2020-2021 Darıca Gençlerbirliği, Ağrı 1970 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği ve Ağrı 1970 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 10. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği sahasında Ağrı 1970 Spor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Darıca Gençlerbirliği - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği - Ağrı 1970 Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yusuf Adnan Kendirciler(hakem), Ömer Akman(1. Yardımcı Hakem), Şükrü Çavcı(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Halil Beden(dördüncü Hakem)

Darıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11

1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 28. Halil İbrahim Şagar, 23. Onuray Köse, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 54. Furkan Akın, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 97. Nebi Tiryakioğlu



Yedekler

58. Hasan Göksu, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 41. Ahmet Kutluer, 52. Atakan Aybastı, 57. Alperen Can, 66. Emre Alan



Teknik Sorumlu

Ender Alkan



Goller

Nebi Tiryakioğlu,55.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Berat Eyüpoğlu 54.dk, Sarı Kart Furkan Akın 45+1.dk



Oyundan Çıkanlar

Berat Eyüpoğlu 80.dk, Baha Kısacık 80.dk, Furkan Akın 60.dk, Onuray Köse 75.dk, Nebi Tiryakioğlu 75.dk



Oyuna Girenler

Atakan Aybastı 80.dk, Ahmet Kutluer 80.dk, Selman Sevinç 60.dk, Erdem Dikbasan 75.dk, Emre Alan 75.dk

Ağrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11

1. Burak Kapan, 4. Mehmet Şirin Soydan, 5. Can Morgül, 9. Önder Selimoğlu, 10. Emrah Tacir, 20. Safa Yıldırım, 23. Saffet Gurur Yazar, 33. Emrah Çalışlar, 61. Hamdi Dereli, 77. Seyit Gazanfer, 88. Cengizhan Bayrak



Yedekler

13. Halil İbrahim Teski, 3. Cuma Ali Üzüm, 21. Ferat Yaşar, 24. Mert Yıldırım, 25. Muhammed Furkan Özhan, 28. Egecan Çevir, 35. Muhammed Şükrü Arslan



Teknik Sorumlu

Erol Yeşilbaş



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Emrah Çalışlar 45.dk, Sarı Kart Safa Yıldırım 31.dk, Sarı Kart Hamdi Dereli 34.dk, Sarı Kart Önder Selimoğlu 89.dk



Oyundan Çıkanlar

Safa Yıldırım 90.dk, Hamdi Dereli 72.dk, Mehmet Şirin Soydan 63.dk, Seyit Gazanfer 63.dk, Cengizhan Bayrak 72.dk



Oyuna Girenler

Ferat Yaşar 90.dk, Egecan Çevir 72.dk, Muhammed Şükrü Arslan 63.dk, Muhammed Furkan Özhan 63.dk, Cuma Ali Üzüm 72.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 10 6 1 3 22 7 19 15 2 Fethiyespor 9 5 2 2 14 7 17 7 3 İskenderun FK 10 5 2 3 12 9 17 3 4 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 5 Çengelköyspor A.Ş. 9 4 2 3 10 10 14 0 6 Mardin Fosfat Spor 10 3 4 3 13 9 13 4 7 Büyükçekmece Tepecikspor 9 3 4 2 10 9 13 1 8 Yomraspor 9 3 4 2 10 9 13 1 9 Ağrı 1970 Spor 9 4 1 4 6 8 13 -2 10 Darıca Gençlerbirliği 10 3 4 3 9 12 13 -3 11 Belediye Kütahyaspor 9 3 3 3 12 10 12 2 12 Kahta 02 Spor 10 3 3 4 10 11 12 -1 13 Tekirdağspor 10 2 4 4 8 12 10 -4 14 Karaman Belediyespor 9 2 3 4 12 12 9 0 15 Tokatspor 9 2 3 4 6 16 9 -10 16 Halide Edip Adıvar 9 1 5 3 7 10 8 -3 17 Yozgatspor 1959 FK 10 1 4 5 6 15 7 -9

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