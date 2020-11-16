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2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Yozgatspor 1959 maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Yozgatspor 1959 maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Yozgatspor 1959 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  9. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Yozgatspor 1959 ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Halide Edip Adıvarspor - Yozgatspor 1959 maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Halide Edip Adıvarspor - Yozgatspor 1959 Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Maltepe Hasan Polat - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Abdulbaki Ayyıldız(hakem), Gürcan Dönmez(1. Yardımcı Hakem), Çağlar Öztürk(2. Yardımcı Hakem), Mert Korel(dördüncü Hakem)

HALİDE EDİP ADIVARSPORHalide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11
25. Tunahan Dikişci, 77. Erman Taşkın, 28. Erdem Aydın, 6. Necati Yakuplar, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 17. İbrahim Serdar Aydın, 8. Mustafa Kara, 5. Taner Çekiç, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 26. Tugay Keleş, 37. Mehmet Kodeş

Yedekler
48. Evren Özyiğit, 55. İlyas Bilen, 99. Alparslan Demir, 20. Oğuz Aksoy, 22. Said Can Açıkalın, 88. Sezer Yıldırım, 14. Çağatay Çeken

Teknik Sorumlu
Adnan Toros

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Furkan Mehmet Tuncer 90.dk, Çift Sarı Kart Taner Çekiç 80.dk, Sarı Kart Tugay Keleş 85.dk

Oyundan Çıkanlar
Erman Taşkın 46.dk, İbrahim Serdar Aydın 65.dk, Marlon Bülent Üçüncü 85.dk

Oyuna Girenler
Çağatay Çeken 46.dk, Said Can Açıkalın 65.dk, Alparslan Demir 85.dk

YOZGATSPOR 1959Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11
22. Göksal Özkara, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 23. Ziya İstek, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 6. İsmail Dinçer, 97. Fatih Emircan, 79. Baran Berkay Karpuz, 14. Çağrı Tekin, 77. Alihan Öztürk, 11. Ahmet Güney

Yedekler
55. Yiğitalp Kırcalı, 38. Uğurcan Gülay, 17. Ebubekir Taşkıngül, 90. Alaz Gökalp Süme, 25. Bilal Karataş, 9. Beytullah Ersoy, 27. Boğtan Kızıltan

Teknik Sorumlu
Harun Dişlitaş

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Çağrı Tekin 47.dk, Sarı Kart Beytullah Ersoy 90+2.dk, Sarı Kart İsmail Dinçer 39.dk, Sarı Kart Ali Kaan Şahanbaz 10.dk

Oyundan Çıkanlar
Çağrı Tekin 85.dk, Ahmet Güney 80.dk, Baran Berkay Karpuz 65.dk

Oyuna Girenler
Yiğitalp Kırcalı 85.dk, Beytullah Ersoy 80.dk, Boğtan Kızıltan 65.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İskenderun FK9522128174
2Nazilli Belediyespor95132071613
3Ceyhanspor9432161715-1
4Fethiyespor8422127145
5Çengelköyspor A.Ş.8422108142
6Ağrı 1970 Spor84136713-1
7Mardin Fosfat Spor9333139124
8Belediye Kütahyaspor8332128124
9Kahta 02 Spor9333109121
10Yomraspor8332109121
11Büyükçekmece Tepecikspor824299100
12Darıca Gençlerbirliği924381210-4
13Tekirdağspor92347119-4
14Tokatspor82246168-10
15Halide Edip Adıvar8143697-3
16Karaman Belediyespor813410126-2
17Yozgatspor 1959 FK91356156-9

Fikstür

07.11.2020Erzin Spor Karaman Belediyespor
07.11.2020Mardin BŞ. Başakspor Büyükçekmece Tepecikspor
15.11.2020Tokatspor1-2Darıca Gençlerbirliği
15.11.2020Mardin Fosfat Spor1-1Büyükçekmece Tepecikspor
15.11.2020Ağrı 1970 Spor1-0Nazilli Belediyespor
15.11.2020Ceyhanspor2-2Fethiyespor
15.11.2020Belediye Kütahyaspor1-1Tekirdağspor
15.11.2020Halide Edip Adıvar0-0Yozgatspor 1959 FK
15.11.2020Kahta 02 Spor0-0Yomraspor
15.11.2020İskenderun Futbol Kulübü1-1Karaman Belediyespor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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