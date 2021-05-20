20 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

20 MAYIS PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 20.05.2021 08:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.05.2021 09:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.05.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah,Tuna Mah,Kazım Karabekir Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Küçükköy-Mahmutbey Ana İsale Hattında İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.05.2021 22:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.05.2021 08:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Kısırkaya Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.05.2021 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : İçmeler Mah,Aydıntepe Mah,Aydınlı Mah Arıza Sebebi : 2000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Ø2000 Mm Çb Isale Hattının Tahlıye Bağlantısının Yapılması Çalışmaları Sebebıyle Aşağıda Belırtılen Bölgelere Su Verılemeyecektır. Başlama Tarihi : 20.05.2021 08:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

20 MAYIS PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 20.05.2021 08:05:00

Tamir Tarihi: 20.05.2021 22:10:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığının 07.09.2018 tarihli ve 41928 sayılı projesine istinaden döşenen 315 lik hdpe borunun iki ayrı noktada bağlantıları yapılacağından dolayı 20.05.2021 tarihinde saat 08.00 ile 22.00 saatleri arasında planlı olarak su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE MAH İSMETPAŞA MAH ÜÇ EVLER MAH KEMALPAŞA MAH GÜMÜŞPALA MAH TATLICA MAH



BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 20.05.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 20.05.2021 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ PINARKENT SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ PINARKENT SOKAK VE BİR KISMI



POLATLI

Arıza Tarihi: 20.05.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 20.05.2021 13:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:20.05.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :20.05.2021 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : ZAFER MAHALLESİ GORDİON CADDESİ ÜZERİNDE YAPILACAK OLAN YAĞMUR SUYU HAT İMALATI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: ZAFER MAHALLESİ CUMHURİYET MAHALLESİ VE YENİ MAHALLE BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ CUMHURİYET MAHALLESİ VE YENİ MAHALLE BİR BÖLÜMÜ



MAMAK

Arıza Tarihi: 20.05.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 20.05.2021 18:00:00

Detay: Mamak ilçesi kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 20.05.2021 perşembe günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Akdere. Kutlu. Mutlu. Kazım orbay. Genaral zeki doğan ile Türközü mahallerin alt kotları

20 MAYIS PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ

BAYINDIR - PINARLI

20.05.2021 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

Pompa Arızası

Pompa arızasından dolayı Pınarlı mahallesinin tamamında su kesintisi yaşanacaktır.

BAYRAKLI - ALPASLAN, CENGİZHAN

20.05.2021 saat 10:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Şebeke Yenileme/Döşeme

1620/10 SOKAK İÇİ MÜT. ÇALIŞMASIN DAN ETKİLENEN SOKLAR 1620/15, 1615/13, 1615/14, 1615/15, 1615/16.

BORNOVA - ÇAMKULE

20.05.2021 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

4693 SOKAK NO. 24 İÇİN

ÇEŞME - 16 EYLÜL

20.05.2021 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

3047 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

ÇEŞME - ARDIÇ

20.05.2021 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

Şebeke Yenileme/Döşeme

YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMASI KAPSAMINDA 5446/1, 5448/1 , 5450/1 SOKAKLAR VE CİVARINDA SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

KARABAĞLAR - VATAN, ESENLİK

20.05.2021 saat 09:55 ile 13:55 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Şebeke Yenileme/Döşeme

ORDU CADDESİ İÇİ ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMALARI

KARABAĞLAR - BELİRSİZ(KARABAĞLAR, YURDOĞLU

20.05.2021 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

OLİMPİYAT KÖYÜ İÇİ NOT:OLİPİYAT KÖYÜ TAMAMI ETKİLENİYOR.

KARABAĞLAR - BAHAR, BAHÇELİEVLER

20.05.2021 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

2904/1 SOKAK NO:6 ÖNÜ BRAJMAN ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ

KONAK - MURAT, MİLLET

20.05.2021 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

4693 SOKAK NO:24 İÇİN

KONAK - ÇINARTEPE

20.05.2021 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

2622 SOKAK NO. 21 İÇİN

20 MAYIS PERŞEMBE İSU SU KESİNTİSİ

Sultan Orhan Mah. / Gebze

20/05/2021 08:55:41 ile 20/05/2021 10:54:50 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.

Arapçeşme Mah. / Gebze

20/05/2021 08:55:41 ile 20/05/2021 10:54:50 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.

Ertuğrul Gazi Mah. / Gebze

20/05/2021 08:55:41 ile 20/05/2021 10:54:50 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.

Çenedağ Mah. / Derince

20/05/2021 09:07:47 ile 20/05/2021 11:07:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Çınarlı Mah. / Derince

20/05/2021 09:07:47 ile 20/05/2021 11:07:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Mehmetağa Mah. / Başiskele

20/05/2021 10:39:59 ile 20/05/2021 12:39:59 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.

Karadenizliler Mah. / Başiskele

20/05/2021 10:39:59 ile 20/05/2021 12:39:59 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.

Sanayi Mah. / Başiskele

20/05/2021 09:31:38 ile 20/05/2021 12:00:42 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Sepetlipınar Mah. / Başiskele

20/05/2021 09:31:38 ile 20/05/2021 12:00:42 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Çamçukur Mah. / Karamürsel

20/05/2021 09:28:13 ile 20/05/2021 11:24:21 tarihleri arasında SEBEKE PAT nedeniyle su kesintisi.