2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Yozgatspor 1959 maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Yozgatspor 1959 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 9. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Yozgatspor 1959 ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Halide Edip Adıvarspor - Yozgatspor 1959 maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com'dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Maltepe Hasan Polat - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Abdulbaki Ayyıldız(hakem), Gürcan Dönmez(1. Yardımcı Hakem), Çağlar Öztürk(2. Yardımcı Hakem), Mert Korel(dördüncü Hakem)

Halide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11

25. Tunahan Dikişci, 77. Erman Taşkın, 28. Erdem Aydın, 6. Necati Yakuplar, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 17. İbrahim Serdar Aydın, 8. Mustafa Kara, 5. Taner Çekiç, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 26. Tugay Keleş, 37. Mehmet Kodeş



Yedekler

48. Evren Özyiğit, 55. İlyas Bilen, 99. Alparslan Demir, 20. Oğuz Aksoy, 22. Said Can Açıkalın, 88. Sezer Yıldırım, 14. Çağatay Çeken



Teknik Sorumlu

Adnan Toros



Goller

Kartlar

Sarı Kart Furkan Mehmet Tuncer 90.dk, Çift Sarı Kart Taner Çekiç 80.dk, Sarı Kart Tugay Keleş 85.dk



Oyundan Çıkanlar

Erman Taşkın 46.dk, İbrahim Serdar Aydın 65.dk, Marlon Bülent Üçüncü 85.dk



Oyuna Girenler

Çağatay Çeken 46.dk, Said Can Açıkalın 65.dk, Alparslan Demir 85.dk

Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11

22. Göksal Özkara, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 23. Ziya İstek, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 6. İsmail Dinçer, 97. Fatih Emircan, 79. Baran Berkay Karpuz, 14. Çağrı Tekin, 77. Alihan Öztürk, 11. Ahmet Güney



Yedekler

55. Yiğitalp Kırcalı, 38. Uğurcan Gülay, 17. Ebubekir Taşkıngül, 90. Alaz Gökalp Süme, 25. Bilal Karataş, 9. Beytullah Ersoy, 27. Boğtan Kızıltan



Teknik Sorumlu

Harun Dişlitaş



Goller

Kartlar

Sarı Kart Çağrı Tekin 47.dk, Sarı Kart Beytullah Ersoy 90+2.dk, Sarı Kart İsmail Dinçer 39.dk, Sarı Kart Ali Kaan Şahanbaz 10.dk



Oyundan Çıkanlar

Çağrı Tekin 85.dk, Ahmet Güney 80.dk, Baran Berkay Karpuz 65.dk



Oyuna Girenler

Yiğitalp Kırcalı 85.dk, Beytullah Ersoy 80.dk, Boğtan Kızıltan 65.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İskenderun FK 9 5 2 2 12 8 17 4 2 Nazilli Belediyespor 9 5 1 3 20 7 16 13 3 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 4 Fethiyespor 8 4 2 2 12 7 14 5 5 Çengelköyspor A.Ş. 8 4 2 2 10 8 14 2 6 Ağrı 1970 Spor 8 4 1 3 6 7 13 -1 7 Mardin Fosfat Spor 9 3 3 3 13 9 12 4 8 Belediye Kütahyaspor 8 3 3 2 12 8 12 4 9 Kahta 02 Spor 9 3 3 3 10 9 12 1 10 Yomraspor 8 3 3 2 10 9 12 1 11 Büyükçekmece Tepecikspor 8 2 4 2 9 9 10 0 12 Darıca Gençlerbirliği 9 2 4 3 8 12 10 -4 13 Tekirdağspor 9 2 3 4 7 11 9 -4 14 Tokatspor 8 2 2 4 6 16 8 -10 15 Halide Edip Adıvar 8 1 4 3 6 9 7 -3 16 Karaman Belediyespor 8 1 3 4 10 12 6 -2 17 Yozgatspor 1959 FK 9 1 3 5 6 15 6 -9

