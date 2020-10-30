2020-2021 Tekirdağspor, Kahta 02 Spor maç sonucu2020-2021 Kemerspor 2003 Çankaya Maç Sonucu2020-2021 Nazilli Belediyespor, Belediye Kütahyaspor maç sonucu2020-2021 Manisaspor, 1877 Alemdağ Spor Maç Özeti2020-2021 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Fatsa Belediyespor / Maç Özeti2020-2021 Çarşambaspor, Arhavi Spor maç sonucu2020-2021 Belediye Derince Spor 0 - 0 Nevşehir Belediye Spor / Maç Özeti2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Gümüşhanespor / Maç ÖzetiUşak Spor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?2020-2021 Somaspor, Çatalcaspor maç sonucu
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Belediye Derince Spor 0 - 0 Nevşehir Belediye Spor / Maç Özeti

2020-2021 Belediye Derince Spor 0 - 0 Nevşehir Belediye Spor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Belediye Derince Spor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Belediye Derince Spor 0 - 0 Nevşehir Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Belediye Derince Spor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Nevşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 6. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 29.10.2020 13:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Belediye Derince Spor - Nevşehir Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Alper Oran(hakem), Cihad Buyurgan(1. Yardımcı Hakem), Cem Mustafa Akpınar(2. Yardımcı Hakem), Kemal Ögen(dördüncü Hakem)

BELEDİYE DERİNCE SPORBelediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11
1. Yunus Emre Genç, 17. Gökhan Günel, 25. Efe Karaoğlu, 15. Koray Baykara, 53. Sinan Morgil, 52. Doğancan Aynacı, 5. Sercan Uslu, 11. Melih İnan, 21. Mehmet Bağlı, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 39. Tayfur Emre Yılmaz

Yedekler
23. Volkan Mert Korkmaz, 7. Arda Kürşat Kaya, 77. Tayfun Kırca, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 99. Kubilay Serbest, 45. Mesut Can Tunalı, 61. Mehmet Tosun

Teknik Sorumlu
Bülent Batırman


Kartlar
Sarı Kart Mehmet Bağlı 89.dk, Sarı Kart Gökhan Günel 79.dk

Oyundan Çıkanlar
Muhammed Enes Yılmaz 89.dk, Doğancan Aynacı 46.dk, Melih İnan 65.dk

Oyuna Girenler
Tayfun Kırca 89.dk, Mehmet Tosun 46.dk, Mesut Can Tunalı 65.dk

NEVŞEHİR BELEDİYE SPORNevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11
33. Furkan Güzel, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 9. Youssef Yeşilmen, 10. Emrah Bedir, 23. Erhan Karayer, 28. Hasan Kaya, 52. Furkan Mızrak, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural

Yedekler
1. Seyfullah Dere, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 24. Tuncay Kılıç, 25. Emre Torun, 45. Furkan Parsak, 60. Batuhan Özdemir, 99. Rahmi Özdemir

Teknik Sorumlu
Mert Korkmaz


Kartlar
Sarı Kart Emrah Bedir 50.dk, Sarı Kart Ahmet Eren 14.dk

Oyundan Çıkanlar
Emrah Bedir 65.dk, Hasan Kaya 79.dk

Oyuna Girenler
Emre Torun 65.dk, Muhammed Burak Taşdemir 79.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor6501134159
2Diyarbekirspor650193156
3Arnavutköy Belediye642095144
4Fatsa Belediyespor640285123
5Çankaya FK640286122
6Belediye Derincespor62317592
7Edirnespor6303899-1
8Ofspor52218781
9Yeşilyurt Belediyespor52128672
10Kızılcabölükspor62139970
11Artvin Hopaspor62138107-2
121877 Alemdağspor6123495-5
13Kemerspor 200361146104-4
14Nevşehir Belediyespor6114484-4
15Payasspor6114374-4
16Manisaspor60154131-9

Fikstür

28.10.2020Payasspor0-11928 Bucaspor
29.10.2020OfsporP-PYeşilyurt Belediyespor
29.10.2020Manisaspor1-21877 Alemdağspor
29.10.2020Kemerspor 20031-0Çankaya FK
29.10.2020Edirnespor2-1Fatsa Belediyespor
29.10.2020Diyarbekirspor2-1Kızılcabölükspor
29.10.2020Belediye Derincespor0-0Nevşehir Belediyespor
29.10.2020Arnavutköy Belediye3-2Artvin Hopaspor


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT