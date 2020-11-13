2020-2021 Büyükçekmece Tepecik Spor, Kahta 02 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, Kahta 02 Spor ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor ve Kahta 02 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 8. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor sahasında Kahta 02 Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Büyükçekmece Tepecik Spor - Kahta 02 Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadyumunda oynanan maç 4-2 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor - Kahta 02 Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Alkan Parsak(hakem), Harun Öztekin(1. Yardımcı Hakem), Atakan Tutan(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Hamitoğlu(dördüncü Hakem)

Büyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11

22. Ramazan Evren Üstündağ, 34. İnanç Ülken, 5. Özkan Zileli, 6. Alper Sürücü, 23. Selim Dedekoç, 20. Sefer Kanıtemiz, 77. Enes Yılmaz, 73. Ömer Buğdaycı, 99. Erçağ Evirgen, 10. Kayhan Arduç, 9. İlhan Aslanoğlu



Yedekler

1. Emirhan Emir, 18. Ertuğrul Eramil, 8. Yunus Yaşar, 25. İsmail Baran Karakoç, 41. Rıza Altıntaş, 72. Oktay Eramil, 60. Ahmet Özan



Teknik Sorumlu

Enver Şen



Goller

Sefer Kanıtemiz,6.dk (f), Özkan Zileli,15.dk (h), İlhan Aslanoğlu,40.dk (f), Sefer Kanıtemiz,77.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart İlhan Aslanoğlu 40.dk, Sarı Kart Alper Sürücü 86.dk, Sarı Kart Sefer Kanıtemiz 22.dk, Sarı Kart Ömer Buğdaycı 29.dk, Sarı Kart İsmail Baran Karakoç 75.dk



Oyundan Çıkanlar

İlhan Aslanoğlu 83.dk, Erçağ Evirgen 65.dk, Ömer Buğdaycı 57.dk, İnanç Ülken 83.dk



Oyuna Girenler

Rıza Altıntaş 83.dk, Ahmet Özan 65.dk, İsmail Baran Karakoç 57.dk, Yunus Yaşar 83.dk

Kahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11

1. Burak Onur, 17. Salih Sarıkaya, 45. Mehmet Berber, 61. İbrahim Akyüz, 3. Salih Can Yener, 4. Osman Çağlar Uç, 8. Caner Çolak, 27. Ahmet Tuna Akıl, 11. İsmail Palta, 77. Barış Kılıç, 99. Ali Tayfun Akbey



Yedekler

41. Timur Çakıroğulları, 66. İsmail Karakaş, 25. Erkan Nazlı, 63. Mehmet Doğan, 5. Serdar Aşuk, 9. Hakan Akman, 7. Ömürcan Karaca



Teknik Sorumlu

Erhan Koç



Goller

İsmail Palta,61.dk (f), Ali Tayfun Akbey,80.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ahmet Tuna Akıl 36.dk, Sarı Kart Ali Tayfun Akbey 22.dk, Sarı Kart Mehmet Berber 90+1.dk



Oyundan Çıkanlar

İbrahim Akyüz 73.dk, Ahmet Tuna Akıl 83.dk, Osman Çağlar Uç 46.dk



Oyuna Girenler

Hakan Akman 73.dk, Serdar Aşuk 83.dk, Ömürcan Karaca 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 8 5 1 2 20 6 16 14 2 İskenderun FK 8 5 1 2 11 7 16 4 3 Çengelköyspor A.Ş. 8 4 2 2 10 8 14 2 4 Ceyhanspor 8 4 2 2 14 15 14 -1 5 Fethiyespor 7 4 1 2 10 5 13 5 6 Mardin Fosfat Spor 8 3 2 3 12 8 11 4 7 Belediye Kütahyaspor 7 3 2 2 11 7 11 4 8 Kahta 02 Spor 8 3 2 3 10 9 11 1 9 Yomraspor 7 3 2 2 10 9 11 1 10 Ağrı 1970 Spor 7 3 1 3 5 7 10 -2 11 Büyükçekmece Tepecikspor 7 2 3 2 8 8 9 0 12 Tekirdağspor 8 2 2 4 6 10 8 -4 13 Tokatspor 7 2 2 3 5 14 8 -9 14 Darıca Gençlerbirliği 8 1 4 3 6 11 7 -5 15 Halide Edip Adıvar 7 1 3 3 6 9 6 -3 16 Karaman Belediyespor 7 1 2 4 9 11 5 -2 17 Yozgatspor 1959 FK 8 1 2 5 6 15 5 -9

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