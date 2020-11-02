2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Nazilli Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Nazilli Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 7. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Nazilli Belediyespor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Halide Edip Adıvarspor - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Maltepe Hasan Polat - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Erhan Kutlu(hakem), Samet Kaya(1. Yardımcı Hakem), Abdulkadir Yılmazoğlu(2. Yardımcı Hakem), Selçuk Keklik(dördüncü Hakem)

Halide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11

48. Evren Özyiğit, 77. Erman Taşkın, 93. Recep Pekgöz, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 6. Necati Yakuplar, 88. Sezer Yıldırım, 8. Mustafa Kara, 17. İbrahim Serdar Aydın, 37. Mehmet Kodeş, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 26. Tugay Keleş



Yedekler

25. Tunahan Dikişci, 55. İlyas Bilen, 20. Oğuz Aksoy, 5. Taner Çekiç, 22. Said Can Açıkalın, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 99. Alparslan Demir



Teknik Sorumlu

Adnan Toros



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Nazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11

92. Zekeriya Topayan, 53. Tamer Arıcı, 3. Oktay Kancı, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 8. Ufukcan Engin, 16. Berkay Çakır, 17. Hasan Demir, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 74. Mert Çapar, 54. Murat Can Bölükbaşı



Yedekler

98. Hasan Çayrak, 9. Batuhan Kayıkcı, 10. Muhammet Ali Aydın, 2. Sinan Akgöl, 25. Zafer Özden, 23. Sefa Korkmaz, 69. Selçuk Hakalmaz



Teknik Sorumlu

Hasan Şermet



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 7 4 1 2 16 6 13 10 2 Fethiyespor 7 4 1 2 10 5 13 5 3 İskenderun FK 6 4 1 1 10 6 13 4 4 Kahta 02 Spor 7 3 2 2 8 5 11 3 5 Yomraspor 6 3 2 1 8 5 11 3 6 Çengelköyspor A.Ş. 7 3 2 2 9 8 11 1 7 Ceyhanspor 7 3 2 2 10 13 11 -3 8 Mardin Fosfat Spor 7 3 1 3 10 6 10 4 9 Belediye Kütahyaspor 6 2 2 2 10 7 8 3 10 Tekirdağspor 7 2 2 3 6 9 8 -3 11 Tokatspor 6 2 2 2 5 10 8 -5 12 Ağrı 1970 Spor 5 2 1 2 4 6 7 -2 13 Büyükçekmece Tepecikspor 6 1 3 2 4 6 6 -2 14 Darıca Gençlerbirliği 7 1 3 3 5 10 6 -5 15 Halide Edip Adıvar 6 1 2 3 5 8 5 -3 16 Yozgatspor 1959 FK 7 1 2 4 6 14 5 -8 17 Karaman Belediyespor 6 1 1 4 7 9 4 -2

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