2020-2021 Fethiyespor, Kahta 02 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Fethiyespor, Kahta 02 Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fethiyespor ve Kahta 02 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 10. hafta maçında Fethiyespor sahasında Kahta 02 Spor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Fethiyespor - Kahta 02 Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi. Fethiyespor - Kahta 02 Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mehmet Ali Özer(hakem), Arif Dilmeç(1. Yardımcı Hakem), Cemal Can Çakır(2. Yardımcı Hakem), Aytaç Sönmezer(dördüncü Hakem)

Fethiyespor

Fethiyespor İlk 11

41. Serkan Demirol, 89. Hayrullah Çelik, 5. Kutay Yokuşlu, 6. Berkay Öztuvan, 7. Anıl Gir, 8. Cemal Şener, 9. Yakup Alkan, 15. Bülent Kalecikli, 20. Fatih Somuncu, 34. İbrahim Ethem Sevinç, 70. Ali Han Tunçer



Yedekler

22. Kubilay Tim Mert Akış, 10. Turgay An, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 17. Murat Berkan Demir, 21. Harun Kahraman, 23. Serhat Mutlu, 48. Erkan Kapar



Teknik Sorumlu

Mesut Toros



Goller

Yakup Alkan,12.dk (h), Anıl Gir,60.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Anıl Gir 42.dk, Sarı Kart Fatih Somuncu 30.dk, Sarı Kart Ali Han Tunçer 64.dk, Sarı Kart Cemal Şener 2.dk



Oyundan Çıkanlar

Anıl Gir 86.dk, Berkay Öztuvan 90+3.dk, Fatih Somuncu 86.dk, Ali Han Tunçer 79.dk, Cemal Şener 79.dk



Oyuna Girenler

Hakan Yakup Jacoues Horzum 86.dk, Erkan Kapar 90+3.dk, Turgay An 86.dk, Serhat Mutlu 79.dk, Murat Berkan Demir 79.dk

Kahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11

1. Burak Onur, 17. Salih Sarıkaya, 45. Mehmet Berber, 66. İsmail Karakaş, 34. Erdi Taşkent, 63. Mehmet Doğan, 8. Caner Çolak, 27. Ahmet Tuna Akıl, 11. İsmail Palta, 77. Barış Kılıç, 9. Hakan Akman



Yedekler

41. Timur Çakıroğulları, 61. İbrahim Akyüz, 88. Ömer Uluer, 4. Osman Çağlar Uç, 5. Serdar Aşuk, 3. Salih Can Yener, 7. Ömürcan Karaca



Teknik Sorumlu

Erhan Koç



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Caner Çolak 36.dk, Sarı Kart Salih Sarıkaya 66.dk, Sarı Kart İsmail Karakaş 42.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Doğan 68.dk, Erdi Taşkent 36.dk, Caner Çolak 72.dk



Oyuna Girenler

Serdar Aşuk 68.dk, Salih Can Yener 36.dk, Ömer Uluer 72.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 10 6 1 3 22 7 19 15 2 Fethiyespor 9 5 2 2 14 7 17 7 3 İskenderun FK 10 5 2 3 12 9 17 3 4 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 5 Çengelköyspor A.Ş. 9 4 2 3 10 10 14 0 6 Mardin Fosfat Spor 10 3 4 3 13 9 13 4 7 Büyükçekmece Tepecikspor 9 3 4 2 10 9 13 1 8 Yomraspor 9 3 4 2 10 9 13 1 9 Ağrı 1970 Spor 9 4 1 4 6 8 13 -2 10 Darıca Gençlerbirliği 10 3 4 3 9 12 13 -3 11 Belediye Kütahyaspor 9 3 3 3 12 10 12 2 12 Kahta 02 Spor 10 3 3 4 10 11 12 -1 13 Tekirdağspor 10 2 4 4 8 12 10 -4 14 Karaman Belediyespor 9 2 3 4 12 12 9 0 15 Tokatspor 9 2 3 4 6 16 9 -10 16 Halide Edip Adıvar 9 1 5 3 7 10 8 -3 17 Yozgatspor 1959 FK 10 1 4 5 6 15 7 -9

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