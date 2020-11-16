2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Mardin Fosfat Spor ve Büyükçekmece Tepecik Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 9. hafta maçında Mardin Fosfat Spor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Mardin Fosfat Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Mardin Fosfat Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Hüseyin Gökberk Arslan(hakem), Uğur Önay(1. Yardımcı Hakem), Gökmen Çambel(2. Yardımcı Hakem), Anıl Furkan Liman(dördüncü Hakem)
Mardin Fosfat Spor İlk 11
1. Ebubekir Elihoş, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 3. Doğancan Kılıç, 4. Beytullah Çamurlu, 5. Yasin Tosun, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 81. Özgür Kazar, 88. Vedat Altaş
Yedekler
13. Emirhan Lüle, 10. Abdullah Berat Demir, 15. Emirhan Atilla, 20. Eren Yalçın, 22. Mücahit Tufan, 47. Nimet Kayaalp, 77. Turgut Zengin
Teknik Sorumlu
Cevdet Uzunköprü
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 34. İnanç Ülken, 5. Özkan Zileli, 6. Alper Sürücü, 23. Selim Dedekoç, 77. Enes Yılmaz, 20. Sefer Kanıtemiz, 10. Kayhan Arduç, 99. Erçağ Evirgen, 73. Ömer Buğdaycı, 9. İlhan Aslanoğlu
Yedekler
1. Emirhan Emir, 18. Ertuğrul Eramil, 72. Oktay Eramil, 17. Ömer Karancı, 41. Rıza Altıntaş, 60. Ahmet Özan, 25. İsmail Baran Karakoç
Teknik Sorumlu
Enver Şen
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İskenderun FK
|9
|5
|2
|2
|12
|8
|17
|4
|2
|Nazilli Belediyespor
|9
|5
|1
|3
|20
|7
|16
|13
|3
|Ceyhanspor
|9
|4
|3
|2
|16
|17
|15
|-1
|4
|Fethiyespor
|8
|4
|2
|2
|12
|7
|14
|5
|5
|Çengelköyspor A.Ş.
|8
|4
|2
|2
|10
|8
|14
|2
|6
|Ağrı 1970 Spor
|8
|4
|1
|3
|6
|7
|13
|-1
|7
|Mardin Fosfat Spor
|9
|3
|3
|3
|13
|9
|12
|4
|8
|Belediye Kütahyaspor
|8
|3
|3
|2
|12
|8
|12
|4
|9
|Kahta 02 Spor
|9
|3
|3
|3
|10
|9
|12
|1
|10
|Yomraspor
|8
|3
|3
|2
|10
|9
|12
|1
|11
|Büyükçekmece Tepecikspor
|8
|2
|4
|2
|9
|9
|10
|0
|12
|Darıca Gençlerbirliği
|9
|2
|4
|3
|8
|12
|10
|-4
|13
|Tekirdağspor
|9
|2
|3
|4
|7
|11
|9
|-4
|14
|Tokatspor
|8
|2
|2
|4
|6
|16
|8
|-10
|15
|Halide Edip Adıvar
|8
|1
|4
|3
|6
|9
|7
|-3
|16
|Karaman Belediyespor
|8
|1
|3
|4
|10
|12
|6
|-2
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|9
|1
|3
|5
|6
|15
|6
|-9
Fikstür
|07.11.2020
|Erzin Spor
|Karaman Belediyespor
|07.11.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Büyükçekmece Tepecikspor
|15.11.2020
|Tokatspor
|1-2
|Darıca Gençlerbirliği
|15.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|1-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
|15.11.2020
|Ağrı 1970 Spor
|1-0
|Nazilli Belediyespor
|15.11.2020
|Ceyhanspor
|2-2
|Fethiyespor
|15.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|1-1
|Tekirdağspor
|15.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|0-0
|Yozgatspor 1959 FK
|15.11.2020
|Kahta 02 Spor
|0-0
|Yomraspor
|15.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|1-1
|Karaman Belediyespor