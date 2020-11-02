2020-2021 Ceyhan Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Ceyhan Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Ceyhan Spor ve Büyükçekmece Tepecik Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 7. hafta maçında Ceyhan Spor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Ceyhan Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Ceyhan İlçe Stadı - Adana



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Batuhan Kolak(hakem), Uğur Çakmak(1. Yardımcı Hakem), Fırat Olgun(2. Yardımcı Hakem), Halim Kolancı(dördüncü Hakem)

Ceyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11

1. Emrah Tuncel, 8. Halil Aşut, 7. Okan Salmaz, 10. Ercan Çapar, 12. Aziz Ceylan, 21. Murat Çaydemir, 25. Azat Mamuk, 46. Ahmet Şahbaz, 56. Sefa Anük, 44. Abdullah Keleş, 11. Furkan Yıldırım



Yedekler

35. Yunus Emre Karahan, 6. Selim Asal, 99. Muhammed Sak, 19. Fatih Yılmaz, 70. Kemal Temel, 17. Alparslan Devlet Yüce, 5. Cengiz Argüç Argın



Teknik Sorumlu

Mehmet Koç



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Büyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11

22. Ramazan Evren Üstündağ, 77. Enes Yılmaz, 20. Sefer Kanıtemiz, 9. İlhan Aslanoğlu, 60. Ahmet Özan, 25. İsmail Baran Karakoç, 23. Selim Dedekoç, 5. Özkan Zileli, 6. Alper Sürücü, 10. Kayhan Arduç, 70. Burak Kara



Yedekler

1. Emirhan Emir, 34. İnanç Ülken, 18. Ertuğrul Eramil, 41. Rıza Altıntaş, 58. Halil İbrahim Koçak, 72. Oktay Eramil, 73. Ömer Buğdaycı



Teknik Sorumlu

Enver Şen



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 7 4 1 2 16 6 13 10 2 Fethiyespor 7 4 1 2 10 5 13 5 3 İskenderun FK 6 4 1 1 10 6 13 4 4 Kahta 02 Spor 7 3 2 2 8 5 11 3 5 Yomraspor 6 3 2 1 8 5 11 3 6 Çengelköyspor A.Ş. 7 3 2 2 9 8 11 1 7 Ceyhanspor 7 3 2 2 10 13 11 -3 8 Mardin Fosfat Spor 7 3 1 3 10 6 10 4 9 Belediye Kütahyaspor 6 2 2 2 10 7 8 3 10 Tekirdağspor 7 2 2 3 6 9 8 -3 11 Tokatspor 6 2 2 2 5 10 8 -5 12 Ağrı 1970 Spor 5 2 1 2 4 6 7 -2 13 Büyükçekmece Tepecikspor 6 1 3 2 4 6 6 -2 14 Darıca Gençlerbirliği 7 1 3 3 5 10 6 -5 15 Halide Edip Adıvar 6 1 2 3 5 8 5 -3 16 Yozgatspor 1959 FK 7 1 2 4 6 14 5 -8 17 Karaman Belediyespor 6 1 1 4 7 9 4 -2

Fikstür