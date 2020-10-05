2020-2021 Kasımpaşa, Galatasaray maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Kasımpaşa, Galatasaray ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Kasımpaşa, Galatasaray ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Galatasaray taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 4. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Galatasaray ile 04.10.2020 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Kasımpaşa, Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
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Kasımpaşa, Galatasaray maç sonucu:
|Kasımpaşa
|Galatasaray
|1
|0
Kasımpaşa, Galatasaray maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Cüneyt Çakır(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), Orkun Aktaş(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Özgüç Türkalp(avar)
Kasımpaşa
Kasımpaşa İlk 11
1. Ramazan Köse, 5. Tarkan Serbest, 30. Armın Hodzıc, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 20. Alan Lıma Carıus, 19. Julıan Marc Jeanvıer, 3. Oussama Hadadı, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
22. Erdem Canpolat, 33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 6. Loret Sadıku, 9. Bangaly Fode Koıta, 17. Ahmet Oğuz, 25. Tomas Brecka, 8. Davıd Pavelka, 21. Kevın Varga, 18. Evren Eren Elmalı, 55. Yasin Dülger
Teknik Sorumlu
Mehmet Altıparmak
Goller
Yusuf Erdoğan,45+2.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ramazan Köse 79.dk
Oyundan Çıkanlar
Yusuf Erdoğan 86.dk, Harıs Hajradınovıc 67.dk, Alan Lıma Carıus 61.dk, Armın Hodzıc 67.dk
Oyuna Girenler
Davıd Pavelka 86.dk, Loret Sadıku 67.dk, Kevın Varga 61.dk, Bangaly Fode Koıta 67.dk
Galatasaray İlk 11
99. Fatih Öztürk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 23. Emre Taşdemir, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı, 90. Mbaye Dıagne
Yedekler
34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 8. Ryan Guno Babel, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 54. Emre Kılınç
Teknik Sorumlu
Fatih Terim
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Chrıstıan Nekadıo Luyındama 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Arda Turan 46.dk, Taylan Antalyalı 89.dk, Emre Taşdemir 73.dk, Younes Belhanda 46.dk, Sofıane Feghoulı 46.dk
Oyuna Girenler
Radamel Falcao Garcıa Zarate 46.dk, Ryan Henk Donk 89.dk, Martın Lınnes 73.dk, Emre Kılınç 46.dk, Ryan Guno Babel 46.dk
Süper Lig 4. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|10
|10
|2
|Fenerbahçe
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|8
|2
|3
|Fatih Karagümrük
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|7
|4
|4
|Galatasaray
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|7
|3
|5
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|7
|2
|6
|Antalyaspor
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|7
|2
|7
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|7
|-3
|8
|Göztepe
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|6
|4
|9
|Kasımpaşa
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|6
|1
|10
|Kayserispor
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|6
|-2
|11
|Konyaspor
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|5
|3
|12
|Trabzonspor
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|5
|0
|13
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|14
|Gençlerbirliği
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|4
|-1
|15
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|4
|-2
|16
|Yeni Malatyaspor
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|4
|-4
|17
|Gaziantep FK
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|3
|-2
|18
|Çaykur Rizespor
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|2
|-3
|19
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|2
|-5
|20
|MKE Ankaragücü
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|1
|-2
|21
|Başakşehir FK
|4
|0
|1
|3
|0
|6
|1
|-6
Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları
|02.10.2020
|Gaziantep FK
|1-1
|Trabzonspor
|02.10.2020
|MKE Ankaragücü
|0-1
|Kayserispor
|03.10.2020
|Fenerbahçe
|2-1
|Fatih Karagümrük
|03.10.2020
|BB Erzurumspor
|0-0
|Çaykur Rizespor
|03.10.2020
|Başakşehir FK
|0-0
|Göztepe
|03.10.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-0
|Antalyaspor
|04.10.2020
|Beşiktaş
|0-1
|Gençlerbirliği
|04.10.2020
|Denizlispor
|0-0
|Konyaspor
|04.10.2020
|Alanyaspor
|6-0
|Hatayspor
|04.10.2020
|Kasımpaşa
|1-0
|Galatasaray