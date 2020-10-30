2020-2021 Belediye Derince Spor 0 - 0 Nevşehir Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Belediye Derince Spor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Nevşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 6. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 29.10.2020 13:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Belediye Derince Spor - Nevşehir Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Oran(hakem), Cihad Buyurgan(1. Yardımcı Hakem), Cem Mustafa Akpınar(2. Yardımcı Hakem), Kemal Ögen(dördüncü Hakem)

Belediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11

1. Yunus Emre Genç, 17. Gökhan Günel, 25. Efe Karaoğlu, 15. Koray Baykara, 53. Sinan Morgil, 52. Doğancan Aynacı, 5. Sercan Uslu, 11. Melih İnan, 21. Mehmet Bağlı, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 39. Tayfur Emre Yılmaz



Yedekler

23. Volkan Mert Korkmaz, 7. Arda Kürşat Kaya, 77. Tayfun Kırca, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 99. Kubilay Serbest, 45. Mesut Can Tunalı, 61. Mehmet Tosun



Teknik Sorumlu

Bülent Batırman





Kartlar

Sarı Kart Mehmet Bağlı 89.dk, Sarı Kart Gökhan Günel 79.dk



Oyundan Çıkanlar

Muhammed Enes Yılmaz 89.dk, Doğancan Aynacı 46.dk, Melih İnan 65.dk



Oyuna Girenler

Tayfun Kırca 89.dk, Mehmet Tosun 46.dk, Mesut Can Tunalı 65.dk

Nevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11

33. Furkan Güzel, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 9. Youssef Yeşilmen, 10. Emrah Bedir, 23. Erhan Karayer, 28. Hasan Kaya, 52. Furkan Mızrak, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural



Yedekler

1. Seyfullah Dere, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 24. Tuncay Kılıç, 25. Emre Torun, 45. Furkan Parsak, 60. Batuhan Özdemir, 99. Rahmi Özdemir



Teknik Sorumlu

Mert Korkmaz





Kartlar

Sarı Kart Emrah Bedir 50.dk, Sarı Kart Ahmet Eren 14.dk



Oyundan Çıkanlar

Emrah Bedir 65.dk, Hasan Kaya 79.dk



Oyuna Girenler

Emre Torun 65.dk, Muhammed Burak Taşdemir 79.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 6 5 0 1 13 4 15 9 2 Diyarbekirspor 6 5 0 1 9 3 15 6 3 Arnavutköy Belediye 6 4 2 0 9 5 14 4 4 Fatsa Belediyespor 6 4 0 2 8 5 12 3 5 Çankaya FK 6 4 0 2 8 6 12 2 6 Belediye Derincespor 6 2 3 1 7 5 9 2 7 Edirnespor 6 3 0 3 8 9 9 -1 8 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 9 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 1 2 8 6 7 2 10 Kızılcabölükspor 6 2 1 3 9 9 7 0 11 Artvin Hopaspor 6 2 1 3 8 10 7 -2 12 1877 Alemdağspor 6 1 2 3 4 9 5 -5 13 Kemerspor 2003 6 1 1 4 6 10 4 -4 14 Nevşehir Belediyespor 6 1 1 4 4 8 4 -4 15 Payasspor 6 1 1 4 3 7 4 -4 16 Manisaspor 6 0 1 5 4 13 1 -9

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