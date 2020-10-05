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2020-2021 Kasımpaşa, Galatasaray maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Kasımpaşa, Galatasaray ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kasımpaşa, Galatasaray maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Kasımpaşa, Galatasaray ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Galatasaray taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Galatasaray ile 04.10.2020 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Kasımpaşa, Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kasımpaşa, Galatasaray maç sonucu:

KASIMPAŞA GALATASARAY
Kasımpaşa Galatasaray
1 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Kasımpaşa, Galatasaray maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Cüneyt Çakır(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), Orkun Aktaş(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Özgüç Türkalp(avar)

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 5. Tarkan Serbest, 30. Armın Hodzıc, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 20. Alan Lıma Carıus, 19. Julıan Marc Jeanvıer, 3. Oussama Hadadı, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 6. Loret Sadıku, 9. Bangaly Fode Koıta, 17. Ahmet Oğuz, 25. Tomas Brecka, 8. Davıd Pavelka, 21. Kevın Varga, 18. Evren Eren Elmalı, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Mehmet Altıparmak

Goller

Yusuf Erdoğan,45+2.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Ramazan Köse 79.dk

Oyundan Çıkanlar

Yusuf Erdoğan 86.dk, Harıs Hajradınovıc 67.dk, Alan Lıma Carıus 61.dk, Armın Hodzıc 67.dk

Oyuna Girenler

Davıd Pavelka 86.dk, Loret Sadıku 67.dk, Kevın Varga 61.dk, Bangaly Fode Koıta 67.dk

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

99. Fatih Öztürk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 23. Emre Taşdemir, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 8. Ryan Guno Babel, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 54. Emre Kılınç

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Chrıstıan Nekadıo Luyındama 85.dk

Oyundan Çıkanlar

Arda Turan 46.dk, Taylan Antalyalı 89.dk, Emre Taşdemir 73.dk, Younes Belhanda 46.dk, Sofıane Feghoulı 46.dk

Oyuna Girenler

Radamel Falcao Garcıa Zarate 46.dk, Ryan Henk Donk 89.dk, Martın Lınnes 73.dk, Emre Kılınç 46.dk, Ryan Guno Babel 46.dk

Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor43101111010
2Fenerbahçe42204282
3Fatih Karagümrük42118474
4Galatasaray42115273
5BB Erzurumspor42116472
6Antalyaspor42114272
7Hatayspor4211367-3
8Göztepe41308464
9Kasımpaşa42023261
10Kayserispor4202356-2
11Konyaspor31204153
12Trabzonspor41215550
13Sivasspor3111234-1
14Gençlerbirliği3111124-1
15Beşiktaş4112574-2
16Yeni Malatyaspor4112374-4
17Gaziantep FK4031683-2
18Çaykur Rizespor4022252-3
19Denizlispor4022162-5
20MKE Ankaragücü3012131-2
21Başakşehir FK4013061-6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları

02.10.2020Gaziantep FK1-1Trabzonspor
02.10.2020MKE Ankaragücü0-1Kayserispor
03.10.2020Fenerbahçe2-1Fatih Karagümrük
03.10.2020BB Erzurumspor0-0Çaykur Rizespor
03.10.2020Başakşehir FK0-0Göztepe
03.10.2020Yeni Malatyaspor1-0Antalyaspor
04.10.2020Beşiktaş0-1Gençlerbirliği
04.10.2020Denizlispor0-0Konyaspor
04.10.2020Alanyaspor6-0Hatayspor
04.10.2020Kasımpaşa1-0Galatasaray


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