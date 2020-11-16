2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Mardin Fosfat Spor ve Büyükçekmece Tepecik Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 9. hafta maçında Mardin Fosfat Spor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Mardin Fosfat Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Mardin Fosfat Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Hüseyin Gökberk Arslan(hakem), Uğur Önay(1. Yardımcı Hakem), Gökmen Çambel(2. Yardımcı Hakem), Anıl Furkan Liman(dördüncü Hakem)

Mardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11

1. Ebubekir Elihoş, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 3. Doğancan Kılıç, 4. Beytullah Çamurlu, 5. Yasin Tosun, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 81. Özgür Kazar, 88. Vedat Altaş



Yedekler

13. Emirhan Lüle, 10. Abdullah Berat Demir, 15. Emirhan Atilla, 20. Eren Yalçın, 22. Mücahit Tufan, 47. Nimet Kayaalp, 77. Turgut Zengin



Teknik Sorumlu

Cevdet Uzunköprü



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Büyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11

22. Ramazan Evren Üstündağ, 34. İnanç Ülken, 5. Özkan Zileli, 6. Alper Sürücü, 23. Selim Dedekoç, 77. Enes Yılmaz, 20. Sefer Kanıtemiz, 10. Kayhan Arduç, 99. Erçağ Evirgen, 73. Ömer Buğdaycı, 9. İlhan Aslanoğlu



Yedekler

1. Emirhan Emir, 18. Ertuğrul Eramil, 72. Oktay Eramil, 17. Ömer Karancı, 41. Rıza Altıntaş, 60. Ahmet Özan, 25. İsmail Baran Karakoç



Teknik Sorumlu

Enver Şen



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İskenderun FK 9 5 2 2 12 8 17 4 2 Nazilli Belediyespor 9 5 1 3 20 7 16 13 3 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 4 Fethiyespor 8 4 2 2 12 7 14 5 5 Çengelköyspor A.Ş. 8 4 2 2 10 8 14 2 6 Ağrı 1970 Spor 8 4 1 3 6 7 13 -1 7 Mardin Fosfat Spor 9 3 3 3 13 9 12 4 8 Belediye Kütahyaspor 8 3 3 2 12 8 12 4 9 Kahta 02 Spor 9 3 3 3 10 9 12 1 10 Yomraspor 8 3 3 2 10 9 12 1 11 Büyükçekmece Tepecikspor 8 2 4 2 9 9 10 0 12 Darıca Gençlerbirliği 9 2 4 3 8 12 10 -4 13 Tekirdağspor 9 2 3 4 7 11 9 -4 14 Tokatspor 8 2 2 4 6 16 8 -10 15 Halide Edip Adıvar 8 1 4 3 6 9 7 -3 16 Karaman Belediyespor 8 1 3 4 10 12 6 -2 17 Yozgatspor 1959 FK 9 1 3 5 6 15 6 -9

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