2020-2021 Nazilli Belediyespor, Çengelköy Futbol Yatırımları maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Nazilli Belediyespor ve Çengelköy Futbol Yatırımları taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 10. hafta maçında Nazilli Belediyespor sahasında Çengelköy Futbol Yatırımları ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Nazilli İlçe - Aydın stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Nazilli Belediyespor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nazilli İlçe - Aydın stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.
Nazilli Belediyespor - Çengelköy Futbol Yatırımları Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Nazilli İlçe - Aydın
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Sait Tuzcu(hakem), Hasan Cebeci(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Kırbaş(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)
Nazilli Belediyespor İlk 11
92. Zekeriya Topayan, 53. Tamer Arıcı, 23. Sefa Korkmaz, 3. Oktay Kancı, 69. Selçuk Hakalmaz, 8. Ufukcan Engin, 5. Polat Güren, 11. Kaan Akman, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 74. Mert Çapar, 54. Murat Can Bölükbaşı
Yedekler
21. Alper Yusuf Günaydın, 2. Sinan Akgöl, 17. Hasan Demir, 6. Serkan Güler, 9. Batuhan Kayıkcı, 35. Aytaç Deniz, 7. Burak Evren
Teknik Sorumlu
Hasan Şermet
Goller
Kaan Akman,45.dk (f), Aytaç Deniz,78.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ufukcan Engin 49.dk, Sarı Kart Tamer Arıcı 71.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Akif Şerifoğlu 66.dk, Mert Çapar 89.dk, Kaan Akman 81.dk
Oyuna Girenler
Aytaç Deniz 66.dk, Batuhan Kayıkcı 89.dk, Hasan Demir 81.dk
Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11
74. Sabri Can, 27. Sedat Yahşi, 3. Mertcan Aşcı, 5. Fatih Sercan Ekinci, 22. Burak Büyükkaya, 60. Yusuf Ağın, 8. Oğuz Mataracı, 10. Emin Soğuk, 17. Ömer Faruk Öztürk, 7. Ömer Demircan, 9. Ali Özgür Basa
Yedekler
48. Kemal Mert Özyiğit, 4. Ömerül Faruk İşler, 11. Sefa Turan, 58. Ferhat Beşer, 47. Alperen Keleş, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 99. Taner Gümüş
Teknik Sorumlu
Özgür Ataçocuğu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Ali Özgür Basa 50.dk, Sarı Kart Sedat Yahşi 38.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Faruk Öztürk 81.dk, Oğuz Mataracı 60.dk, Emin Soğuk 81.dk, Sedat Yahşi 66.dk
Oyuna Girenler
Taner Gümüş 81.dk, Sefa Turan 60.dk, Ferhat Beşer 81.dk, Alperen Keleş 66.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Nazilli Belediyespor
|10
|6
|1
|3
|22
|7
|19
|15
|2
|Fethiyespor
|9
|5
|2
|2
|14
|7
|17
|7
|3
|İskenderun FK
|10
|5
|2
|3
|12
|9
|17
|3
|4
|Ceyhanspor
|9
|4
|3
|2
|16
|17
|15
|-1
|5
|Çengelköyspor A.Ş.
|9
|4
|2
|3
|10
|10
|14
|0
|6
|Mardin Fosfat Spor
|10
|3
|4
|3
|13
|9
|13
|4
|7
|Büyükçekmece Tepecikspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|8
|Yomraspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|9
|Ağrı 1970 Spor
|9
|4
|1
|4
|6
|8
|13
|-2
|10
|Darıca Gençlerbirliği
|10
|3
|4
|3
|9
|12
|13
|-3
|11
|Belediye Kütahyaspor
|9
|3
|3
|3
|12
|10
|12
|2
|12
|Kahta 02 Spor
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|12
|-1
|13
|Tekirdağspor
|10
|2
|4
|4
|8
|12
|10
|-4
|14
|Karaman Belediyespor
|9
|2
|3
|4
|12
|12
|9
|0
|15
|Tokatspor
|9
|2
|3
|4
|6
|16
|9
|-10
|16
|Halide Edip Adıvar
|9
|1
|5
|3
|7
|10
|8
|-3
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|10
|1
|4
|5
|6
|15
|7
|-9
Fikstür
|19.11.2020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|1-0
|Erzin Spor
|19.11.2020
|Darıca Gençlerbirliği
|1-0
|Ağrı 1970 Spor
|19.11.2020
|Fethiyespor
|2-0
|Kahta 02 Spor
|19.11.2020
|Karaman Belediyespor
|2-0
|Belediye Kütahyaspor
|19.11.2020
|Yozgatspor 1959 FK
|0-0
|Tokatspor
|19.11.2020
|Nazilli Belediyespor
|2-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|19.11.2020
|Tekirdağspor
|1-1
|Halide Edip Adıvar
|19.11.2020
|Yomraspor
|0-0
|Mardin BŞ. Başakspor