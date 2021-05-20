20 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su idare birimleri 20 Mayıs'ta gerçekleşecek su kesinti listesini internet sayfalarından yayımladı. 20 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıklarıyla çokça aratılan bu listeleri haberimizde detaylarıyla yer verdik.
20 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
20 MAYIS PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Akif Ersoy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|20.05.2021 08:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ataköy 3-4-11Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.05.2021 09:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mahalle
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.05.2021 09:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Menderes Mah,Tuna Mah,Kazım Karabekir Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah
|Arıza Sebebi
|:
|1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Küçükköy-Mahmutbey Ana İsale Hattında İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.05.2021 22:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilpınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.05.2021 08:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kısırkaya Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.05.2021 10:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İçmeler Mah,Aydıntepe Mah,Aydınlı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|2000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Ø2000 Mm Çb Isale Hattının Tahlıye Bağlantısının Yapılması Çalışmaları Sebebıyle Aşağıda Belırtılen Bölgelere Su Verılemeyecektır.
|Başlama Tarihi
|:
|20.05.2021 08:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
20 MAYIS PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 20.05.2021 08:05:00
Tamir Tarihi: 20.05.2021 22:10:00
Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığının 07.09.2018 tarihli ve 41928 sayılı projesine istinaden döşenen 315 lik hdpe borunun iki ayrı noktada bağlantıları yapılacağından dolayı 20.05.2021 tarihinde saat 08.00 ile 22.00 saatleri arasında planlı olarak su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE MAH İSMETPAŞA MAH ÜÇ EVLER MAH KEMALPAŞA MAH GÜMÜŞPALA MAH TATLICA MAH
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 20.05.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 20.05.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ PINARKENT SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ PINARKENT SOKAK VE BİR KISMI
POLATLI
Arıza Tarihi: 20.05.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 20.05.2021 13:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:20.05.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :20.05.2021 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : ZAFER MAHALLESİ GORDİON CADDESİ ÜZERİNDE YAPILACAK OLAN YAĞMUR SUYU HAT İMALATI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: ZAFER MAHALLESİ CUMHURİYET MAHALLESİ VE YENİ MAHALLE BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ CUMHURİYET MAHALLESİ VE YENİ MAHALLE BİR BÖLÜMÜ
MAMAK
Arıza Tarihi: 20.05.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 20.05.2021 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 20.05.2021 perşembe günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Akdere. Kutlu. Mutlu. Kazım orbay. Genaral zeki doğan ile Türközü mahallerin alt kotları
20 MAYIS PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ
BAYINDIR - PINARLI
20.05.2021 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
Pompa Arızası
Pompa arızasından dolayı Pınarlı mahallesinin tamamında su kesintisi yaşanacaktır.
BAYRAKLI - ALPASLAN, CENGİZHAN
20.05.2021 saat 10:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Şebeke Yenileme/Döşeme
1620/10 SOKAK İÇİ MÜT. ÇALIŞMASIN DAN ETKİLENEN SOKLAR 1620/15, 1615/13, 1615/14, 1615/15, 1615/16.
BORNOVA - ÇAMKULE
20.05.2021 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
4693 SOKAK NO. 24 İÇİN
ÇEŞME - 16 EYLÜL
20.05.2021 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
3047 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
ÇEŞME - ARDIÇ
20.05.2021 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
Şebeke Yenileme/Döşeme
YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMASI KAPSAMINDA 5446/1, 5448/1 , 5450/1 SOKAKLAR VE CİVARINDA SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KARABAĞLAR - VATAN, ESENLİK
20.05.2021 saat 09:55 ile 13:55 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Şebeke Yenileme/Döşeme
ORDU CADDESİ İÇİ ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMALARI
KARABAĞLAR - BELİRSİZ(KARABAĞLAR, YURDOĞLU
20.05.2021 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
OLİMPİYAT KÖYÜ İÇİ NOT:OLİPİYAT KÖYÜ TAMAMI ETKİLENİYOR.
KARABAĞLAR - BAHAR, BAHÇELİEVLER
20.05.2021 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
2904/1 SOKAK NO:6 ÖNÜ BRAJMAN ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
KONAK - MURAT, MİLLET
20.05.2021 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
4693 SOKAK NO:24 İÇİN
KONAK - ÇINARTEPE
20.05.2021 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
2622 SOKAK NO. 21 İÇİN
20 MAYIS PERŞEMBE İSU SU KESİNTİSİ
Sultan Orhan Mah. / Gebze
20/05/2021 08:55:41 ile 20/05/2021 10:54:50 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.
Arapçeşme Mah. / Gebze
20/05/2021 08:55:41 ile 20/05/2021 10:54:50 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.
Ertuğrul Gazi Mah. / Gebze
20/05/2021 08:55:41 ile 20/05/2021 10:54:50 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.
Çenedağ Mah. / Derince
20/05/2021 09:07:47 ile 20/05/2021 11:07:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Çınarlı Mah. / Derince
20/05/2021 09:07:47 ile 20/05/2021 11:07:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Mehmetağa Mah. / Başiskele
20/05/2021 10:39:59 ile 20/05/2021 12:39:59 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.
Karadenizliler Mah. / Başiskele
20/05/2021 10:39:59 ile 20/05/2021 12:39:59 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.
Sanayi Mah. / Başiskele
20/05/2021 09:31:38 ile 20/05/2021 12:00:42 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.
Sepetlipınar Mah. / Başiskele
20/05/2021 09:31:38 ile 20/05/2021 12:00:42 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.
Çamçukur Mah. / Karamürsel
20/05/2021 09:28:13 ile 20/05/2021 11:24:21 tarihleri arasında SEBEKE PAT nedeniyle su kesintisi.