmeden dönme ( Satış bedelinde indirim yapılmaması ve onarımın mümkün olmadığı halde sözleşmeden dönebilirsiniz)

Ayrıca bu durumlar dışında alıcının tazminat hakkının saklı olduğunu da belirtmekte fayda vardır. Uygulamada genelde yukarıdaki seçimlik haklardan birinin talebi ile maddi ve manevi tazminat birlikte istenmektedir.

Aldığı haraç hasarlı veya ayıplı çıkan vatandaşlar, araç satıcısı ile bir çözüm bulamaması durumunda Tüketici Mahkemesine giderek şikayetçi olup hak talebinde bulunabilir.

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