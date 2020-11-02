2020-2021 Ceyhan Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Ceyhan Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Ceyhan Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Ceyhan Spor ve Büyükçekmece Tepecik Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 7. hafta maçında Ceyhan Spor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Ceyhan Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Ceyhan İlçe Stadı - Adana
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Batuhan Kolak(hakem), Uğur Çakmak(1. Yardımcı Hakem), Fırat Olgun(2. Yardımcı Hakem), Halim Kolancı(dördüncü Hakem)
Ceyhan Spor İlk 11
1. Emrah Tuncel, 8. Halil Aşut, 7. Okan Salmaz, 10. Ercan Çapar, 12. Aziz Ceylan, 21. Murat Çaydemir, 25. Azat Mamuk, 46. Ahmet Şahbaz, 56. Sefa Anük, 44. Abdullah Keleş, 11. Furkan Yıldırım
Yedekler
35. Yunus Emre Karahan, 6. Selim Asal, 99. Muhammed Sak, 19. Fatih Yılmaz, 70. Kemal Temel, 17. Alparslan Devlet Yüce, 5. Cengiz Argüç Argın
Teknik Sorumlu
Mehmet Koç
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 77. Enes Yılmaz, 20. Sefer Kanıtemiz, 9. İlhan Aslanoğlu, 60. Ahmet Özan, 25. İsmail Baran Karakoç, 23. Selim Dedekoç, 5. Özkan Zileli, 6. Alper Sürücü, 10. Kayhan Arduç, 70. Burak Kara
Yedekler
1. Emirhan Emir, 34. İnanç Ülken, 18. Ertuğrul Eramil, 41. Rıza Altıntaş, 58. Halil İbrahim Koçak, 72. Oktay Eramil, 73. Ömer Buğdaycı
Teknik Sorumlu
Enver Şen
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Nazilli Belediyespor
|7
|4
|1
|2
|16
|6
|13
|10
|2
|Fethiyespor
|7
|4
|1
|2
|10
|5
|13
|5
|3
|İskenderun FK
|6
|4
|1
|1
|10
|6
|13
|4
|4
|Kahta 02 Spor
|7
|3
|2
|2
|8
|5
|11
|3
|5
|Yomraspor
|6
|3
|2
|1
|8
|5
|11
|3
|6
|Çengelköyspor A.Ş.
|7
|3
|2
|2
|9
|8
|11
|1
|7
|Ceyhanspor
|7
|3
|2
|2
|10
|13
|11
|-3
|8
|Mardin Fosfat Spor
|7
|3
|1
|3
|10
|6
|10
|4
|9
|Belediye Kütahyaspor
|6
|2
|2
|2
|10
|7
|8
|3
|10
|Tekirdağspor
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|8
|-3
|11
|Tokatspor
|6
|2
|2
|2
|5
|10
|8
|-5
|12
|Ağrı 1970 Spor
|5
|2
|1
|2
|4
|6
|7
|-2
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|6
|1
|3
|2
|4
|6
|6
|-2
|14
|Darıca Gençlerbirliği
|7
|1
|3
|3
|5
|10
|6
|-5
|15
|Halide Edip Adıvar
|6
|1
|2
|3
|5
|8
|5
|-3
|16
|Yozgatspor 1959 FK
|7
|1
|2
|4
|6
|14
|5
|-8
|17
|Karaman Belediyespor
|6
|1
|1
|4
|7
|9
|4
|-2
Fikstür
|25.10.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Tekirdağspor
|25.10.2020
|Erzin Spor
|Yozgatspor 1959 FK
|01.11.2020
|Kahta 02 Spor
|1-0
|Karaman Belediyespor
|01.11.2020
|Fethiyespor
|1-0
|Yomraspor
|01.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|1-2
|Nazilli Belediyespor
|01.11.2020
|Ceyhanspor
|0-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|01.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|3-0
|Darıca Gençlerbirliği
|01.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|4-1
|Yozgatspor 1959 FK
|01.11.2020
|Tokatspor
|2-1
|Çengelköyspor A.Ş.
|01.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|1-0
|Tekirdağspor