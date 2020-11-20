2020-2021 Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Belediye Kütahyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 10. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Belediye Kütahyaspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karaman Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemal Kaynaş - Karaman stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.
Karaman Belediyespor - Belediye Kütahyaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kemal Kaynaş - Karaman
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Metin Ateş(hakem), Recep Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Samet Kaya(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Taşdemir(dördüncü Hakem)
Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 5. Onur Kara, 3. Ahmet Ayhan, 19. Burak Koçer, 26. Coşkun Kılıç, 95. Emre Erol, 10. Ufuk Ayaydın, 8. Muzaffer İlhan, 7. Burhan Coşkun, 61. Hamit Kurt, 11. Ali Sinan Gayla
Yedekler
43. Hüseyin Kul, 38. Çağatay Polatdemir, 20. Cenk Cengiz, 91. Serdar Birer, 23. Hasan Çavdar, 81. Ahmet Şen, 42. Ahmet Gökbayrak
Teknik Sorumlu
Mehmet Erol
Goller
Ali Sinan Gayla,25.dk (p), Hasan Çavdar,58.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Burhan Coşkun 54.dk, Sarı Kart Muzaffer İlhan 77.dk, Sarı Kart Emre Erol 52.dk, Sarı Kart Ufuk Ayaydın 40.dk
Oyundan Çıkanlar
Burhan Coşkun 77.dk, Muzaffer İlhan 77.dk, Ufuk Ayaydın 56.dk, Hamit Kurt 56.dk, Ali Sinan Gayla 71.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Gökbayrak 77.dk, Serdar Birer 77.dk, Çağatay Polatdemir 56.dk, Hasan Çavdar 56.dk, Ahmet Şen 71.dk
Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 22. Fatih Aydın, 4. Murat Demirezen, 15. Ahmet Üner, 18. Emir Miray Köksal, 5. Emrah Dağ, 6. Serhat Velioğlu, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 7. Enes Nalbantoğlu, 11. Onur Garip, 17. Erdem Onur Beytaş
Yedekler
13. Doğukan Özçimen, 98. Zihni Temelci, 3. Umut Kadir Kiraz, 61. Ali Han Aydın, 99. Muhammet Enes Gök, 20. Halil Eroğlu, 21. Hakan Şimşek
Teknik Sorumlu
Polat Çetin
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ahmet Üner 24.dk, Sarı Kart Murat Demirezen 90+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Serhat Velioğlu 46.dk, Enes Nalbantoğlu 85.dk, Erdem Onur Beytaş 61.dk
Oyuna Girenler
Ali Han Aydın 46.dk, Umut Kadir Kiraz 85.dk, Muhammet Enes Gök 61.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Nazilli Belediyespor
|10
|6
|1
|3
|22
|7
|19
|15
|2
|Fethiyespor
|9
|5
|2
|2
|14
|7
|17
|7
|3
|İskenderun FK
|10
|5
|2
|3
|12
|9
|17
|3
|4
|Ceyhanspor
|9
|4
|3
|2
|16
|17
|15
|-1
|5
|Çengelköyspor A.Ş.
|9
|4
|2
|3
|10
|10
|14
|0
|6
|Mardin Fosfat Spor
|10
|3
|4
|3
|13
|9
|13
|4
|7
|Büyükçekmece Tepecikspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|8
|Yomraspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|9
|Ağrı 1970 Spor
|9
|4
|1
|4
|6
|8
|13
|-2
|10
|Darıca Gençlerbirliği
|10
|3
|4
|3
|9
|12
|13
|-3
|11
|Belediye Kütahyaspor
|9
|3
|3
|3
|12
|10
|12
|2
|12
|Kahta 02 Spor
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|12
|-1
|13
|Tekirdağspor
|10
|2
|4
|4
|8
|12
|10
|-4
|14
|Karaman Belediyespor
|9
|2
|3
|4
|12
|12
|9
|0
|15
|Tokatspor
|9
|2
|3
|4
|6
|16
|9
|-10
|16
|Halide Edip Adıvar
|9
|1
|5
|3
|7
|10
|8
|-3
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|10
|1
|4
|5
|6
|15
|7
|-9
Fikstür
|19.11.2020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|1-0
|Erzin Spor
|19.11.2020
|Darıca Gençlerbirliği
|1-0
|Ağrı 1970 Spor
|19.11.2020
|Fethiyespor
|2-0
|Kahta 02 Spor
|19.11.2020
|Karaman Belediyespor
|2-0
|Belediye Kütahyaspor
|19.11.2020
|Yozgatspor 1959 FK
|0-0
|Tokatspor
|19.11.2020
|Nazilli Belediyespor
|2-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|19.11.2020
|Tekirdağspor
|1-1
|Halide Edip Adıvar
|19.11.2020
|Yomraspor
|0-0
|Mardin BŞ. Başakspor