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2020-2021 Çankaya 0 - 1 Belediye Derince Spor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Çankaya, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Çankaya 0 - 1 Belediye Derince Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Çankaya, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Çankaya ve Belediye Derince Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Çankaya sahasında Belediye Derince Spor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Çankaya - Belediye Derince Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Çankaya - Belediye Derince Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Semih Güçlü(hakem), Caner Eroğlu(1. Yardımcı Hakem), Ömer Yüzer(2. Yardımcı Hakem), Buğra Can Semercioğlu(dördüncü Hakem)

ÇANKAYAÇankaya

Çankaya İlk 11
1. Beycan Kaya, 4. Kerem Ali Seymen, 9. Bekir Turaç Böke, 13. Volkan Kesim, 10. Yağızcan Erdem, 20. Yaser Yüce, 22. Ramazan Özcan, 97. Hüseyin Mert Kurt, 54. Bilal Hallaçlar, 61. Cemre Atmaca, 53. Furkan Safi

Yedekler
3. Emre Çoban, 19. Sergen Yakupçebioğlu, 45. Ahmet Hakan Sevinç

Teknik Sorumlu
Yahya Aydın

Goller
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Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

BELEDİYE DERİNCE SPORBelediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11
1. Yunus Emre Genç, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 5. Sercan Uslu, 8. Rıdvan Aykan, 17. Gökhan Günel, 53. Sinan Morgil, 21. Mehmet Bağlı, 61. Mehmet Tosun, 11. Melih İnan, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 52. Doğancan Aynacı

Yedekler
23. Volkan Mert Korkmaz, 4. Osman Kerem Akyol, 99. Kubilay Serbest, 77. Tayfun Kırca, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 10. Bertuğ Başdemir, 45. Mesut Can Tunalı

Teknik Sorumlu
Bülent Batırman

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor9711113228
21928 Bucaspor96121881910
3Arnavutköy Belediye9522107173
4Edirnespor95131512163
5Belediye Derincespor9351107143
6Fatsa Belediyespor942398141
7Artvin Hopaspor9414141613-2
8Çankaya FK840488120
9Yeşilyurt Belediyespor8323108112
10Ofspor73221211111
11Nevşehir Belediyespor93247911-2
12Kızılcabölükspor923411129-1
13Payasspor923410119-1
14Antalya Kemerspor91358146-6
151877 Alemdağspor91358176-9
16Manisaspor90365153-10

Fikstür

15.11.2020Antalya Kemerspor2-2Payasspor
15.11.2020Yeşilyurt Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
15.11.2020Nevşehir Belediyespor2-11928 Bucaspor
15.11.2020Kızılcabölükspor1-1Manisaspor
15.11.2020Kemerspor 20030-1Payasspor
15.11.2020Artvin Hopaspor4-31877 Alemdağspor
15.11.2020Çankaya FK0-1Belediye Derincespor
15.11.2020Edirnespor3-1Ofspor
15.11.2020Fatsa Belediyespor0-0Diyarbekirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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