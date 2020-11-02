2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Nazilli Belediyespor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Nazilli Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 7. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Nazilli Belediyespor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Halide Edip Adıvarspor - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Maltepe Hasan Polat - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Erhan Kutlu(hakem), Samet Kaya(1. Yardımcı Hakem), Abdulkadir Yılmazoğlu(2. Yardımcı Hakem), Selçuk Keklik(dördüncü Hakem)
Halide Edip Adıvarspor İlk 11
48. Evren Özyiğit, 77. Erman Taşkın, 93. Recep Pekgöz, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 6. Necati Yakuplar, 88. Sezer Yıldırım, 8. Mustafa Kara, 17. İbrahim Serdar Aydın, 37. Mehmet Kodeş, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 26. Tugay Keleş
Yedekler
25. Tunahan Dikişci, 55. İlyas Bilen, 20. Oğuz Aksoy, 5. Taner Çekiç, 22. Said Can Açıkalın, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 99. Alparslan Demir
Teknik Sorumlu
Adnan Toros
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Nazilli Belediyespor İlk 11
92. Zekeriya Topayan, 53. Tamer Arıcı, 3. Oktay Kancı, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 8. Ufukcan Engin, 16. Berkay Çakır, 17. Hasan Demir, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 74. Mert Çapar, 54. Murat Can Bölükbaşı
Yedekler
98. Hasan Çayrak, 9. Batuhan Kayıkcı, 10. Muhammet Ali Aydın, 2. Sinan Akgöl, 25. Zafer Özden, 23. Sefa Korkmaz, 69. Selçuk Hakalmaz
Teknik Sorumlu
Hasan Şermet
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Nazilli Belediyespor
|7
|4
|1
|2
|16
|6
|13
|10
|2
|Fethiyespor
|7
|4
|1
|2
|10
|5
|13
|5
|3
|İskenderun FK
|6
|4
|1
|1
|10
|6
|13
|4
|4
|Kahta 02 Spor
|7
|3
|2
|2
|8
|5
|11
|3
|5
|Yomraspor
|6
|3
|2
|1
|8
|5
|11
|3
|6
|Çengelköyspor A.Ş.
|7
|3
|2
|2
|9
|8
|11
|1
|7
|Ceyhanspor
|7
|3
|2
|2
|10
|13
|11
|-3
|8
|Mardin Fosfat Spor
|7
|3
|1
|3
|10
|6
|10
|4
|9
|Belediye Kütahyaspor
|6
|2
|2
|2
|10
|7
|8
|3
|10
|Tekirdağspor
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|8
|-3
|11
|Tokatspor
|6
|2
|2
|2
|5
|10
|8
|-5
|12
|Ağrı 1970 Spor
|5
|2
|1
|2
|4
|6
|7
|-2
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|6
|1
|3
|2
|4
|6
|6
|-2
|14
|Darıca Gençlerbirliği
|7
|1
|3
|3
|5
|10
|6
|-5
|15
|Halide Edip Adıvar
|6
|1
|2
|3
|5
|8
|5
|-3
|16
|Yozgatspor 1959 FK
|7
|1
|2
|4
|6
|14
|5
|-8
|17
|Karaman Belediyespor
|6
|1
|1
|4
|7
|9
|4
|-2
Fikstür
|25.10.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Tekirdağspor
|25.10.2020
|Erzin Spor
|Yozgatspor 1959 FK
|01.11.2020
|Kahta 02 Spor
|1-0
|Karaman Belediyespor
|01.11.2020
|Fethiyespor
|1-0
|Yomraspor
|01.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|1-2
|Nazilli Belediyespor
|01.11.2020
|Ceyhanspor
|0-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|01.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|3-0
|Darıca Gençlerbirliği
|01.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|4-1
|Yozgatspor 1959 FK
|01.11.2020
|Tokatspor
|2-1
|Çengelköyspor A.Ş.
|01.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|1-0
|Tekirdağspor