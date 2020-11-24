2020-2021 Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 1. hafta maçında Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 1. hafta maçında Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Galatasaray ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 1. hafta maçında Galatasaray sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 23.11.2020 19:30'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
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Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:
|Galatasaray
|Hes Kablo Kayserispor
|1
|1
Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.11.2020 19:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Turgut Doman(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Özgüç Türkalp(avar)
Galatasaray
Galatasaray İlk 11
99. Fatih Öztürk, 4. Taylan Antalyalı, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 20. Emre Akbaba, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 89. Sofıane Feghoulı, 90. Mbaye Dıagne
Yedekler
56. Kerem Yusuf Ersunar, 2. Şener Özbayraklı, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 23. Emre Taşdemir, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 40. Emin Bayram, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Hes Kablo Kayserispor İlk 11
33. Sılvıu Lung, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 11. Muğdat Çelik, 18. Zoran Kvrzıc, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 32. Karahan Yasir Subaşı, 77. Denıs Alıbec, 88. Gustavo Campanharo
Yedekler
1. İsmail Çipe, 16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 8. Hasan Hüseyin Acar, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 14. Emre Demir, 21. Aziz Eraltay, 23. İlhan Parlak, 30. Adem Doğan, 89. Yaw Ackah
Teknik Sorumlu
Samet Aybaba
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 1. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|8
|6
|2
|0
|18
|3
|20
|15
|2
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|20
|8
|3
|Galatasaray
|9
|5
|2
|2
|12
|7
|17
|5
|4
|Gaziantep FK
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|14
|2
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|13
|6
|6
|Başakşehir FK
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|13
|1
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|13
|-1
|8
|Konyaspor
|8
|3
|3
|2
|10
|6
|12
|4
|9
|Çaykur Rizespor
|8
|3
|3
|2
|12
|10
|12
|2
|10
|Kasımpaşa
|9
|3
|3
|3
|11
|10
|12
|1
|11
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|12
|-2
|12
|Göztepe
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|11
|5
|13
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|11
|-2
|14
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|9
|-2
|15
|Trabzonspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|9
|-4
|16
|Antalyaspor
|9
|2
|3
|4
|9
|14
|9
|-5
|17
|BB Erzurumspor
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|8
|-4
|18
|Kayserispor
|8
|2
|1
|5
|5
|11
|7
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|5
|-8
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|5
|-8
|21
|MKE Ankaragücü
|7
|0
|2
|5
|7
|14
|2
|-7
Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları
|11.09.2020
|Çaykur Rizespor
|1-2
|Fenerbahçe
|12.09.2020
|Fatih Karagümrük
|3-0
|Yeni Malatyaspor
|12.09.2020
|Sivasspor
|0-2
|Alanyaspor
|12.09.2020
|Galatasaray
|3-1
|Gaziantep FK
|12.09.2020
|Göztepe
|5-1
|Denizlispor
|13.09.2020
|MKE Ankaragücü
|1-2
|BB Erzurumspor
|13.09.2020
|Trabzonspor
|1-3
|Beşiktaş
|13.09.2020
|Antalyaspor
|2-0
|Gençlerbirliği
|13.09.2020
|Kayserispor
|1-0
|Kasımpaşa
|14.09.2020
|Hatayspor
|2-0
|Başakşehir FK