2020-2021 Kahta 02 Spor, Yomra Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Kahta 02 Spor, Yomra Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Yomra Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 9. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Yomra Spor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kahta 02 Spor - Yomra Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kahta İlçe - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Kahta 02 Spor - Yomra Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kahta İlçe - Adıyaman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Erdoğan Özkaya(hakem), Sefa Özcan(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Sepetçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Sercan Yalçın(dördüncü Hakem)

Kahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11

1. Burak Onur, 17. Salih Sarıkaya, 45. Mehmet Berber, 61. İbrahim Akyüz, 3. Salih Can Yener, 63. Mehmet Doğan, 8. Caner Çolak, 27. Ahmet Tuna Akıl, 11. İsmail Palta, 77. Barış Kılıç, 99. Ali Tayfun Akbey



Yedekler

41. Timur Çakıroğulları, 66. İsmail Karakaş, 20. Muhammed Şiyar Eroğlu, 4. Osman Çağlar Uç, 5. Serdar Aşuk, 9. Hakan Akman, 7. Ömürcan Karaca



Teknik Sorumlu

Erhan Koç



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Yomra Spor

Yomra Spor İlk 11

34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 6. Orhan Gülle, 4. Abdulkadir Öksüz, 3. Mehmetcan Köse, 5. Erhan Şengül, 99. Ogün Özçiçek, 18. Şenol Özyurt, 8. Uğur Kurt, 10. Fatih Kıran, 77. Mert Miraç Altıntaş



Yedekler

98. Abdullah Nanim, 9. Doğukan Öksüz, 11. Halil Emre Yiğit, 17. Ömer Aydın, 20. Muhammed Enes Doğan, 27. Zafer Ergün, 90. Yiğit Ener Aydın



Teknik Sorumlu

Hamdi Zıvalıoğlu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İskenderun FK 9 5 2 2 12 8 17 4 2 Nazilli Belediyespor 9 5 1 3 20 7 16 13 3 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 4 Fethiyespor 8 4 2 2 12 7 14 5 5 Çengelköyspor A.Ş. 8 4 2 2 10 8 14 2 6 Ağrı 1970 Spor 8 4 1 3 6 7 13 -1 7 Mardin Fosfat Spor 9 3 3 3 13 9 12 4 8 Belediye Kütahyaspor 8 3 3 2 12 8 12 4 9 Kahta 02 Spor 9 3 3 3 10 9 12 1 10 Yomraspor 8 3 3 2 10 9 12 1 11 Büyükçekmece Tepecikspor 8 2 4 2 9 9 10 0 12 Darıca Gençlerbirliği 9 2 4 3 8 12 10 -4 13 Tekirdağspor 9 2 3 4 7 11 9 -4 14 Tokatspor 8 2 2 4 6 16 8 -10 15 Halide Edip Adıvar 8 1 4 3 6 9 7 -3 16 Karaman Belediyespor 8 1 3 4 10 12 6 -2 17 Yozgatspor 1959 FK 9 1 3 5 6 15 6 -9

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