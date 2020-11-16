2020-2021 İskenderun, Karaman Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında İskenderun, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İskenderun ve Karaman Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 9. hafta maçında İskenderun sahasında Karaman Belediyespor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki İskenderun - Karaman Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı - Hatay stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. İskenderun - Karaman Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Payas İlçe Stadı - Hatay



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Önder Turgay Demirdak(hakem), Sezgin Şahbaz(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şenkaya(2. Yardımcı Hakem), Cem Alpay(dördüncü Hakem)

İskenderun

İskenderun İlk 11

23. Onur Muhammet Parlar, 5. Dede Çelik, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 10. Buğra Temel, 14. Emre Hasan Balcı, 17. Oğuzhan Erdoğan, 22. Yüksel Kayaalp, 27. Yeldar Yamaç, 34. Engin Berk Nebioğlu, 55. Fadıl Kocaoğlu, 70. Burak Temir



Yedekler

1. Enes Akgün, 8. Ali Özdemir, 9. Uğur Uğur, 47. Berkay Kurt, 49. Mert Özdestici, 88. Ömer Turan, 97. Sefa Aktepe



Teknik Sorumlu

Taylan Temel



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Karaman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11

99. Onur Bulut, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 7. Burhan Coşkun, 8. Muzaffer İlhan, 10. Ufuk Ayaydın, 11. Ali Sinan Gayla, 19. Burak Koçer, 23. Hasan Çavdar, 26. Coşkun Kılıç, 95. Emre Erol



Yedekler

43. Hüseyin Kul, 20. Cenk Cengiz, 24. İsmet Yazgan, 38. Çağatay Polatdemir, 61. Hamit Kurt, 81. Ahmet Şen, 91. Serdar Birer



Teknik Sorumlu

Mehmet Erol



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İskenderun FK 9 5 2 2 12 8 17 4 2 Nazilli Belediyespor 9 5 1 3 20 7 16 13 3 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 4 Fethiyespor 8 4 2 2 12 7 14 5 5 Çengelköyspor A.Ş. 8 4 2 2 10 8 14 2 6 Ağrı 1970 Spor 8 4 1 3 6 7 13 -1 7 Mardin Fosfat Spor 9 3 3 3 13 9 12 4 8 Belediye Kütahyaspor 8 3 3 2 12 8 12 4 9 Kahta 02 Spor 9 3 3 3 10 9 12 1 10 Yomraspor 8 3 3 2 10 9 12 1 11 Büyükçekmece Tepecikspor 8 2 4 2 9 9 10 0 12 Darıca Gençlerbirliği 9 2 4 3 8 12 10 -4 13 Tekirdağspor 9 2 3 4 7 11 9 -4 14 Tokatspor 8 2 2 4 6 16 8 -10 15 Halide Edip Adıvar 8 1 4 3 6 9 7 -3 16 Karaman Belediyespor 8 1 3 4 10 12 6 -2 17 Yozgatspor 1959 FK 9 1 3 5 6 15 6 -9

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