2020-2021 Çankaya 0 - 1 Belediye Derince Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Çankaya, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Çankaya ve Belediye Derince Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Çankaya sahasında Belediye Derince Spor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Çankaya - Belediye Derince Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Çankaya - Belediye Derince Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mehmet Semih Güçlü(hakem), Caner Eroğlu(1. Yardımcı Hakem), Ömer Yüzer(2. Yardımcı Hakem), Buğra Can Semercioğlu(dördüncü Hakem)

Çankaya

Çankaya İlk 11

1. Beycan Kaya, 4. Kerem Ali Seymen, 9. Bekir Turaç Böke, 13. Volkan Kesim, 10. Yağızcan Erdem, 20. Yaser Yüce, 22. Ramazan Özcan, 97. Hüseyin Mert Kurt, 54. Bilal Hallaçlar, 61. Cemre Atmaca, 53. Furkan Safi



Yedekler

3. Emre Çoban, 19. Sergen Yakupçebioğlu, 45. Ahmet Hakan Sevinç



Teknik Sorumlu

Yahya Aydın



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Belediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11

1. Yunus Emre Genç, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 5. Sercan Uslu, 8. Rıdvan Aykan, 17. Gökhan Günel, 53. Sinan Morgil, 21. Mehmet Bağlı, 61. Mehmet Tosun, 11. Melih İnan, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 52. Doğancan Aynacı



Yedekler

23. Volkan Mert Korkmaz, 4. Osman Kerem Akyol, 99. Kubilay Serbest, 77. Tayfun Kırca, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 10. Bertuğ Başdemir, 45. Mesut Can Tunalı



Teknik Sorumlu

Bülent Batırman



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 9 7 1 1 11 3 22 8 2 1928 Bucaspor 9 6 1 2 18 8 19 10 3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 4 Edirnespor 9 5 1 3 15 12 16 3 5 Belediye Derincespor 9 3 5 1 10 7 14 3 6 Fatsa Belediyespor 9 4 2 3 9 8 14 1 7 Artvin Hopaspor 9 4 1 4 14 16 13 -2 8 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 9 Yeşilyurt Belediyespor 8 3 2 3 10 8 11 2 10 Ofspor 7 3 2 2 12 11 11 1 11 Nevşehir Belediyespor 9 3 2 4 7 9 11 -2 12 Kızılcabölükspor 9 2 3 4 11 12 9 -1 13 Payasspor 9 2 3 4 10 11 9 -1 14 Antalya Kemerspor 9 1 3 5 8 14 6 -6 15 1877 Alemdağspor 9 1 3 5 8 17 6 -9 16 Manisaspor 9 0 3 6 5 15 3 -10

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