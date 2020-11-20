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2020-2021 Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Belediye Kütahyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  10. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Belediye Kütahyaspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karaman Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemal Kaynaş - Karaman stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

Karaman Belediyespor - Belediye Kütahyaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kemal Kaynaş - Karaman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Metin Ateş(hakem), Recep Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Samet Kaya(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Taşdemir(dördüncü Hakem)

KARAMAN BELEDİYESPORKaraman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 5. Onur Kara, 3. Ahmet Ayhan, 19. Burak Koçer, 26. Coşkun Kılıç, 95. Emre Erol, 10. Ufuk Ayaydın, 8. Muzaffer İlhan, 7. Burhan Coşkun, 61. Hamit Kurt, 11. Ali Sinan Gayla

Yedekler
43. Hüseyin Kul, 38. Çağatay Polatdemir, 20. Cenk Cengiz, 91. Serdar Birer, 23. Hasan Çavdar, 81. Ahmet Şen, 42. Ahmet Gökbayrak

Teknik Sorumlu
Mehmet Erol

Goller
Ali Sinan Gayla,25.dk (p), Hasan Çavdar,58.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Burhan Coşkun 54.dk, Sarı Kart Muzaffer İlhan 77.dk, Sarı Kart Emre Erol 52.dk, Sarı Kart Ufuk Ayaydın 40.dk

Oyundan Çıkanlar
Burhan Coşkun 77.dk, Muzaffer İlhan 77.dk, Ufuk Ayaydın 56.dk, Hamit Kurt 56.dk, Ali Sinan Gayla 71.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Gökbayrak 77.dk, Serdar Birer 77.dk, Çağatay Polatdemir 56.dk, Hasan Çavdar 56.dk, Ahmet Şen 71.dk

BELEDİYE KÜTAHYASPORBelediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 22. Fatih Aydın, 4. Murat Demirezen, 15. Ahmet Üner, 18. Emir Miray Köksal, 5. Emrah Dağ, 6. Serhat Velioğlu, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 7. Enes Nalbantoğlu, 11. Onur Garip, 17. Erdem Onur Beytaş

Yedekler
13. Doğukan Özçimen, 98. Zihni Temelci, 3. Umut Kadir Kiraz, 61. Ali Han Aydın, 99. Muhammet Enes Gök, 20. Halil Eroğlu, 21. Hakan Şimşek

Teknik Sorumlu
Polat Çetin

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Ahmet Üner 24.dk, Sarı Kart Murat Demirezen 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar
Serhat Velioğlu 46.dk, Enes Nalbantoğlu 85.dk, Erdem Onur Beytaş 61.dk

Oyuna Girenler
Ali Han Aydın 46.dk, Umut Kadir Kiraz 85.dk, Muhammet Enes Gök 61.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor106132271915
2Fethiyespor9522147177
3İskenderun FK10523129173
4Ceyhanspor9432161715-1
5Çengelköyspor A.Ş.94231010140
6Mardin Fosfat Spor10343139134
7Büyükçekmece Tepecikspor9342109131
8Yomraspor9342109131
9Ağrı 1970 Spor94146813-2
10Darıca Gençlerbirliği1034391213-3
11Belediye Kütahyaspor93331210122
12Kahta 02 Spor10334101112-1
13Tekirdağspor1024481210-4
14Karaman Belediyespor9234121290
15Tokatspor92346169-10
16Halide Edip Adıvar91537108-3
17Yozgatspor 1959 FK101456157-9

Fikstür

19.11.2020Büyükçekmece Tepecikspor1-0Erzin Spor
19.11.2020Darıca Gençlerbirliği1-0Ağrı 1970 Spor
19.11.2020Fethiyespor2-0Kahta 02 Spor
19.11.2020Karaman Belediyespor2-0Belediye Kütahyaspor
19.11.2020Yozgatspor 1959 FK0-0Tokatspor
19.11.2020Nazilli Belediyespor2-0Çengelköyspor A.Ş.
19.11.2020Tekirdağspor1-1Halide Edip Adıvar
19.11.2020Yomraspor0-0Mardin BŞ. Başakspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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