2020-2021 Darıca Gençlerbirliği, Halide Edip Adıvarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği ve Halide Edip Adıvarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 8. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Darıca Gençlerbirliği - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği - Halide Edip Adıvarspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Erhan Kaya(hakem), Buğur Han Güler(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Yüksel(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Özkara(dördüncü Hakem)

Darıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11

1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 10. Ahmet Özer, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 41. Ahmet Kutluer, 77. Fahrettin Bıyıklı, 97. Nebi Tiryakioğlu



Yedekler

58. Hasan Göksu, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 52. Atakan Aybastı, 54. Furkan Akın, 57. Alperen Can, 66. Emre Alan, 9. Baha Kısacık



Teknik Sorumlu

Ender Alkan



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Halide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11

25. Tunahan Dikişci, 77. Erman Taşkın, 28. Erdem Aydın, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 17. İbrahim Serdar Aydın, 8. Mustafa Kara, 5. Taner Çekiç, 26. Tugay Keleş, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş



Yedekler

48. Evren Özyiğit, 14. Çağatay Çeken, 93. Recep Pekgöz, 6. Necati Yakuplar, 20. Oğuz Aksoy, 22. Said Can Açıkalın, 11. Furkan Kalafatcı



Teknik Sorumlu

Adnan Toros



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 8 5 1 2 20 6 16 14 2 Fethiyespor 7 4 1 2 10 5 13 5 3 İskenderun FK 7 4 1 2 10 7 13 3 4 Kahta 02 Spor 7 3 2 2 8 5 11 3 5 Yomraspor 6 3 2 1 8 5 11 3 6 Çengelköyspor A.Ş. 7 3 2 2 9 8 11 1 7 Ceyhanspor 7 3 2 2 10 13 11 -3 8 Mardin Fosfat Spor 7 3 1 3 10 6 10 4 9 Ağrı 1970 Spor 6 3 1 2 5 6 10 -1 10 Belediye Kütahyaspor 6 2 2 2 10 7 8 3 11 Tekirdağspor 7 2 2 3 6 9 8 -3 12 Tokatspor 7 2 2 3 5 14 8 -9 13 Darıca Gençlerbirliği 8 1 4 3 6 11 7 -5 14 Büyükçekmece Tepecikspor 6 1 3 2 4 6 6 -2 15 Halide Edip Adıvar 7 1 3 3 6 9 6 -3 16 Yozgatspor 1959 FK 7 1 2 4 6 14 5 -8 17 Karaman Belediyespor 6 1 1 4 7 9 4 -2

Fikstür