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2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Mardin Fosfat Spor ve Büyükçekmece Tepecik Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  9. hafta maçında Mardin Fosfat Spor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Mardin Fosfat Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Mardin Fosfat Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Hüseyin Gökberk Arslan(hakem), Uğur Önay(1. Yardımcı Hakem), Gökmen Çambel(2. Yardımcı Hakem), Anıl Furkan Liman(dördüncü Hakem)

MARDİN FOSFAT SPORMardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11
1. Ebubekir Elihoş, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 3. Doğancan Kılıç, 4. Beytullah Çamurlu, 5. Yasin Tosun, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 81. Özgür Kazar, 88. Vedat Altaş

Yedekler
13. Emirhan Lüle, 10. Abdullah Berat Demir, 15. Emirhan Atilla, 20. Eren Yalçın, 22. Mücahit Tufan, 47. Nimet Kayaalp, 77. Turgut Zengin

Teknik Sorumlu
Cevdet Uzunköprü

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPORBüyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 34. İnanç Ülken, 5. Özkan Zileli, 6. Alper Sürücü, 23. Selim Dedekoç, 77. Enes Yılmaz, 20. Sefer Kanıtemiz, 10. Kayhan Arduç, 99. Erçağ Evirgen, 73. Ömer Buğdaycı, 9. İlhan Aslanoğlu

Yedekler
1. Emirhan Emir, 18. Ertuğrul Eramil, 72. Oktay Eramil, 17. Ömer Karancı, 41. Rıza Altıntaş, 60. Ahmet Özan, 25. İsmail Baran Karakoç

Teknik Sorumlu
Enver Şen

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İskenderun FK9522128174
2Nazilli Belediyespor95132071613
3Ceyhanspor9432161715-1
4Fethiyespor8422127145
5Çengelköyspor A.Ş.8422108142
6Ağrı 1970 Spor84136713-1
7Mardin Fosfat Spor9333139124
8Belediye Kütahyaspor8332128124
9Kahta 02 Spor9333109121
10Yomraspor8332109121
11Büyükçekmece Tepecikspor824299100
12Darıca Gençlerbirliği924381210-4
13Tekirdağspor92347119-4
14Tokatspor82246168-10
15Halide Edip Adıvar8143697-3
16Karaman Belediyespor813410126-2
17Yozgatspor 1959 FK91356156-9

Fikstür

07.11.2020Erzin Spor Karaman Belediyespor
07.11.2020Mardin BŞ. Başakspor Büyükçekmece Tepecikspor
15.11.2020Tokatspor1-2Darıca Gençlerbirliği
15.11.2020Mardin Fosfat Spor1-1Büyükçekmece Tepecikspor
15.11.2020Ağrı 1970 Spor1-0Nazilli Belediyespor
15.11.2020Ceyhanspor2-2Fethiyespor
15.11.2020Belediye Kütahyaspor1-1Tekirdağspor
15.11.2020Halide Edip Adıvar0-0Yozgatspor 1959 FK
15.11.2020Kahta 02 Spor0-0Yomraspor
15.11.2020İskenderun Futbol Kulübü1-1Karaman Belediyespor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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