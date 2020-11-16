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2020-2021 Kahta 02 Spor, Yomra Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Kahta 02 Spor, Yomra Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kahta 02 Spor, Yomra Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Kahta 02 Spor, Yomra Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Yomra Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  9. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Yomra Spor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kahta 02 Spor - Yomra Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kahta İlçe - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Kahta 02 Spor - Yomra Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kahta İlçe - Adıyaman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Erdoğan Özkaya(hakem), Sefa Özcan(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Sepetçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Sercan Yalçın(dördüncü Hakem)

KAHTA 02 SPORKahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 17. Salih Sarıkaya, 45. Mehmet Berber, 61. İbrahim Akyüz, 3. Salih Can Yener, 63. Mehmet Doğan, 8. Caner Çolak, 27. Ahmet Tuna Akıl, 11. İsmail Palta, 77. Barış Kılıç, 99. Ali Tayfun Akbey

Yedekler
41. Timur Çakıroğulları, 66. İsmail Karakaş, 20. Muhammed Şiyar Eroğlu, 4. Osman Çağlar Uç, 5. Serdar Aşuk, 9. Hakan Akman, 7. Ömürcan Karaca

Teknik Sorumlu
Erhan Koç

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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YOMRA SPORYomra Spor

Yomra Spor İlk 11
34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 6. Orhan Gülle, 4. Abdulkadir Öksüz, 3. Mehmetcan Köse, 5. Erhan Şengül, 99. Ogün Özçiçek, 18. Şenol Özyurt, 8. Uğur Kurt, 10. Fatih Kıran, 77. Mert Miraç Altıntaş

Yedekler
98. Abdullah Nanim, 9. Doğukan Öksüz, 11. Halil Emre Yiğit, 17. Ömer Aydın, 20. Muhammed Enes Doğan, 27. Zafer Ergün, 90. Yiğit Ener Aydın

Teknik Sorumlu
Hamdi Zıvalıoğlu

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İskenderun FK9522128174
2Nazilli Belediyespor95132071613
3Ceyhanspor9432161715-1
4Fethiyespor8422127145
5Çengelköyspor A.Ş.8422108142
6Ağrı 1970 Spor84136713-1
7Mardin Fosfat Spor9333139124
8Belediye Kütahyaspor8332128124
9Kahta 02 Spor9333109121
10Yomraspor8332109121
11Büyükçekmece Tepecikspor824299100
12Darıca Gençlerbirliği924381210-4
13Tekirdağspor92347119-4
14Tokatspor82246168-10
15Halide Edip Adıvar8143697-3
16Karaman Belediyespor813410126-2
17Yozgatspor 1959 FK91356156-9

Fikstür

07.11.2020Erzin Spor Karaman Belediyespor
07.11.2020Mardin BŞ. Başakspor Büyükçekmece Tepecikspor
15.11.2020Tokatspor1-2Darıca Gençlerbirliği
15.11.2020Mardin Fosfat Spor1-1Büyükçekmece Tepecikspor
15.11.2020Ağrı 1970 Spor1-0Nazilli Belediyespor
15.11.2020Ceyhanspor2-2Fethiyespor
15.11.2020Belediye Kütahyaspor1-1Tekirdağspor
15.11.2020Halide Edip Adıvar0-0Yozgatspor 1959 FK
15.11.2020Kahta 02 Spor0-0Yomraspor
15.11.2020İskenderun Futbol Kulübü1-1Karaman Belediyespor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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