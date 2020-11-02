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2020-2021 Ceyhan Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Ceyhan Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ceyhan Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Ceyhan Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Ceyhan Spor ve Büyükçekmece Tepecik Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  7. hafta maçında Ceyhan Spor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ceyhan Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Ceyhan İlçe Stadı - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Batuhan Kolak(hakem), Uğur Çakmak(1. Yardımcı Hakem), Fırat Olgun(2. Yardımcı Hakem), Halim Kolancı(dördüncü Hakem)

CEYHAN SPORCeyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11
1. Emrah Tuncel, 8. Halil Aşut, 7. Okan Salmaz, 10. Ercan Çapar, 12. Aziz Ceylan, 21. Murat Çaydemir, 25. Azat Mamuk, 46. Ahmet Şahbaz, 56. Sefa Anük, 44. Abdullah Keleş, 11. Furkan Yıldırım

Yedekler
35. Yunus Emre Karahan, 6. Selim Asal, 99. Muhammed Sak, 19. Fatih Yılmaz, 70. Kemal Temel, 17. Alparslan Devlet Yüce, 5. Cengiz Argüç Argın

Teknik Sorumlu
Mehmet Koç

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPORBüyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 77. Enes Yılmaz, 20. Sefer Kanıtemiz, 9. İlhan Aslanoğlu, 60. Ahmet Özan, 25. İsmail Baran Karakoç, 23. Selim Dedekoç, 5. Özkan Zileli, 6. Alper Sürücü, 10. Kayhan Arduç, 70. Burak Kara

Yedekler
1. Emirhan Emir, 34. İnanç Ülken, 18. Ertuğrul Eramil, 41. Rıza Altıntaş, 58. Halil İbrahim Koçak, 72. Oktay Eramil, 73. Ömer Buğdaycı

Teknik Sorumlu
Enver Şen

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor74121661310
2Fethiyespor7412105135
3İskenderun FK6411106134
4Kahta 02 Spor732285113
5Yomraspor632185113
6Çengelköyspor A.Ş.732298111
7Ceyhanspor7322101311-3
8Mardin Fosfat Spor7313106104
9Belediye Kütahyaspor622210783
10Tekirdağspor7223698-3
11Tokatspor62225108-5
12Ağrı 1970 Spor5212467-2
13Büyükçekmece Tepecikspor6132466-2
14Darıca Gençlerbirliği71335106-5
15Halide Edip Adıvar6123585-3
16Yozgatspor 1959 FK71246145-8
17Karaman Belediyespor6114794-2

Fikstür

25.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Tekirdağspor
25.10.2020Erzin Spor Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Kahta 02 Spor1-0Karaman Belediyespor
01.11.2020Fethiyespor1-0Yomraspor
01.11.2020Halide Edip Adıvar1-2Nazilli Belediyespor
01.11.2020Ceyhanspor0-0Büyükçekmece Tepecikspor
01.11.2020Belediye Kütahyaspor3-0Darıca Gençlerbirliği
01.11.2020İskenderun Futbol Kulübü4-1Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Tokatspor2-1Çengelköyspor A.Ş.
01.11.2020Mardin Fosfat Spor1-0Tekirdağspor

 



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