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2020-2021 Karaman Belediyespor, Ceyhan Spor maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Karaman Belediyespor, Ceyhan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Karaman Belediyespor, Ceyhan Spor maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Karaman Belediyespor, Ceyhan Spor ile karşılaştı. maç 5-1 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Ceyhan Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  6. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Ceyhan Spor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karaman Belediyespor - Ceyhan Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemal Kaynaş - Karaman stadyumunda oynanan maç 5-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Kemal Kaynaş - Karaman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Güner(hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Dura(2. Yardımcı Hakem), Ulaş Çiftçi(dördüncü Hakem)

KARAMAN BELEDİYESPORKaraman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 38. Çağatay Polatdemir, 3. Ahmet Ayhan, 26. Coşkun Kılıç, 5. Onur Kara, 95. Emre Erol, 23. Hasan Çavdar, 61. Hamit Kurt, 42. Ahmet Gökbayrak, 8. Muzaffer İlhan, 11. Ali Sinan Gayla

Yedekler
43. Hüseyin Kul, 91. Serdar Birer, 19. Burak Koçer, 24. İsmet Yazgan, 10. Ufuk Ayaydın, 81. Ahmet Şen, 20. Cenk Cengiz

Teknik Sorumlu
Mehmet Erol

Goller
Ahmet Gökbayrak,19.dk (h), Ali Sinan Gayla,41.dk (f), Ufuk Ayaydın,66.dk (f), Ali Sinan Gayla,80.dk (f), Ufuk Ayaydın,85.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Coşkun Kılıç 35.dk, Sarı Kart Serdar Birer 90.dk, Sarı Kart Ufuk Ayaydın 87.dk, Sarı Kart Hasan Çavdar 61.dk, Sarı Kart Ahmet Gökbayrak 71.dk, Sarı Kart Ahmet Ayhan 90.dk

Oyundan Çıkanlar
Muzaffer İlhan 60.dk, Ali Sinan Gayla 86.dk, Hasan Çavdar 76.dk, Ahmet Gökbayrak 86.dk

Oyuna Girenler
Ufuk Ayaydın 60.dk, Serdar Birer 86.dk, İsmet Yazgan 76.dk, Cenk Cengiz 86.dk

CEYHAN SPORCeyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11
9. Lokman Atakol, 5. Cengiz Argüç Argın, 7. Okan Salmaz, 10. Ercan Çapar, 12. Aziz Ceylan, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 90. Can Taylan, 46. Ahmet Şahbaz, 70. Kemal Temel, 99. Muhammed Sak

Yedekler
35. Yunus Emre Karahan, 6. Selim Asal, 11. Furkan Yıldırım, 19. Fatih Yılmaz, 20. Selçuk Öztürk, 56. Sefa Anük, 77. Ahmet Can Genç

Teknik Sorumlu
Mehmet Koç

Goller
Okan Salmaz,17.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ahmet Şahbaz 45.dk, Kırmızı Kart Başaran Balcı 90.dk

Oyundan Çıkanlar
Muhammed Sak 65.dk, Okan Salmaz 64.dk, Cengiz Argüç Argın 65.dk, Kemal Temel 78.dk

Oyuna Girenler
Furkan Yıldırım 65.dk, Fatih Yılmaz 64.dk, Selim Asal 65.dk, Ahmet Can Genç 78.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Yomraspor532084114
2Çengelköyspor A.Ş.632186112
3Nazilli Belediyespor6312145109
4Fethiyespor631295104
5İskenderun FK531165101
6Ceyhanspor6312101310-3
7Kahta 02 Spor62227582
8Tekirdağspor6222688-2
9Mardin Fosfat Spor62139673
10Ağrı 1970 Spor5212467-2
11Darıca Gençlerbirliği6132576-2
12Belediye Kütahyaspor51227750
13Büyükçekmece Tepecikspor5122465-2
14Halide Edip Adıvar5122465-2
15Yozgatspor 1959 FK61235105-5
16Tokatspor5122395-6
17Karaman Belediyespor5113784-1

Fikstür

29.10.2020Yozgatspor 1959 FK2-1Mardin BŞ. Başakspor
29.10.2020Tekirdağspor0-1Kahta 02 Spor
29.10.2020Nazilli Belediyespor1-1Belediye Kütahyaspor
29.10.2020Büyükçekmece Tepecikspor0-0Fethiyespor
29.10.2020Çengelköyspor A.Ş.2-2Halide Edip Adıvar
29.10.2020Ağrı 1970 Spor1-0Tokatspor
29.10.2020Karaman Belediyespor5-1Ceyhanspor
29.10.2020Darıca Gençlerbirliği0-2Erzin Spor

 



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