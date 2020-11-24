2020-2021 Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 1. hafta maçında Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Galatasaray ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 1. hafta maçında Galatasaray sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 23.11.2020 19:30'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu: Galatasaray Hes Kablo Kayserispor 1 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.11.2020 19:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Turgut Doman(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Özgüç Türkalp(avar)

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

99. Fatih Öztürk, 4. Taylan Antalyalı, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 20. Emre Akbaba, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 89. Sofıane Feghoulı, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

56. Kerem Yusuf Ersunar, 2. Şener Özbayraklı, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 23. Emre Taşdemir, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 40. Emin Bayram, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

33. Sılvıu Lung, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 11. Muğdat Çelik, 18. Zoran Kvrzıc, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 32. Karahan Yasir Subaşı, 77. Denıs Alıbec, 88. Gustavo Campanharo

Yedekler

1. İsmail Çipe, 16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 8. Hasan Hüseyin Acar, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 14. Emre Demir, 21. Aziz Eraltay, 23. İlhan Parlak, 30. Adem Doğan, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 1. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 8 6 2 0 18 3 20 15 2 Fenerbahçe 9 6 2 1 17 9 20 8 3 Galatasaray 9 5 2 2 12 7 17 5 4 Gaziantep FK 9 3 5 1 13 11 14 2 5 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 13 6 6 Başakşehir FK 9 4 1 4 13 12 13 1 7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 14 13 -1 8 Konyaspor 8 3 3 2 10 6 12 4 9 Çaykur Rizespor 8 3 3 2 12 10 12 2 10 Kasımpaşa 9 3 3 3 11 10 12 1 11 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 12 -2 12 Göztepe 8 2 5 1 14 9 11 5 13 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 11 -2 14 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2 15 Trabzonspor 9 2 3 4 11 15 9 -4 16 Antalyaspor 9 2 3 4 9 14 9 -5 17 BB Erzurumspor 8 2 2 4 9 13 8 -4 18 Kayserispor 8 2 1 5 5 11 7 -6 19 Gençlerbirliği 8 1 2 5 6 14 5 -8 20 Denizlispor 8 1 2 5 5 13 5 -8 21 MKE Ankaragücü 7 0 2 5 7 14 2 -7

Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları