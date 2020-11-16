2020-2021 Çatalcaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu2020-2021 Gölcükspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Çarşambaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu2020-2021 Elazığ Karakoçan, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Cizre Spor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucuSarıyer’de şüpheli paket paniği yaşandı2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Yozgatspor 1959 maç özeti, maç sonucu2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Tokatspor, Darıca Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu2020-2021 Kahta 02 Spor, Yomra Spor maç özeti, maç sonucu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 İskenderun, Karaman Belediyespor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 İskenderun, Karaman Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında İskenderun, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 İskenderun, Karaman Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında İskenderun, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İskenderun ve Karaman Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  9. hafta maçında İskenderun sahasında Karaman Belediyespor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  İskenderun - Karaman Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı - Hatay stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

İskenderun - Karaman Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Önder Turgay Demirdak(hakem), Sezgin Şahbaz(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şenkaya(2. Yardımcı Hakem), Cem Alpay(dördüncü Hakem)

İSKENDERUNİskenderun

İskenderun İlk 11
23. Onur Muhammet Parlar, 5. Dede Çelik, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 10. Buğra Temel, 14. Emre Hasan Balcı, 17. Oğuzhan Erdoğan, 22. Yüksel Kayaalp, 27. Yeldar Yamaç, 34. Engin Berk Nebioğlu, 55. Fadıl Kocaoğlu, 70. Burak Temir

Yedekler
1. Enes Akgün, 8. Ali Özdemir, 9. Uğur Uğur, 47. Berkay Kurt, 49. Mert Özdestici, 88. Ömer Turan, 97. Sefa Aktepe

Teknik Sorumlu
Taylan Temel

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

KARAMAN BELEDİYESPORKaraman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 7. Burhan Coşkun, 8. Muzaffer İlhan, 10. Ufuk Ayaydın, 11. Ali Sinan Gayla, 19. Burak Koçer, 23. Hasan Çavdar, 26. Coşkun Kılıç, 95. Emre Erol

Yedekler
43. Hüseyin Kul, 20. Cenk Cengiz, 24. İsmet Yazgan, 38. Çağatay Polatdemir, 61. Hamit Kurt, 81. Ahmet Şen, 91. Serdar Birer

Teknik Sorumlu
Mehmet Erol

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İskenderun FK9522128174
2Nazilli Belediyespor95132071613
3Ceyhanspor9432161715-1
4Fethiyespor8422127145
5Çengelköyspor A.Ş.8422108142
6Ağrı 1970 Spor84136713-1
7Mardin Fosfat Spor9333139124
8Belediye Kütahyaspor8332128124
9Kahta 02 Spor9333109121
10Yomraspor8332109121
11Büyükçekmece Tepecikspor824299100
12Darıca Gençlerbirliği924381210-4
13Tekirdağspor92347119-4
14Tokatspor82246168-10
15Halide Edip Adıvar8143697-3
16Karaman Belediyespor813410126-2
17Yozgatspor 1959 FK91356156-9

Fikstür

07.11.2020Erzin Spor Karaman Belediyespor
07.11.2020Mardin BŞ. Başakspor Büyükçekmece Tepecikspor
15.11.2020Tokatspor1-2Darıca Gençlerbirliği
15.11.2020Mardin Fosfat Spor1-1Büyükçekmece Tepecikspor
15.11.2020Ağrı 1970 Spor1-0Nazilli Belediyespor
15.11.2020Ceyhanspor2-2Fethiyespor
15.11.2020Belediye Kütahyaspor1-1Tekirdağspor
15.11.2020Halide Edip Adıvar0-0Yozgatspor 1959 FK
15.11.2020Kahta 02 Spor0-0Yomraspor
15.11.2020İskenderun Futbol Kulübü1-1Karaman Belediyespor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT