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  3. 20 yaş altı öğrencilerin sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Toplu ulaşım yasağı kalktı mı?

20 yaş altı öğrencilerin sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Toplu ulaşım yasağı kalktı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan okulların açılmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı da okula gidecek öğrencileri, öğretmen ve personelleri de ilgilendiren "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hakkında" konulu ek genelgeyi yayımladı. Peki 20 yaş altı öğrencilerin sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Toplu ulaşım yasağı kalktı mı? İşte detaylar...

20 yaş altı öğrencilerin sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Toplu ulaşım yasağı kalktı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy okullarının açılacağını açıklamıştı. 15 Şubat'ta anaokulları ve köy okulları tam zamanlı açılıyor. 20 yaş altında olan bu çocukların toplu ulaşım kullanmaları yasaklanmıştı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı da "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hakkında" konulu  ek genelgeyi 81 ilin valiliklerine gönderdi. 

20 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLERİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre örgün öğretim yapması uygun görülen eğitim kurumlarına gidecek öğrenciler belge ibraz ederek toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler.

Buna göre örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, ilgili belgelerini ibraz etmeleri halinde belirli güzergah ve saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak, yaşlara göre belirlenen saatler dışında da şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

Genelgeye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve  söz konusu saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

20 yaş altı öğrencilerin sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Toplu ulaşım yasağı kalktı mı?

TOPLU ULAŞIM YASAĞI KALKTI MI?

Örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak. Bu kişilerin belgelerini yanında bulundurmaları önem taşıyor.

Öğretmenlere sokağa çıkma yasağı var mı? Öğretmenler sokağa çıkma yasağından muaf mı?Öğretmenlere sokağa çıkma yasağı var mı? Öğretmenler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni var? Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler? Öğrenciler sokağa çıkma yasağından muaf mı?Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni var? Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler? Öğrenciler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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