2020-2021 Karaman Belediyespor, Mardin Fosfat Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Karaman Belediyespor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Mardin Fosfat Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 8. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Mardin Fosfat Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karaman Belediyespor - Mardin Fosfat Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemal Kaynaş - Karaman stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi. Karaman Belediyespor - Mardin Fosfat Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kemal Kaynaş - Karaman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Talha Öztürk(hakem), Enes Biroğlu(1. Yardımcı Hakem), Murat Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Taha Onat(dördüncü Hakem)

Karaman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11

99. Onur Bulut, 38. Çağatay Polatdemir, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 26. Coşkun Kılıç, 95. Emre Erol, 11. Ali Sinan Gayla, 61. Hamit Kurt, 20. Cenk Cengiz, 10. Ufuk Ayaydın, 23. Hasan Çavdar



Yedekler

43. Hüseyin Kul, 19. Burak Koçer, 8. Muzaffer İlhan, 7. Burhan Coşkun, 22. Yunus Teke, 24. İsmet Yazgan, 91. Serdar Birer



Teknik Sorumlu

Mehmet Erol



Goller

Ufuk Ayaydın,5.dk (f), Burhan Coşkun,88.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Emre Erol 42.dk



Oyundan Çıkanlar

Cenk Cengiz 41.dk, Onur Kara 80.dk, Emre Erol 66.dk, Hasan Çavdar 80.dk



Oyuna Girenler

Muzaffer İlhan 41.dk, İsmet Yazgan 80.dk, Burhan Coşkun 66.dk, Burak Koçer 80.dk

Mardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11

1. Ebubekir Elihoş, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 3. Doğancan Kılıç, 4. Beytullah Çamurlu, 5. Yasin Tosun, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 81. Özgür Kazar, 88. Vedat Altaş



Yedekler

21. Mehmet Salih Demircan, 15. Emirhan Atilla, 20. Eren Yalçın, 22. Mücahit Tufan, 10. Abdullah Berat Demir, 47. Nimet Kayaalp, 77. Turgut Zengin



Teknik Sorumlu





Goller

Ali Kemal Özkan,37.dk (f), Melih Kılıç,45+1.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Alper Hamdi Bayraktar 10.dk, Sarı Kart Ali Kemal Özkan 53.dk, Sarı Kart Doğancan Kılıç 57.dk, Sarı Kart Özgür Kazar 42.dk



Oyundan Çıkanlar

Vedat Altaş 81.dk, Ali Kemal Özkan 90.dk, Melih Kılıç 81.dk, Özgür Kazar 85.dk



Oyuna Girenler

Turgut Zengin 81.dk, Abdullah Berat Demir 90.dk, Emirhan Atilla 81.dk, Nimet Kayaalp 85.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 8 5 1 2 20 6 16 14 2 İskenderun FK 8 5 1 2 11 7 16 4 3 Çengelköyspor A.Ş. 8 4 2 2 10 8 14 2 4 Ceyhanspor 8 4 2 2 14 15 14 -1 5 Fethiyespor 7 4 1 2 10 5 13 5 6 Mardin Fosfat Spor 8 3 2 3 12 8 11 4 7 Belediye Kütahyaspor 7 3 2 2 11 7 11 4 8 Kahta 02 Spor 8 3 2 3 10 9 11 1 9 Yomraspor 7 3 2 2 10 9 11 1 10 Ağrı 1970 Spor 7 3 1 3 5 7 10 -2 11 Büyükçekmece Tepecikspor 7 2 3 2 8 8 9 0 12 Tekirdağspor 8 2 2 4 6 10 8 -4 13 Tokatspor 7 2 2 3 5 14 8 -9 14 Darıca Gençlerbirliği 8 1 4 3 6 11 7 -5 15 Halide Edip Adıvar 7 1 3 3 6 9 6 -3 16 Karaman Belediyespor 7 1 2 4 9 11 5 -2 17 Yozgatspor 1959 FK 8 1 2 5 6 15 5 -9

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