2020-2021 Ağrı 1970 Spor, Nazilli Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ağrı 1970 Spor ve Nazilli Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 9. hafta maçında Ağrı 1970 Spor sahasında Nazilli Belediyespor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Ağrı 1970 Spor - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Ağrı 1970 Spor - Nazilli Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa İlker Coşkun(hakem), Boran Turhan(1. Yardımcı Hakem), Şükrü Mert(2. Yardımcı Hakem), Ceyhun Panba(dördüncü Hakem)

Ağrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11

1. Burak Kapan, 4. Mehmet Şirin Soydan, 5. Can Morgül, 9. Önder Selimoğlu, 10. Emrah Tacir, 20. Safa Yıldırım, 23. Saffet Gurur Yazar, 33. Emrah Çalışlar, 61. Hamdi Dereli, 77. Seyit Gazanfer, 88. Cengizhan Bayrak



Yedekler

13. Halil İbrahim Teski, 14. Ziya İnday, 21. Ferat Yaşar, 24. Mert Yıldırım, 25. Muhammed Furkan Özhan, 28. Egecan Çevir, 35. Muhammed Şükrü Arslan



Teknik Sorumlu

Erol Yeşilbaş



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Saffet Gurur Yazar 45+2.dk, Sarı Kart Emrah Çalışlar 39.dk



Oyundan Çıkanlar

Emrah Tacir 83.dk, Safa Yıldırım 51.dk, Hamdi Dereli 65.dk, Mehmet Şirin Soydan 83.dk, Seyit Gazanfer 65.dk



Oyuna Girenler

Egecan Çevir 83.dk, Ferat Yaşar 51.dk, Muhammed Şükrü Arslan 65.dk, Mert Yıldırım 83.dk, Muhammed Furkan Özhan 65.dk

Nazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11

92. Zekeriya Topayan, 3. Oktay Kancı, 23. Sefa Korkmaz, 5. Polat Güren, 8. Ufukcan Engin, 16. Berkay Çakır, 17. Hasan Demir, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 53. Tamer Arıcı, 54. Murat Can Bölükbaşı, 74. Mert Çapar



Yedekler

98. Hasan Çayrak, 2. Sinan Akgöl, 11. Kaan Akman, 10. Muhammet Ali Aydın, 4. Mehmet Ersavaş, 69. Selçuk Hakalmaz, 70. Bünyamin Cesur Karataş



Teknik Sorumlu

Hasan Şermet



Goller

Berkay Çakır,77.dk (k)



Kartlar

Sarı Kart Berkay Çakır 69.dk, Sarı Kart Kaan Akman 90+3.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Akif Şerifoğlu 66.dk, Hasan Demir 66.dk, Tamer Arıcı 79.dk



Oyuna Girenler

Bünyamin Cesur Karataş 66.dk, Kaan Akman 66.dk, Muhammet Ali Aydın 79.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İskenderun FK 9 5 2 2 12 8 17 4 2 Nazilli Belediyespor 9 5 1 3 20 7 16 13 3 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 4 Fethiyespor 8 4 2 2 12 7 14 5 5 Çengelköyspor A.Ş. 8 4 2 2 10 8 14 2 6 Ağrı 1970 Spor 8 4 1 3 6 7 13 -1 7 Mardin Fosfat Spor 9 3 3 3 13 9 12 4 8 Belediye Kütahyaspor 8 3 3 2 12 8 12 4 9 Kahta 02 Spor 9 3 3 3 10 9 12 1 10 Yomraspor 8 3 3 2 10 9 12 1 11 Büyükçekmece Tepecikspor 8 2 4 2 9 9 10 0 12 Darıca Gençlerbirliği 9 2 4 3 8 12 10 -4 13 Tekirdağspor 9 2 3 4 7 11 9 -4 14 Tokatspor 8 2 2 4 6 16 8 -10 15 Halide Edip Adıvar 8 1 4 3 6 9 7 -3 16 Karaman Belediyespor 8 1 3 4 10 12 6 -2 17 Yozgatspor 1959 FK 9 1 3 5 6 15 6 -9

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