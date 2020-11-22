2020-2021 Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 9. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Çaykur Rizespor ile 22.11.2020 13:30'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maç sonucu: Atakaş Hatayspor Çaykur Rizespor 2 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Halis Özkahya(hakem), Mustafa Sönmez(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Erdinç Sezertam(avar)

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 2. Burak Can Çamoğlu, 16. Mesut Çaytemel, 5. Isaac Sackey, 8. Aabıd Rayane, 28. Adama Traore, 10. Selim Ilgaz, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 4. Soner Örnek, 3. Alexandros Katranıs, 23. Abdurrahman Canlı, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 11. Gökhan Karadeniz, 27. Idır Qualı, 9. Aaron Salem Boupendza, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 20. Mirkan Aydın

Teknik Sorumlu

Goller

Rayane Aabid

Aaron Boupendza

Kartlar

Isaac Sackey

Oyundan Çıkanlar

Isaac Sackey

Selim Ilgaz

Adama Traore

Oyuna Girenler

Ruben Ribeiro

Aaron Boupendza

Gökhan Karadeniz

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 21. Mılan Skoda, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 26. Onur Bulut, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 19. Dusan Jovancıc, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 9. Kemal Rüzgar, 66. Doğan Erdoğan

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

Mame Biram Diouf (k.k.)

Fernando Boldrin

Kartlar

Abdullah Durak

Oyundan Çıkanlar

Dario Melnjak

Abdullah Durak

Onur Bulut

Milan Skoda

Fabricio Baiano

Oyuna Girenler

İsmail Köybaşı

Dusan Jovancic

Braian Samudio

Loic Remy

Doğan Erdoğan

Süper Lig 9. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 9 6 2 1 17 9 20 8 2 Alanyaspor 7 5 2 0 16 3 17 13 3 Galatasaray 8 5 1 2 11 6 16 5 4 Gaziantep FK 9 3 5 1 13 11 14 2 5 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 13 6 6 Başakşehir FK 9 4 1 4 13 12 13 1 7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 14 13 -1 8 Çaykur Rizespor 8 3 3 2 12 10 12 2 9 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 12 2 10 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 12 -2 11 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 11 -2 12 Konyaspor 7 2 3 2 8 5 9 3 13 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2 14 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 9 -3 15 Göztepe 7 1 5 1 11 8 8 3 16 BB Erzurumspor 7 2 2 3 9 12 8 -3 17 Trabzonspor 8 1 3 4 10 15 6 -5 18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 6 -6 19 Gençlerbirliği 8 1 2 5 6 14 5 -8 20 Denizlispor 8 1 2 5 5 13 5 -8 21 MKE Ankaragücü 6 0 2 4 6 11 2 -5

Süper Lig 9. hafta Fikstür sonuçları