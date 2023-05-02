2 Mayıs 2023 Salı piyasalarda son durum! Altın ve Dolar arasındaki yükseliş rekabeti bitmiyor! Kazanan dolar mı olacak?

Milyonlarca yatırımcı elindeki nakit paraları değerlendirmek için en güvenli yatırım aracı olan Altın, Dolar ve Euro'dan yana kullanmaya devam ediyor. İşte 2 Mayıs 2023 Salı altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

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2 Mayıs 2023 Salı piyasalarda son durum! Altın ve Dolar arasındaki yükseliş rekabeti bitmiyor! Kazanan dolar mı olacak?

Yatırımcıların son dönemde en merak ettiklerinin başında Altın, Euro ve Dolar gelmekte. Vazgeçilmeyen yatırım araçlarına güven ise vatandaşlar tarafından azalıyor mu? 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala piyasalardaki dalgalanmalar hız kesmeden devam ediyor. Altın ufak çaplı bir düşüş yaşasa da yükselmek için can atıyor. Solar ise küresel piyasalarda değer kazanmaya başlarken yatay yönlü bir hareketle güne başladı. İşte 2 Mayıs 2023 Salı Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

2 Mayıs 2023 Salı piyasalarda son durum! Altın ve Dolar arasındaki yükseliş rekabeti bitmiyor! Kazanan dolar mı olacak?

SERBEST PİYASALARDA SON DURUM

Dolar alış fiyatı 19,45 TL, satış fiyatı 19,45 TL

Euro alış fiyatı 21,38 TL, satış fiyatı ise 21,40 TL

İngiliz Sterlini alış fiyatı 24,32 TL, satış fiyatı ise 24,41 TL olarak güne başladı.

2 Mayıs 2023 Salı piyasalarda son durum! Altın ve Dolar arasındaki yükseliş rekabeti bitmiyor! Kazanan dolar mı olacak?

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram altın alış fiyatı bin 240 TL 59 kuruş, satış fiyatı ise bin 240 TL 83 kuruş

Altın Ons alış fiyatı bin 983 TL satış fiyatı ise bin 984 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı 8 bin 889 TL, satış fiyatı 9 bin 38 TL

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 458 TL satış fiyatı 4 bin 561 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 233 TL satış fiyatı 2 bin 284 TL

Tam altın alış fiyatı 8 bin 767 TL sayış fiyatı 8 bin 943 TL'den işlem görüyor.

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