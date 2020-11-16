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2020-2021 Ağrı 1970 Spor, Nazilli Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ağrı 1970 Spor, Nazilli Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ağrı 1970 Spor ve Nazilli Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  9. hafta maçında Ağrı 1970 Spor sahasında Nazilli Belediyespor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ağrı 1970 Spor - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Ağrı 1970 Spor - Nazilli Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa İlker Coşkun(hakem), Boran Turhan(1. Yardımcı Hakem), Şükrü Mert(2. Yardımcı Hakem), Ceyhun Panba(dördüncü Hakem)

AĞRI 1970 SPORAğrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11
1. Burak Kapan, 4. Mehmet Şirin Soydan, 5. Can Morgül, 9. Önder Selimoğlu, 10. Emrah Tacir, 20. Safa Yıldırım, 23. Saffet Gurur Yazar, 33. Emrah Çalışlar, 61. Hamdi Dereli, 77. Seyit Gazanfer, 88. Cengizhan Bayrak

Yedekler
13. Halil İbrahim Teski, 14. Ziya İnday, 21. Ferat Yaşar, 24. Mert Yıldırım, 25. Muhammed Furkan Özhan, 28. Egecan Çevir, 35. Muhammed Şükrü Arslan

Teknik Sorumlu
Erol Yeşilbaş

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Saffet Gurur Yazar 45+2.dk, Sarı Kart Emrah Çalışlar 39.dk

Oyundan Çıkanlar
Emrah Tacir 83.dk, Safa Yıldırım 51.dk, Hamdi Dereli 65.dk, Mehmet Şirin Soydan 83.dk, Seyit Gazanfer 65.dk

Oyuna Girenler
Egecan Çevir 83.dk, Ferat Yaşar 51.dk, Muhammed Şükrü Arslan 65.dk, Mert Yıldırım 83.dk, Muhammed Furkan Özhan 65.dk

NAZİLLİ BELEDİYESPORNazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11
92. Zekeriya Topayan, 3. Oktay Kancı, 23. Sefa Korkmaz, 5. Polat Güren, 8. Ufukcan Engin, 16. Berkay Çakır, 17. Hasan Demir, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 53. Tamer Arıcı, 54. Murat Can Bölükbaşı, 74. Mert Çapar

Yedekler
98. Hasan Çayrak, 2. Sinan Akgöl, 11. Kaan Akman, 10. Muhammet Ali Aydın, 4. Mehmet Ersavaş, 69. Selçuk Hakalmaz, 70. Bünyamin Cesur Karataş

Teknik Sorumlu
Hasan Şermet

Goller
Berkay Çakır,77.dk (k)

Kartlar
Sarı Kart Berkay Çakır 69.dk, Sarı Kart Kaan Akman 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Akif Şerifoğlu 66.dk, Hasan Demir 66.dk, Tamer Arıcı 79.dk

Oyuna Girenler
Bünyamin Cesur Karataş 66.dk, Kaan Akman 66.dk, Muhammet Ali Aydın 79.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İskenderun FK9522128174
2Nazilli Belediyespor95132071613
3Ceyhanspor9432161715-1
4Fethiyespor8422127145
5Çengelköyspor A.Ş.8422108142
6Ağrı 1970 Spor84136713-1
7Mardin Fosfat Spor9333139124
8Belediye Kütahyaspor8332128124
9Kahta 02 Spor9333109121
10Yomraspor8332109121
11Büyükçekmece Tepecikspor824299100
12Darıca Gençlerbirliği924381210-4
13Tekirdağspor92347119-4
14Tokatspor82246168-10
15Halide Edip Adıvar8143697-3
16Karaman Belediyespor813410126-2
17Yozgatspor 1959 FK91356156-9

Fikstür

07.11.2020Erzin Spor Karaman Belediyespor
07.11.2020Mardin BŞ. Başakspor Büyükçekmece Tepecikspor
15.11.2020Tokatspor1-2Darıca Gençlerbirliği
15.11.2020Mardin Fosfat Spor1-1Büyükçekmece Tepecikspor
15.11.2020Ağrı 1970 Spor1-0Nazilli Belediyespor
15.11.2020Ceyhanspor2-2Fethiyespor
15.11.2020Belediye Kütahyaspor1-1Tekirdağspor
15.11.2020Halide Edip Adıvar0-0Yozgatspor 1959 FK
15.11.2020Kahta 02 Spor0-0Yomraspor
15.11.2020İskenderun Futbol Kulübü1-1Karaman Belediyespor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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