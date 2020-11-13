2020-2021 Karaman Belediyespor, Mardin Fosfat Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Karaman Belediyespor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Karaman Belediyespor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Mardin Fosfat Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 8. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Mardin Fosfat Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karaman Belediyespor - Mardin Fosfat Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemal Kaynaş - Karaman stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.
Karaman Belediyespor - Mardin Fosfat Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kemal Kaynaş - Karaman
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Talha Öztürk(hakem), Enes Biroğlu(1. Yardımcı Hakem), Murat Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Taha Onat(dördüncü Hakem)
Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 38. Çağatay Polatdemir, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 26. Coşkun Kılıç, 95. Emre Erol, 11. Ali Sinan Gayla, 61. Hamit Kurt, 20. Cenk Cengiz, 10. Ufuk Ayaydın, 23. Hasan Çavdar
Yedekler
43. Hüseyin Kul, 19. Burak Koçer, 8. Muzaffer İlhan, 7. Burhan Coşkun, 22. Yunus Teke, 24. İsmet Yazgan, 91. Serdar Birer
Teknik Sorumlu
Mehmet Erol
Goller
Ufuk Ayaydın,5.dk (f), Burhan Coşkun,88.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emre Erol 42.dk
Oyundan Çıkanlar
Cenk Cengiz 41.dk, Onur Kara 80.dk, Emre Erol 66.dk, Hasan Çavdar 80.dk
Oyuna Girenler
Muzaffer İlhan 41.dk, İsmet Yazgan 80.dk, Burhan Coşkun 66.dk, Burak Koçer 80.dk
Mardin Fosfat Spor İlk 11
1. Ebubekir Elihoş, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 3. Doğancan Kılıç, 4. Beytullah Çamurlu, 5. Yasin Tosun, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 81. Özgür Kazar, 88. Vedat Altaş
Yedekler
21. Mehmet Salih Demircan, 15. Emirhan Atilla, 20. Eren Yalçın, 22. Mücahit Tufan, 10. Abdullah Berat Demir, 47. Nimet Kayaalp, 77. Turgut Zengin
Teknik Sorumlu
Goller
Ali Kemal Özkan,37.dk (f), Melih Kılıç,45+1.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Alper Hamdi Bayraktar 10.dk, Sarı Kart Ali Kemal Özkan 53.dk, Sarı Kart Doğancan Kılıç 57.dk, Sarı Kart Özgür Kazar 42.dk
Oyundan Çıkanlar
Vedat Altaş 81.dk, Ali Kemal Özkan 90.dk, Melih Kılıç 81.dk, Özgür Kazar 85.dk
Oyuna Girenler
Turgut Zengin 81.dk, Abdullah Berat Demir 90.dk, Emirhan Atilla 81.dk, Nimet Kayaalp 85.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Nazilli Belediyespor
|8
|5
|1
|2
|20
|6
|16
|14
|2
|İskenderun FK
|8
|5
|1
|2
|11
|7
|16
|4
|3
|Çengelköyspor A.Ş.
|8
|4
|2
|2
|10
|8
|14
|2
|4
|Ceyhanspor
|8
|4
|2
|2
|14
|15
|14
|-1
|5
|Fethiyespor
|7
|4
|1
|2
|10
|5
|13
|5
|6
|Mardin Fosfat Spor
|8
|3
|2
|3
|12
|8
|11
|4
|7
|Belediye Kütahyaspor
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|11
|4
|8
|Kahta 02 Spor
|8
|3
|2
|3
|10
|9
|11
|1
|9
|Yomraspor
|7
|3
|2
|2
|10
|9
|11
|1
|10
|Ağrı 1970 Spor
|7
|3
|1
|3
|5
|7
|10
|-2
|11
|Büyükçekmece Tepecikspor
|7
|2
|3
|2
|8
|8
|9
|0
|12
|Tekirdağspor
|8
|2
|2
|4
|6
|10
|8
|-4
|13
|Tokatspor
|7
|2
|2
|3
|5
|14
|8
|-9
|14
|Darıca Gençlerbirliği
|8
|1
|4
|3
|6
|11
|7
|-5
|15
|Halide Edip Adıvar
|7
|1
|3
|3
|6
|9
|6
|-3
|16
|Karaman Belediyespor
|7
|1
|2
|4
|9
|11
|5
|-2
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|8
|1
|2
|5
|6
|15
|5
|-9
Fikstür
|11.11.2020
|Darıca Gençlerbirliği
|1-1
|Halide Edip Adıvar
|11.11.2020
|Nazilli Belediyespor
|4-0
|Tokatspor
|12.11.2020
|Yozgatspor 1959 FK
|0-1
|Belediye Kütahyaspor
|12.11.2020
|Yomraspor
|2-4
|Ceyhanspor
|12.11.2020
|Tekirdağspor
|0-1
|Erzin Spor
|12.11.2020
|Çengelköyspor A.Ş.
|1-0
|Ağrı 1970 Spor
|12.11.2020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|4-2
|Kahta 02 Spor
|12.11.2020
|Karaman Belediyespor
|2-2
|Mardin BŞ. Başakspor