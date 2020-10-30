2020-2021 Belediye Derince Spor 0 - 0 Nevşehir Belediye Spor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Belediye Derince Spor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Belediye Derince Spor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Nevşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 6. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 29.10.2020 13:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Belediye Derince Spor - Nevşehir Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Alper Oran(hakem), Cihad Buyurgan(1. Yardımcı Hakem), Cem Mustafa Akpınar(2. Yardımcı Hakem), Kemal Ögen(dördüncü Hakem)
Belediye Derince Spor İlk 11
1. Yunus Emre Genç, 17. Gökhan Günel, 25. Efe Karaoğlu, 15. Koray Baykara, 53. Sinan Morgil, 52. Doğancan Aynacı, 5. Sercan Uslu, 11. Melih İnan, 21. Mehmet Bağlı, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 39. Tayfur Emre Yılmaz
Yedekler
23. Volkan Mert Korkmaz, 7. Arda Kürşat Kaya, 77. Tayfun Kırca, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 99. Kubilay Serbest, 45. Mesut Can Tunalı, 61. Mehmet Tosun
Teknik Sorumlu
Bülent Batırman
Kartlar
Sarı Kart Mehmet Bağlı 89.dk, Sarı Kart Gökhan Günel 79.dk
Oyundan Çıkanlar
Muhammed Enes Yılmaz 89.dk, Doğancan Aynacı 46.dk, Melih İnan 65.dk
Oyuna Girenler
Tayfun Kırca 89.dk, Mehmet Tosun 46.dk, Mesut Can Tunalı 65.dk
Nevşehir Belediye Spor İlk 11
33. Furkan Güzel, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 9. Youssef Yeşilmen, 10. Emrah Bedir, 23. Erhan Karayer, 28. Hasan Kaya, 52. Furkan Mızrak, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural
Yedekler
1. Seyfullah Dere, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 24. Tuncay Kılıç, 25. Emre Torun, 45. Furkan Parsak, 60. Batuhan Özdemir, 99. Rahmi Özdemir
Teknik Sorumlu
Mert Korkmaz
Kartlar
Sarı Kart Emrah Bedir 50.dk, Sarı Kart Ahmet Eren 14.dk
Oyundan Çıkanlar
Emrah Bedir 65.dk, Hasan Kaya 79.dk
Oyuna Girenler
Emre Torun 65.dk, Muhammed Burak Taşdemir 79.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1928 Bucaspor
|6
|5
|0
|1
|13
|4
|15
|9
|2
|Diyarbekirspor
|6
|5
|0
|1
|9
|3
|15
|6
|3
|Arnavutköy Belediye
|6
|4
|2
|0
|9
|5
|14
|4
|4
|Fatsa Belediyespor
|6
|4
|0
|2
|8
|5
|12
|3
|5
|Çankaya FK
|6
|4
|0
|2
|8
|6
|12
|2
|6
|Belediye Derincespor
|6
|2
|3
|1
|7
|5
|9
|2
|7
|Edirnespor
|6
|3
|0
|3
|8
|9
|9
|-1
|8
|Ofspor
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|8
|1
|9
|Yeşilyurt Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|8
|6
|7
|2
|10
|Kızılcabölükspor
|6
|2
|1
|3
|9
|9
|7
|0
|11
|Artvin Hopaspor
|6
|2
|1
|3
|8
|10
|7
|-2
|12
|1877 Alemdağspor
|6
|1
|2
|3
|4
|9
|5
|-5
|13
|Kemerspor 2003
|6
|1
|1
|4
|6
|10
|4
|-4
|14
|Nevşehir Belediyespor
|6
|1
|1
|4
|4
|8
|4
|-4
|15
|Payasspor
|6
|1
|1
|4
|3
|7
|4
|-4
|16
|Manisaspor
|6
|0
|1
|5
|4
|13
|1
|-9
Fikstür
|28.10.2020
|Payasspor
|0-1
|1928 Bucaspor
|29.10.2020
|Ofspor
|P-P
|Yeşilyurt Belediyespor
|29.10.2020
|Manisaspor
|1-2
|1877 Alemdağspor
|29.10.2020
|Kemerspor 2003
|1-0
|Çankaya FK
|29.10.2020
|Edirnespor
|2-1
|Fatsa Belediyespor
|29.10.2020
|Diyarbekirspor
|2-1
|Kızılcabölükspor
|29.10.2020
|Belediye Derincespor
|0-0
|Nevşehir Belediyespor
|29.10.2020
|Arnavutköy Belediye
|3-2
|Artvin Hopaspor