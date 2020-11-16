2020-2021 Ceyhan Spor, Fethiyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Ceyhan Spor, Fethiyespor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Ceyhan Spor ve Fethiyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 9. hafta maçında Ceyhan Spor sahasında Fethiyespor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Ceyhan Spor - Fethiyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi. Ceyhan Spor - Fethiyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Ceyhan İlçe Stadı - Adana



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Hakan Ergin(hakem), Özgür Fatih Kalaycı(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Ali Artun Özdemir(dördüncü Hakem)

Ceyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11

9. Lokman Atakol, 7. Okan Salmaz, 8. Halil Aşut, 10. Ercan Çapar, 19. Fatih Yılmaz, 20. Selçuk Öztürk, 6. Selim Asal, 44. Abdullah Keleş, 56. Sefa Anük, 90. Can Taylan, 99. Muhammed Sak



Yedekler

25. Azat Mamuk, 11. Furkan Yıldırım, 12. Aziz Ceylan, 16. Zekeriya Çakırca, 17. Alparslan Devlet Yüce, 5. Cengiz Argüç Argın, 77. Ahmet Can Genç



Teknik Sorumlu

Mehmet Koç



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Fethiyespor

Fethiyespor İlk 11

41. Serkan Demirol, 34. İbrahim Ethem Sevinç, 15. Bülent Kalecikli, 5. Kutay Yokuşlu, 4. Sabri Turgut, 6. Berkay Öztuvan, 8. Cemal Şener, 20. Fatih Somuncu, 7. Anıl Gir, 70. Ali Han Tunçer, 9. Yakup Alkan



Yedekler

22. Kubilay Tim Mert Akış, 21. Harun Kahraman, 48. Erkan Kapar, 10. Turgay An, 17. Murat Berkan Demir, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 23. Serhat Mutlu



Teknik Sorumlu

Mesut Toros



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İskenderun FK 9 5 2 2 12 8 17 4 2 Nazilli Belediyespor 9 5 1 3 20 7 16 13 3 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 4 Fethiyespor 8 4 2 2 12 7 14 5 5 Çengelköyspor A.Ş. 8 4 2 2 10 8 14 2 6 Ağrı 1970 Spor 8 4 1 3 6 7 13 -1 7 Mardin Fosfat Spor 9 3 3 3 13 9 12 4 8 Belediye Kütahyaspor 8 3 3 2 12 8 12 4 9 Kahta 02 Spor 9 3 3 3 10 9 12 1 10 Yomraspor 8 3 3 2 10 9 12 1 11 Büyükçekmece Tepecikspor 8 2 4 2 9 9 10 0 12 Darıca Gençlerbirliği 9 2 4 3 8 12 10 -4 13 Tekirdağspor 9 2 3 4 7 11 9 -4 14 Tokatspor 8 2 2 4 6 16 8 -10 15 Halide Edip Adıvar 8 1 4 3 6 9 7 -3 16 Karaman Belediyespor 8 1 3 4 10 12 6 -2 17 Yozgatspor 1959 FK 9 1 3 5 6 15 6 -9

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