2020-2021 Karaman Belediyespor, Ceyhan Spor maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Karaman Belediyespor, Ceyhan Spor ile karşılaştı. maç 5-1 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Ceyhan Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 6. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Ceyhan Spor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karaman Belediyespor - Ceyhan Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemal Kaynaş - Karaman stadyumunda oynanan maç 5-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Kemal Kaynaş - Karaman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Güner(hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Dura(2. Yardımcı Hakem), Ulaş Çiftçi(dördüncü Hakem)

Karaman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11

99. Onur Bulut, 38. Çağatay Polatdemir, 3. Ahmet Ayhan, 26. Coşkun Kılıç, 5. Onur Kara, 95. Emre Erol, 23. Hasan Çavdar, 61. Hamit Kurt, 42. Ahmet Gökbayrak, 8. Muzaffer İlhan, 11. Ali Sinan Gayla



Yedekler

43. Hüseyin Kul, 91. Serdar Birer, 19. Burak Koçer, 24. İsmet Yazgan, 10. Ufuk Ayaydın, 81. Ahmet Şen, 20. Cenk Cengiz



Teknik Sorumlu

Mehmet Erol



Goller

Ahmet Gökbayrak,19.dk (h), Ali Sinan Gayla,41.dk (f), Ufuk Ayaydın,66.dk (f), Ali Sinan Gayla,80.dk (f), Ufuk Ayaydın,85.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Coşkun Kılıç 35.dk, Sarı Kart Serdar Birer 90.dk, Sarı Kart Ufuk Ayaydın 87.dk, Sarı Kart Hasan Çavdar 61.dk, Sarı Kart Ahmet Gökbayrak 71.dk, Sarı Kart Ahmet Ayhan 90.dk



Oyundan Çıkanlar

Muzaffer İlhan 60.dk, Ali Sinan Gayla 86.dk, Hasan Çavdar 76.dk, Ahmet Gökbayrak 86.dk



Oyuna Girenler

Ufuk Ayaydın 60.dk, Serdar Birer 86.dk, İsmet Yazgan 76.dk, Cenk Cengiz 86.dk

Ceyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11

9. Lokman Atakol, 5. Cengiz Argüç Argın, 7. Okan Salmaz, 10. Ercan Çapar, 12. Aziz Ceylan, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 90. Can Taylan, 46. Ahmet Şahbaz, 70. Kemal Temel, 99. Muhammed Sak



Yedekler

35. Yunus Emre Karahan, 6. Selim Asal, 11. Furkan Yıldırım, 19. Fatih Yılmaz, 20. Selçuk Öztürk, 56. Sefa Anük, 77. Ahmet Can Genç



Teknik Sorumlu

Mehmet Koç



Goller

Okan Salmaz,17.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ahmet Şahbaz 45.dk, Kırmızı Kart Başaran Balcı 90.dk



Oyundan Çıkanlar

Muhammed Sak 65.dk, Okan Salmaz 64.dk, Cengiz Argüç Argın 65.dk, Kemal Temel 78.dk



Oyuna Girenler

Furkan Yıldırım 65.dk, Fatih Yılmaz 64.dk, Selim Asal 65.dk, Ahmet Can Genç 78.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Yomraspor 5 3 2 0 8 4 11 4 2 Çengelköyspor A.Ş. 6 3 2 1 8 6 11 2 3 Nazilli Belediyespor 6 3 1 2 14 5 10 9 4 Fethiyespor 6 3 1 2 9 5 10 4 5 İskenderun FK 5 3 1 1 6 5 10 1 6 Ceyhanspor 6 3 1 2 10 13 10 -3 7 Kahta 02 Spor 6 2 2 2 7 5 8 2 8 Tekirdağspor 6 2 2 2 6 8 8 -2 9 Mardin Fosfat Spor 6 2 1 3 9 6 7 3 10 Ağrı 1970 Spor 5 2 1 2 4 6 7 -2 11 Darıca Gençlerbirliği 6 1 3 2 5 7 6 -2 12 Belediye Kütahyaspor 5 1 2 2 7 7 5 0 13 Büyükçekmece Tepecikspor 5 1 2 2 4 6 5 -2 14 Halide Edip Adıvar 5 1 2 2 4 6 5 -2 15 Yozgatspor 1959 FK 6 1 2 3 5 10 5 -5 16 Tokatspor 5 1 2 2 3 9 5 -6 17 Karaman Belediyespor 5 1 1 3 7 8 4 -1

Fikstür