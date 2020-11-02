2020-2021 Fethiyespor, Yomra Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Fethiyespor, Yomra Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Fethiyespor, Yomra Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fethiyespor ve Yomra Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 7. hafta maçında Fethiyespor sahasında Yomra Spor ile 01.11.2020 19:00'da karşılaştı. Fethiye İlçe - Muğla stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Fethiyespor - Yomra Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fethiye İlçe - Muğla stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Fethiye İlçe - Muğla
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Göksu Furkan Güngör(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Serdar İla(2. Yardımcı Hakem), Serdar Demirkaya(dördüncü Hakem)
Fethiyespor İlk 11
41. Serkan Demirol, 4. Sabri Turgut, 6. Berkay Öztuvan, 7. Anıl Gir, 8. Cemal Şener, 9. Yakup Alkan, 15. Bülent Kalecikli, 34. İbrahim Ethem Sevinç, 35. Mert Özmen, 70. Ali Han Tunçer, 99. Anıl Arıcıoğlu
Yedekler
22. Kubilay Tim Mert Akış, 5. Kutay Yokuşlu, 17. Murat Berkan Demir, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 20. Fatih Somuncu, 23. Serhat Mutlu, 54. Yasin Uzunoğlu
Teknik Sorumlu
Mesut Toros
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Yomra Spor İlk 11
98. Abdullah Nanim, 61. Samet Aydın, 39. Hüseyin Sürmeneli, 70. Ahmet Baha Bilgin, 3. Mehmetcan Köse, 6. Orhan Gülle, 5. Erhan Şengül, 18. Şenol Özyurt, 99. Ogün Özçiçek, 10. Fatih Kıran, 9. Doğukan Öksüz
Yedekler
34. Onur Bilgin, 17. Ömer Aydın, 77. Mert Miraç Altıntaş, 4. Abdulkadir Öksüz, 28. Berkay Sezer, 90. Yiğit Ener Aydın, 11. Halil Emre Yiğit
Teknik Sorumlu
Hamdi Zıvalıoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Nazilli Belediyespor
|7
|4
|1
|2
|16
|6
|13
|10
|2
|Fethiyespor
|7
|4
|1
|2
|10
|5
|13
|5
|3
|İskenderun FK
|6
|4
|1
|1
|10
|6
|13
|4
|4
|Kahta 02 Spor
|7
|3
|2
|2
|8
|5
|11
|3
|5
|Yomraspor
|6
|3
|2
|1
|8
|5
|11
|3
|6
|Çengelköyspor A.Ş.
|7
|3
|2
|2
|9
|8
|11
|1
|7
|Ceyhanspor
|7
|3
|2
|2
|10
|13
|11
|-3
|8
|Mardin Fosfat Spor
|7
|3
|1
|3
|10
|6
|10
|4
|9
|Belediye Kütahyaspor
|6
|2
|2
|2
|10
|7
|8
|3
|10
|Tekirdağspor
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|8
|-3
|11
|Tokatspor
|6
|2
|2
|2
|5
|10
|8
|-5
|12
|Ağrı 1970 Spor
|5
|2
|1
|2
|4
|6
|7
|-2
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|6
|1
|3
|2
|4
|6
|6
|-2
|14
|Darıca Gençlerbirliği
|7
|1
|3
|3
|5
|10
|6
|-5
|15
|Halide Edip Adıvar
|6
|1
|2
|3
|5
|8
|5
|-3
|16
|Yozgatspor 1959 FK
|7
|1
|2
|4
|6
|14
|5
|-8
|17
|Karaman Belediyespor
|6
|1
|1
|4
|7
|9
|4
|-2
Fikstür
|25.10.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Tekirdağspor
|25.10.2020
|Erzin Spor
|Yozgatspor 1959 FK
|01.11.2020
|Kahta 02 Spor
|1-0
|Karaman Belediyespor
|01.11.2020
|Fethiyespor
|1-0
|Yomraspor
|01.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|1-2
|Nazilli Belediyespor
|01.11.2020
|Ceyhanspor
|0-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|01.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|3-0
|Darıca Gençlerbirliği
|01.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|4-1
|Yozgatspor 1959 FK
|01.11.2020
|Tokatspor
|2-1
|Çengelköyspor A.Ş.
|01.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|1-0
|Tekirdağspor