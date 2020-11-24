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2020-2021 Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 1. hafta maçında Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 1. hafta maçında Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Galatasaray ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 1. hafta maçında Galatasaray sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 23.11.2020 19:30'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:

GALATASARAY HES KABLO KAYSERİSPOR
Galatasaray Hes Kablo Kayserispor
1 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.11.2020 19:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Turgut Doman(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Özgüç Türkalp(avar)

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

99. Fatih Öztürk, 4. Taylan Antalyalı, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 20. Emre Akbaba, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 89. Sofıane Feghoulı, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

56. Kerem Yusuf Ersunar, 2. Şener Özbayraklı, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 23. Emre Taşdemir, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 40. Emin Bayram, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

33. Sılvıu Lung, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 11. Muğdat Çelik, 18. Zoran Kvrzıc, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 32. Karahan Yasir Subaşı, 77. Denıs Alıbec, 88. Gustavo Campanharo

Yedekler

1. İsmail Çipe, 16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 8. Hasan Hüseyin Acar, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 14. Emre Demir, 21. Aziz Eraltay, 23. İlhan Parlak, 30. Adem Doğan, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 1. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor86201832015
2Fenerbahçe9621179208
3Galatasaray9522127175
4Gaziantep FK93511311142
5Fatih Karagümrük93421711136
6Başakşehir FK94141312131
7Beşiktaş8413131413-1
8Konyaspor8332106124
9Çaykur Rizespor83321210122
10Kasımpaşa93331110121
11Hatayspor73317912-2
12Göztepe8251149115
13Yeni Malatyaspor832381011-2
14Sivasspor82338109-2
15Trabzonspor923411159-4
16Antalyaspor92349149-5
17BB Erzurumspor82249138-4
18Kayserispor82155117-6
19Gençlerbirliği81256145-8
20Denizlispor81255135-8
21MKE Ankaragücü70257142-7

Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları

11.09.2020Çaykur Rizespor1-2Fenerbahçe
12.09.2020Fatih Karagümrük3-0Yeni Malatyaspor
12.09.2020Sivasspor0-2Alanyaspor
12.09.2020Galatasaray3-1Gaziantep FK
12.09.2020Göztepe5-1Denizlispor
13.09.2020MKE Ankaragücü1-2BB Erzurumspor
13.09.2020Trabzonspor1-3Beşiktaş
13.09.2020Antalyaspor2-0Gençlerbirliği
13.09.2020Kayserispor1-0Kasımpaşa
14.09.2020Hatayspor2-0Başakşehir FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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