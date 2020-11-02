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2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Nazilli Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Nazilli Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Nazilli Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  7. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Nazilli Belediyespor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Halide Edip Adıvarspor - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Maltepe Hasan Polat - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Erhan Kutlu(hakem), Samet Kaya(1. Yardımcı Hakem), Abdulkadir Yılmazoğlu(2. Yardımcı Hakem), Selçuk Keklik(dördüncü Hakem)

HALİDE EDİP ADIVARSPORHalide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11
48. Evren Özyiğit, 77. Erman Taşkın, 93. Recep Pekgöz, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 6. Necati Yakuplar, 88. Sezer Yıldırım, 8. Mustafa Kara, 17. İbrahim Serdar Aydın, 37. Mehmet Kodeş, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 26. Tugay Keleş

Yedekler
25. Tunahan Dikişci, 55. İlyas Bilen, 20. Oğuz Aksoy, 5. Taner Çekiç, 22. Said Can Açıkalın, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 99. Alparslan Demir

Teknik Sorumlu
Adnan Toros

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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NAZİLLİ BELEDİYESPORNazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11
92. Zekeriya Topayan, 53. Tamer Arıcı, 3. Oktay Kancı, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 8. Ufukcan Engin, 16. Berkay Çakır, 17. Hasan Demir, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 74. Mert Çapar, 54. Murat Can Bölükbaşı

Yedekler
98. Hasan Çayrak, 9. Batuhan Kayıkcı, 10. Muhammet Ali Aydın, 2. Sinan Akgöl, 25. Zafer Özden, 23. Sefa Korkmaz, 69. Selçuk Hakalmaz

Teknik Sorumlu
Hasan Şermet

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor74121661310
2Fethiyespor7412105135
3İskenderun FK6411106134
4Kahta 02 Spor732285113
5Yomraspor632185113
6Çengelköyspor A.Ş.732298111
7Ceyhanspor7322101311-3
8Mardin Fosfat Spor7313106104
9Belediye Kütahyaspor622210783
10Tekirdağspor7223698-3
11Tokatspor62225108-5
12Ağrı 1970 Spor5212467-2
13Büyükçekmece Tepecikspor6132466-2
14Darıca Gençlerbirliği71335106-5
15Halide Edip Adıvar6123585-3
16Yozgatspor 1959 FK71246145-8
17Karaman Belediyespor6114794-2

Fikstür

25.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Tekirdağspor
25.10.2020Erzin Spor Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Kahta 02 Spor1-0Karaman Belediyespor
01.11.2020Fethiyespor1-0Yomraspor
01.11.2020Halide Edip Adıvar1-2Nazilli Belediyespor
01.11.2020Ceyhanspor0-0Büyükçekmece Tepecikspor
01.11.2020Belediye Kütahyaspor3-0Darıca Gençlerbirliği
01.11.2020İskenderun Futbol Kulübü4-1Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Tokatspor2-1Çengelköyspor A.Ş.
01.11.2020Mardin Fosfat Spor1-0Tekirdağspor

 



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