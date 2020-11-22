2020-2021 Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 9. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Çaykur Rizespor ile 22.11.2020 13:30'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?
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Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maç sonucu:
|Atakaş Hatayspor
|Çaykur Rizespor
|2
|2
Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Antakya Atatürk Stadı - Hatay
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.11.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Halis Özkahya(hakem), Mustafa Sönmez(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Erdinç Sezertam(avar)
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 2. Burak Can Çamoğlu, 16. Mesut Çaytemel, 5. Isaac Sackey, 8. Aabıd Rayane, 28. Adama Traore, 10. Selim Ilgaz, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
34. Akın Alkan, 4. Soner Örnek, 3. Alexandros Katranıs, 23. Abdurrahman Canlı, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 11. Gökhan Karadeniz, 27. Idır Qualı, 9. Aaron Salem Boupendza, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 20. Mirkan Aydın
Teknik Sorumlu
Goller
Rayane Aabid
Aaron Boupendza
Kartlar
Isaac Sackey
Oyundan Çıkanlar
Isaac Sackey
Selim Ilgaz
Adama Traore
Oyuna Girenler
Ruben Ribeiro
Aaron Boupendza
Gökhan Karadeniz
Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 21. Mılan Skoda, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 26. Onur Bulut, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah
Yedekler
1. Tarık Çetin, 19. Dusan Jovancıc, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 9. Kemal Rüzgar, 66. Doğan Erdoğan
Teknik Sorumlu
Stjepan Tomas
Goller
Mame Biram Diouf (k.k.)
Fernando Boldrin
Kartlar
Abdullah Durak
Oyundan Çıkanlar
Dario Melnjak
Abdullah Durak
Onur Bulut
Milan Skoda
Fabricio Baiano
Oyuna Girenler
İsmail Köybaşı
Dusan Jovancic
Braian Samudio
Loic Remy
Doğan Erdoğan
Süper Lig 9. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|20
|8
|2
|Alanyaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|17
|13
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|16
|5
|4
|Gaziantep FK
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|14
|2
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|13
|6
|6
|Başakşehir FK
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|13
|1
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|13
|-1
|8
|Çaykur Rizespor
|8
|3
|3
|2
|12
|10
|12
|2
|9
|Kasımpaşa
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|12
|2
|10
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|12
|-2
|11
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|11
|-2
|12
|Konyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|9
|3
|13
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|9
|-2
|14
|Antalyaspor
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|9
|-3
|15
|Göztepe
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|8
|3
|16
|BB Erzurumspor
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|8
|-3
|17
|Trabzonspor
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|6
|-5
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|6
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|5
|-8
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|5
|-8
|21
|MKE Ankaragücü
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|2
|-5
Süper Lig 9. hafta Fikstür sonuçları
|21.11.2020
|Denizlispor
|0-1
|Gaziantep FK
|21.11.2020
|Beşiktaş
|3-2
|Başakşehir FK
|21.11.2020
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Sivasspor
|21.11.2020
|Gençlerbirliği
|1-5
|Fenerbahçe
|22.11.2020
|Hatayspor
|1-2
|Çaykur Rizespor
|22.11.2020
|Antalyaspor
|Alanyaspor
|22.11.2020
|Göztepe
|MKE Ankaragücü
|22.11.2020
|Konyaspor
|Kasımpaşa
|22.11.2020
|Trabzonspor
|BB Erzurumspor
|23.11.2020
|Galatasaray
|Kayserispor