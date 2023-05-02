Mardin'de terörle mücadele kapsamında 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada Mardin'in Nusaybin ilçesinde terörle mücadele kapsamında üst düzey elebaşlarının da aralarında bulunduğu mahallelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ilan edildi.

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Mardin'de terörle mücadele kapsamında 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Mardin'de terörle mücadele kapsamında 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BULUNAN MAHALLELER

Yapılan açıklamada; “5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 02 Mayıs 2023 Salı günü saat 04.00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesi; Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli Mahalleri ve Mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.” duyuruldu.

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