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2020-2021 Darıca Gençlerbirliği, Halide Edip Adıvarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Darıca Gençlerbirliği, Halide Edip Adıvarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği ve Halide Edip Adıvarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  8. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Darıca Gençlerbirliği - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Darıca Gençlerbirliği - Halide Edip Adıvarspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Erhan Kaya(hakem), Buğur Han Güler(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Yüksel(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Özkara(dördüncü Hakem)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİDarıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11
1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 10. Ahmet Özer, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 41. Ahmet Kutluer, 77. Fahrettin Bıyıklı, 97. Nebi Tiryakioğlu

Yedekler
58. Hasan Göksu, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 52. Atakan Aybastı, 54. Furkan Akın, 57. Alperen Can, 66. Emre Alan, 9. Baha Kısacık

Teknik Sorumlu
Ender Alkan

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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HALİDE EDİP ADIVARSPORHalide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11
25. Tunahan Dikişci, 77. Erman Taşkın, 28. Erdem Aydın, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 17. İbrahim Serdar Aydın, 8. Mustafa Kara, 5. Taner Çekiç, 26. Tugay Keleş, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş

Yedekler
48. Evren Özyiğit, 14. Çağatay Çeken, 93. Recep Pekgöz, 6. Necati Yakuplar, 20. Oğuz Aksoy, 22. Said Can Açıkalın, 11. Furkan Kalafatcı

Teknik Sorumlu
Adnan Toros

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor85122061614
2Fethiyespor7412105135
3İskenderun FK7412107133
4Kahta 02 Spor732285113
5Yomraspor632185113
6Çengelköyspor A.Ş.732298111
7Ceyhanspor7322101311-3
8Mardin Fosfat Spor7313106104
9Ağrı 1970 Spor63125610-1
10Belediye Kütahyaspor622210783
11Tekirdağspor7223698-3
12Tokatspor72235148-9
13Darıca Gençlerbirliği81436117-5
14Büyükçekmece Tepecikspor6132466-2
15Halide Edip Adıvar7133696-3
16Yozgatspor 1959 FK71246145-8
17Karaman Belediyespor6114794-2

Fikstür

11.11.2020Darıca Gençlerbirliği1-1Halide Edip Adıvar
11.11.2020Nazilli Belediyespor4-0Tokatspor
12.11.2020Yozgatspor 1959 FK Belediye Kütahyaspor
12.11.2020Yomraspor Ceyhanspor
12.11.2020Tekirdağspor Erzin Spor
12.11.2020Çengelköyspor A.Ş. Ağrı 1970 Spor
12.11.2020Büyükçekmece Tepecikspor Kahta 02 Spor
12.11.2020Karaman Belediyespor Mardin BŞ. Başakspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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