2020-2021 Kasımpaşa, Galatasaray maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Kasımpaşa, Galatasaray ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Galatasaray taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Galatasaray ile 04.10.2020 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Kasımpaşa, Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kasımpaşa, Galatasaray maç sonucu: Kasımpaşa Galatasaray 1 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Kasımpaşa, Galatasaray maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Cüneyt Çakır(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), Orkun Aktaş(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Özgüç Türkalp(avar)

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 5. Tarkan Serbest, 30. Armın Hodzıc, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 20. Alan Lıma Carıus, 19. Julıan Marc Jeanvıer, 3. Oussama Hadadı, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 6. Loret Sadıku, 9. Bangaly Fode Koıta, 17. Ahmet Oğuz, 25. Tomas Brecka, 8. Davıd Pavelka, 21. Kevın Varga, 18. Evren Eren Elmalı, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Mehmet Altıparmak

Goller

Yusuf Erdoğan,45+2.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Ramazan Köse 79.dk

Oyundan Çıkanlar

Yusuf Erdoğan 86.dk, Harıs Hajradınovıc 67.dk, Alan Lıma Carıus 61.dk, Armın Hodzıc 67.dk

Oyuna Girenler

Davıd Pavelka 86.dk, Loret Sadıku 67.dk, Kevın Varga 61.dk, Bangaly Fode Koıta 67.dk

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

99. Fatih Öztürk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 23. Emre Taşdemir, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 8. Ryan Guno Babel, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 54. Emre Kılınç

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Chrıstıan Nekadıo Luyındama 85.dk

Oyundan Çıkanlar

Arda Turan 46.dk, Taylan Antalyalı 89.dk, Emre Taşdemir 73.dk, Younes Belhanda 46.dk, Sofıane Feghoulı 46.dk

Oyuna Girenler

Radamel Falcao Garcıa Zarate 46.dk, Ryan Henk Donk 89.dk, Martın Lınnes 73.dk, Emre Kılınç 46.dk, Ryan Guno Babel 46.dk

Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 4 3 1 0 11 1 10 10 2 Fenerbahçe 4 2 2 0 4 2 8 2 3 Fatih Karagümrük 4 2 1 1 8 4 7 4 4 Galatasaray 4 2 1 1 5 2 7 3 5 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 7 2 6 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 7 2 7 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 8 Göztepe 4 1 3 0 8 4 6 4 9 Kasımpaşa 4 2 0 2 3 2 6 1 10 Kayserispor 4 2 0 2 3 5 6 -2 11 Konyaspor 3 1 2 0 4 1 5 3 12 Trabzonspor 4 1 2 1 5 5 5 0 13 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 4 -1 14 Gençlerbirliği 3 1 1 1 1 2 4 -1 15 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 4 -2 16 Yeni Malatyaspor 4 1 1 2 3 7 4 -4 17 Gaziantep FK 4 0 3 1 6 8 3 -2 18 Çaykur Rizespor 4 0 2 2 2 5 2 -3 19 Denizlispor 4 0 2 2 1 6 2 -5 20 MKE Ankaragücü 3 0 1 2 1 3 1 -2 21 Başakşehir FK 4 0 1 3 0 6 1 -6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları