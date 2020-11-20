2020-2021 Fethiyespor, Kahta 02 Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Fethiyespor, Kahta 02 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Fethiyespor, Kahta 02 Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fethiyespor ve Kahta 02 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 10. hafta maçında Fethiyespor sahasında Kahta 02 Spor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Fethiyespor - Kahta 02 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.
Fethiyespor - Kahta 02 Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Ali Özer(hakem), Arif Dilmeç(1. Yardımcı Hakem), Cemal Can Çakır(2. Yardımcı Hakem), Aytaç Sönmezer(dördüncü Hakem)
Fethiyespor İlk 11
41. Serkan Demirol, 89. Hayrullah Çelik, 5. Kutay Yokuşlu, 6. Berkay Öztuvan, 7. Anıl Gir, 8. Cemal Şener, 9. Yakup Alkan, 15. Bülent Kalecikli, 20. Fatih Somuncu, 34. İbrahim Ethem Sevinç, 70. Ali Han Tunçer
Yedekler
22. Kubilay Tim Mert Akış, 10. Turgay An, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 17. Murat Berkan Demir, 21. Harun Kahraman, 23. Serhat Mutlu, 48. Erkan Kapar
Teknik Sorumlu
Mesut Toros
Goller
Yakup Alkan,12.dk (h), Anıl Gir,60.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Anıl Gir 42.dk, Sarı Kart Fatih Somuncu 30.dk, Sarı Kart Ali Han Tunçer 64.dk, Sarı Kart Cemal Şener 2.dk
Oyundan Çıkanlar
Anıl Gir 86.dk, Berkay Öztuvan 90+3.dk, Fatih Somuncu 86.dk, Ali Han Tunçer 79.dk, Cemal Şener 79.dk
Oyuna Girenler
Hakan Yakup Jacoues Horzum 86.dk, Erkan Kapar 90+3.dk, Turgay An 86.dk, Serhat Mutlu 79.dk, Murat Berkan Demir 79.dk
Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 17. Salih Sarıkaya, 45. Mehmet Berber, 66. İsmail Karakaş, 34. Erdi Taşkent, 63. Mehmet Doğan, 8. Caner Çolak, 27. Ahmet Tuna Akıl, 11. İsmail Palta, 77. Barış Kılıç, 9. Hakan Akman
Yedekler
41. Timur Çakıroğulları, 61. İbrahim Akyüz, 88. Ömer Uluer, 4. Osman Çağlar Uç, 5. Serdar Aşuk, 3. Salih Can Yener, 7. Ömürcan Karaca
Teknik Sorumlu
Erhan Koç
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Caner Çolak 36.dk, Sarı Kart Salih Sarıkaya 66.dk, Sarı Kart İsmail Karakaş 42.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Doğan 68.dk, Erdi Taşkent 36.dk, Caner Çolak 72.dk
Oyuna Girenler
Serdar Aşuk 68.dk, Salih Can Yener 36.dk, Ömer Uluer 72.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Nazilli Belediyespor
|10
|6
|1
|3
|22
|7
|19
|15
|2
|Fethiyespor
|9
|5
|2
|2
|14
|7
|17
|7
|3
|İskenderun FK
|10
|5
|2
|3
|12
|9
|17
|3
|4
|Ceyhanspor
|9
|4
|3
|2
|16
|17
|15
|-1
|5
|Çengelköyspor A.Ş.
|9
|4
|2
|3
|10
|10
|14
|0
|6
|Mardin Fosfat Spor
|10
|3
|4
|3
|13
|9
|13
|4
|7
|Büyükçekmece Tepecikspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|8
|Yomraspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|9
|Ağrı 1970 Spor
|9
|4
|1
|4
|6
|8
|13
|-2
|10
|Darıca Gençlerbirliği
|10
|3
|4
|3
|9
|12
|13
|-3
|11
|Belediye Kütahyaspor
|9
|3
|3
|3
|12
|10
|12
|2
|12
|Kahta 02 Spor
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|12
|-1
|13
|Tekirdağspor
|10
|2
|4
|4
|8
|12
|10
|-4
|14
|Karaman Belediyespor
|9
|2
|3
|4
|12
|12
|9
|0
|15
|Tokatspor
|9
|2
|3
|4
|6
|16
|9
|-10
|16
|Halide Edip Adıvar
|9
|1
|5
|3
|7
|10
|8
|-3
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|10
|1
|4
|5
|6
|15
|7
|-9
Fikstür
|19.11.2020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|1-0
|Erzin Spor
|19.11.2020
|Darıca Gençlerbirliği
|1-0
|Ağrı 1970 Spor
|19.11.2020
|Fethiyespor
|2-0
|Kahta 02 Spor
|19.11.2020
|Karaman Belediyespor
|2-0
|Belediye Kütahyaspor
|19.11.2020
|Yozgatspor 1959 FK
|0-0
|Tokatspor
|19.11.2020
|Nazilli Belediyespor
|2-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|19.11.2020
|Tekirdağspor
|1-1
|Halide Edip Adıvar
|19.11.2020
|Yomraspor
|0-0
|Mardin BŞ. Başakspor