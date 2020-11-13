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2020-2021 Büyükçekmece Tepecik Spor, Kahta 02 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Kahta 02 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Büyükçekmece Tepecik Spor, Kahta 02 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Kahta 02 Spor ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor ve Kahta 02 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  8. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor sahasında Kahta 02 Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Büyükçekmece Tepecik Spor - Kahta 02 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadyumunda oynanan maç 4-2 sona erdi.

Büyükçekmece Tepecik Spor - Kahta 02 Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Alkan Parsak(hakem), Harun Öztekin(1. Yardımcı Hakem), Atakan Tutan(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Hamitoğlu(dördüncü Hakem)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPORBüyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 34. İnanç Ülken, 5. Özkan Zileli, 6. Alper Sürücü, 23. Selim Dedekoç, 20. Sefer Kanıtemiz, 77. Enes Yılmaz, 73. Ömer Buğdaycı, 99. Erçağ Evirgen, 10. Kayhan Arduç, 9. İlhan Aslanoğlu

Yedekler
1. Emirhan Emir, 18. Ertuğrul Eramil, 8. Yunus Yaşar, 25. İsmail Baran Karakoç, 41. Rıza Altıntaş, 72. Oktay Eramil, 60. Ahmet Özan

Teknik Sorumlu
Enver Şen

Goller
Sefer Kanıtemiz,6.dk (f), Özkan Zileli,15.dk (h), İlhan Aslanoğlu,40.dk (f), Sefer Kanıtemiz,77.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart İlhan Aslanoğlu 40.dk, Sarı Kart Alper Sürücü 86.dk, Sarı Kart Sefer Kanıtemiz 22.dk, Sarı Kart Ömer Buğdaycı 29.dk, Sarı Kart İsmail Baran Karakoç 75.dk

Oyundan Çıkanlar
İlhan Aslanoğlu 83.dk, Erçağ Evirgen 65.dk, Ömer Buğdaycı 57.dk, İnanç Ülken 83.dk

Oyuna Girenler
Rıza Altıntaş 83.dk, Ahmet Özan 65.dk, İsmail Baran Karakoç 57.dk, Yunus Yaşar 83.dk

KAHTA 02 SPORKahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 17. Salih Sarıkaya, 45. Mehmet Berber, 61. İbrahim Akyüz, 3. Salih Can Yener, 4. Osman Çağlar Uç, 8. Caner Çolak, 27. Ahmet Tuna Akıl, 11. İsmail Palta, 77. Barış Kılıç, 99. Ali Tayfun Akbey

Yedekler
41. Timur Çakıroğulları, 66. İsmail Karakaş, 25. Erkan Nazlı, 63. Mehmet Doğan, 5. Serdar Aşuk, 9. Hakan Akman, 7. Ömürcan Karaca

Teknik Sorumlu
Erhan Koç

Goller
İsmail Palta,61.dk (f), Ali Tayfun Akbey,80.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ahmet Tuna Akıl 36.dk, Sarı Kart Ali Tayfun Akbey 22.dk, Sarı Kart Mehmet Berber 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar
İbrahim Akyüz 73.dk, Ahmet Tuna Akıl 83.dk, Osman Çağlar Uç 46.dk

Oyuna Girenler
Hakan Akman 73.dk, Serdar Aşuk 83.dk, Ömürcan Karaca 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor85122061614
2İskenderun FK8512117164
3Çengelköyspor A.Ş.8422108142
4Ceyhanspor8422141514-1
5Fethiyespor7412105135
6Mardin Fosfat Spor8323128114
7Belediye Kütahyaspor7322117114
8Kahta 02 Spor8323109111
9Yomraspor7322109111
10Ağrı 1970 Spor73135710-2
11Büyükçekmece Tepecikspor72328890
12Tekirdağspor82246108-4
13Tokatspor72235148-9
14Darıca Gençlerbirliği81436117-5
15Halide Edip Adıvar7133696-3
16Karaman Belediyespor71249115-2
17Yozgatspor 1959 FK81256155-9

Fikstür

11.11.2020Darıca Gençlerbirliği1-1Halide Edip Adıvar
11.11.2020Nazilli Belediyespor4-0Tokatspor
12.11.2020Yozgatspor 1959 FK0-1Belediye Kütahyaspor
12.11.2020Yomraspor2-4Ceyhanspor
12.11.2020Tekirdağspor0-1Erzin Spor
12.11.2020Çengelköyspor A.Ş.1-0Ağrı 1970 Spor
12.11.2020Büyükçekmece Tepecikspor4-2Kahta 02 Spor
12.11.2020Karaman Belediyespor2-2Mardin BŞ. Başakspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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