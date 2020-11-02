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2020-2021 Fethiyespor, Yomra Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Fethiyespor, Yomra Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Fethiyespor, Yomra Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Fethiyespor, Yomra Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fethiyespor ve Yomra Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  7. hafta maçında Fethiyespor sahasında Yomra Spor ile 01.11.2020 19:00'da karşılaştı. Fethiye İlçe - Muğla stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Fethiyespor - Yomra Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fethiye İlçe - Muğla stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Fethiye İlçe - Muğla

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Göksu Furkan Güngör(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Serdar İla(2. Yardımcı Hakem), Serdar Demirkaya(dördüncü Hakem)

FETHİYESPORFethiyespor

Fethiyespor İlk 11
41. Serkan Demirol, 4. Sabri Turgut, 6. Berkay Öztuvan, 7. Anıl Gir, 8. Cemal Şener, 9. Yakup Alkan, 15. Bülent Kalecikli, 34. İbrahim Ethem Sevinç, 35. Mert Özmen, 70. Ali Han Tunçer, 99. Anıl Arıcıoğlu

Yedekler
22. Kubilay Tim Mert Akış, 5. Kutay Yokuşlu, 17. Murat Berkan Demir, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 20. Fatih Somuncu, 23. Serhat Mutlu, 54. Yasin Uzunoğlu

Teknik Sorumlu
Mesut Toros

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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YOMRA SPORYomra Spor

Yomra Spor İlk 11
98. Abdullah Nanim, 61. Samet Aydın, 39. Hüseyin Sürmeneli, 70. Ahmet Baha Bilgin, 3. Mehmetcan Köse, 6. Orhan Gülle, 5. Erhan Şengül, 18. Şenol Özyurt, 99. Ogün Özçiçek, 10. Fatih Kıran, 9. Doğukan Öksüz

Yedekler
34. Onur Bilgin, 17. Ömer Aydın, 77. Mert Miraç Altıntaş, 4. Abdulkadir Öksüz, 28. Berkay Sezer, 90. Yiğit Ener Aydın, 11. Halil Emre Yiğit

Teknik Sorumlu
Hamdi Zıvalıoğlu

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor74121661310
2Fethiyespor7412105135
3İskenderun FK6411106134
4Kahta 02 Spor732285113
5Yomraspor632185113
6Çengelköyspor A.Ş.732298111
7Ceyhanspor7322101311-3
8Mardin Fosfat Spor7313106104
9Belediye Kütahyaspor622210783
10Tekirdağspor7223698-3
11Tokatspor62225108-5
12Ağrı 1970 Spor5212467-2
13Büyükçekmece Tepecikspor6132466-2
14Darıca Gençlerbirliği71335106-5
15Halide Edip Adıvar6123585-3
16Yozgatspor 1959 FK71246145-8
17Karaman Belediyespor6114794-2

Fikstür

25.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Tekirdağspor
25.10.2020Erzin Spor Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Kahta 02 Spor1-0Karaman Belediyespor
01.11.2020Fethiyespor1-0Yomraspor
01.11.2020Halide Edip Adıvar1-2Nazilli Belediyespor
01.11.2020Ceyhanspor0-0Büyükçekmece Tepecikspor
01.11.2020Belediye Kütahyaspor3-0Darıca Gençlerbirliği
01.11.2020İskenderun Futbol Kulübü4-1Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Tokatspor2-1Çengelköyspor A.Ş.
01.11.2020Mardin Fosfat Spor1-0Tekirdağspor

 



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