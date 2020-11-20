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2020-2021 Darıca Gençlerbirliği, Ağrı 1970 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Darıca Gençlerbirliği, Ağrı 1970 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği ve Ağrı 1970 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  10. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği sahasında Ağrı 1970 Spor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Darıca Gençlerbirliği - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Darıca Gençlerbirliği - Ağrı 1970 Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Yusuf Adnan Kendirciler(hakem), Ömer Akman(1. Yardımcı Hakem), Şükrü Çavcı(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Halil Beden(dördüncü Hakem)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİDarıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11
1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 28. Halil İbrahim Şagar, 23. Onuray Köse, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 54. Furkan Akın, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 97. Nebi Tiryakioğlu

Yedekler
58. Hasan Göksu, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 41. Ahmet Kutluer, 52. Atakan Aybastı, 57. Alperen Can, 66. Emre Alan

Teknik Sorumlu
Ender Alkan

Goller
Nebi Tiryakioğlu,55.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Berat Eyüpoğlu 54.dk, Sarı Kart Furkan Akın 45+1.dk

Oyundan Çıkanlar
Berat Eyüpoğlu 80.dk, Baha Kısacık 80.dk, Furkan Akın 60.dk, Onuray Köse 75.dk, Nebi Tiryakioğlu 75.dk

Oyuna Girenler
Atakan Aybastı 80.dk, Ahmet Kutluer 80.dk, Selman Sevinç 60.dk, Erdem Dikbasan 75.dk, Emre Alan 75.dk

AĞRI 1970 SPORAğrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11
1. Burak Kapan, 4. Mehmet Şirin Soydan, 5. Can Morgül, 9. Önder Selimoğlu, 10. Emrah Tacir, 20. Safa Yıldırım, 23. Saffet Gurur Yazar, 33. Emrah Çalışlar, 61. Hamdi Dereli, 77. Seyit Gazanfer, 88. Cengizhan Bayrak

Yedekler
13. Halil İbrahim Teski, 3. Cuma Ali Üzüm, 21. Ferat Yaşar, 24. Mert Yıldırım, 25. Muhammed Furkan Özhan, 28. Egecan Çevir, 35. Muhammed Şükrü Arslan

Teknik Sorumlu
Erol Yeşilbaş

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Emrah Çalışlar 45.dk, Sarı Kart Safa Yıldırım 31.dk, Sarı Kart Hamdi Dereli 34.dk, Sarı Kart Önder Selimoğlu 89.dk

Oyundan Çıkanlar
Safa Yıldırım 90.dk, Hamdi Dereli 72.dk, Mehmet Şirin Soydan 63.dk, Seyit Gazanfer 63.dk, Cengizhan Bayrak 72.dk

Oyuna Girenler
Ferat Yaşar 90.dk, Egecan Çevir 72.dk, Muhammed Şükrü Arslan 63.dk, Muhammed Furkan Özhan 63.dk, Cuma Ali Üzüm 72.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor106132271915
2Fethiyespor9522147177
3İskenderun FK10523129173
4Ceyhanspor9432161715-1
5Çengelköyspor A.Ş.94231010140
6Mardin Fosfat Spor10343139134
7Büyükçekmece Tepecikspor9342109131
8Yomraspor9342109131
9Ağrı 1970 Spor94146813-2
10Darıca Gençlerbirliği1034391213-3
11Belediye Kütahyaspor93331210122
12Kahta 02 Spor10334101112-1
13Tekirdağspor1024481210-4
14Karaman Belediyespor9234121290
15Tokatspor92346169-10
16Halide Edip Adıvar91537108-3
17Yozgatspor 1959 FK101456157-9

Fikstür

19.11.2020Büyükçekmece Tepecikspor1-0Erzin Spor
19.11.2020Darıca Gençlerbirliği1-0Ağrı 1970 Spor
19.11.2020Fethiyespor2-0Kahta 02 Spor
19.11.2020Karaman Belediyespor2-0Belediye Kütahyaspor
19.11.2020Yozgatspor 1959 FK0-0Tokatspor
19.11.2020Nazilli Belediyespor2-0Çengelköyspor A.Ş.
19.11.2020Tekirdağspor1-1Halide Edip Adıvar
19.11.2020Yomraspor0-0Mardin BŞ. Başakspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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