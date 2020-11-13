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2020-2021 Karaman Belediyespor, Mardin Fosfat Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Karaman Belediyespor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Karaman Belediyespor, Mardin Fosfat Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Karaman Belediyespor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Mardin Fosfat Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  8. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Mardin Fosfat Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karaman Belediyespor - Mardin Fosfat Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemal Kaynaş - Karaman stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Karaman Belediyespor - Mardin Fosfat Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kemal Kaynaş - Karaman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Talha Öztürk(hakem), Enes Biroğlu(1. Yardımcı Hakem), Murat Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Taha Onat(dördüncü Hakem)

KARAMAN BELEDİYESPORKaraman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 38. Çağatay Polatdemir, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 26. Coşkun Kılıç, 95. Emre Erol, 11. Ali Sinan Gayla, 61. Hamit Kurt, 20. Cenk Cengiz, 10. Ufuk Ayaydın, 23. Hasan Çavdar

Yedekler
43. Hüseyin Kul, 19. Burak Koçer, 8. Muzaffer İlhan, 7. Burhan Coşkun, 22. Yunus Teke, 24. İsmet Yazgan, 91. Serdar Birer

Teknik Sorumlu
Mehmet Erol

Goller
Ufuk Ayaydın,5.dk (f), Burhan Coşkun,88.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Emre Erol 42.dk

Oyundan Çıkanlar
Cenk Cengiz 41.dk, Onur Kara 80.dk, Emre Erol 66.dk, Hasan Çavdar 80.dk

Oyuna Girenler
Muzaffer İlhan 41.dk, İsmet Yazgan 80.dk, Burhan Coşkun 66.dk, Burak Koçer 80.dk

MARDİN FOSFAT SPORMardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11
1. Ebubekir Elihoş, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 3. Doğancan Kılıç, 4. Beytullah Çamurlu, 5. Yasin Tosun, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 81. Özgür Kazar, 88. Vedat Altaş

Yedekler
21. Mehmet Salih Demircan, 15. Emirhan Atilla, 20. Eren Yalçın, 22. Mücahit Tufan, 10. Abdullah Berat Demir, 47. Nimet Kayaalp, 77. Turgut Zengin

Teknik Sorumlu


Goller
Ali Kemal Özkan,37.dk (f), Melih Kılıç,45+1.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Alper Hamdi Bayraktar 10.dk, Sarı Kart Ali Kemal Özkan 53.dk, Sarı Kart Doğancan Kılıç 57.dk, Sarı Kart Özgür Kazar 42.dk

Oyundan Çıkanlar
Vedat Altaş 81.dk, Ali Kemal Özkan 90.dk, Melih Kılıç 81.dk, Özgür Kazar 85.dk

Oyuna Girenler
Turgut Zengin 81.dk, Abdullah Berat Demir 90.dk, Emirhan Atilla 81.dk, Nimet Kayaalp 85.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor85122061614
2İskenderun FK8512117164
3Çengelköyspor A.Ş.8422108142
4Ceyhanspor8422141514-1
5Fethiyespor7412105135
6Mardin Fosfat Spor8323128114
7Belediye Kütahyaspor7322117114
8Kahta 02 Spor8323109111
9Yomraspor7322109111
10Ağrı 1970 Spor73135710-2
11Büyükçekmece Tepecikspor72328890
12Tekirdağspor82246108-4
13Tokatspor72235148-9
14Darıca Gençlerbirliği81436117-5
15Halide Edip Adıvar7133696-3
16Karaman Belediyespor71249115-2
17Yozgatspor 1959 FK81256155-9

Fikstür

11.11.2020Darıca Gençlerbirliği1-1Halide Edip Adıvar
11.11.2020Nazilli Belediyespor4-0Tokatspor
12.11.2020Yozgatspor 1959 FK0-1Belediye Kütahyaspor
12.11.2020Yomraspor2-4Ceyhanspor
12.11.2020Tekirdağspor0-1Erzin Spor
12.11.2020Çengelköyspor A.Ş.1-0Ağrı 1970 Spor
12.11.2020Büyükçekmece Tepecikspor4-2Kahta 02 Spor
12.11.2020Karaman Belediyespor2-2Mardin BŞ. Başakspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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