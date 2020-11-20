2020-2021 Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Belediye Kütahyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 10. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Belediye Kütahyaspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karaman Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemal Kaynaş - Karaman stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi. Karaman Belediyespor - Belediye Kütahyaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kemal Kaynaş - Karaman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Metin Ateş(hakem), Recep Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Samet Kaya(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Taşdemir(dördüncü Hakem)

Karaman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11

99. Onur Bulut, 5. Onur Kara, 3. Ahmet Ayhan, 19. Burak Koçer, 26. Coşkun Kılıç, 95. Emre Erol, 10. Ufuk Ayaydın, 8. Muzaffer İlhan, 7. Burhan Coşkun, 61. Hamit Kurt, 11. Ali Sinan Gayla



Yedekler

43. Hüseyin Kul, 38. Çağatay Polatdemir, 20. Cenk Cengiz, 91. Serdar Birer, 23. Hasan Çavdar, 81. Ahmet Şen, 42. Ahmet Gökbayrak



Teknik Sorumlu

Mehmet Erol



Goller

Ali Sinan Gayla,25.dk (p), Hasan Çavdar,58.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Burhan Coşkun 54.dk, Sarı Kart Muzaffer İlhan 77.dk, Sarı Kart Emre Erol 52.dk, Sarı Kart Ufuk Ayaydın 40.dk



Oyundan Çıkanlar

Burhan Coşkun 77.dk, Muzaffer İlhan 77.dk, Ufuk Ayaydın 56.dk, Hamit Kurt 56.dk, Ali Sinan Gayla 71.dk



Oyuna Girenler

Ahmet Gökbayrak 77.dk, Serdar Birer 77.dk, Çağatay Polatdemir 56.dk, Hasan Çavdar 56.dk, Ahmet Şen 71.dk

Belediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11

14. Osman Mert Göktepe, 22. Fatih Aydın, 4. Murat Demirezen, 15. Ahmet Üner, 18. Emir Miray Köksal, 5. Emrah Dağ, 6. Serhat Velioğlu, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 7. Enes Nalbantoğlu, 11. Onur Garip, 17. Erdem Onur Beytaş



Yedekler

13. Doğukan Özçimen, 98. Zihni Temelci, 3. Umut Kadir Kiraz, 61. Ali Han Aydın, 99. Muhammet Enes Gök, 20. Halil Eroğlu, 21. Hakan Şimşek



Teknik Sorumlu

Polat Çetin



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ahmet Üner 24.dk, Sarı Kart Murat Demirezen 90+1.dk



Oyundan Çıkanlar

Serhat Velioğlu 46.dk, Enes Nalbantoğlu 85.dk, Erdem Onur Beytaş 61.dk



Oyuna Girenler

Ali Han Aydın 46.dk, Umut Kadir Kiraz 85.dk, Muhammet Enes Gök 61.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 10 6 1 3 22 7 19 15 2 Fethiyespor 9 5 2 2 14 7 17 7 3 İskenderun FK 10 5 2 3 12 9 17 3 4 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 5 Çengelköyspor A.Ş. 9 4 2 3 10 10 14 0 6 Mardin Fosfat Spor 10 3 4 3 13 9 13 4 7 Büyükçekmece Tepecikspor 9 3 4 2 10 9 13 1 8 Yomraspor 9 3 4 2 10 9 13 1 9 Ağrı 1970 Spor 9 4 1 4 6 8 13 -2 10 Darıca Gençlerbirliği 10 3 4 3 9 12 13 -3 11 Belediye Kütahyaspor 9 3 3 3 12 10 12 2 12 Kahta 02 Spor 10 3 3 4 10 11 12 -1 13 Tekirdağspor 10 2 4 4 8 12 10 -4 14 Karaman Belediyespor 9 2 3 4 12 12 9 0 15 Tokatspor 9 2 3 4 6 16 9 -10 16 Halide Edip Adıvar 9 1 5 3 7 10 8 -3 17 Yozgatspor 1959 FK 10 1 4 5 6 15 7 -9

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