2020-2021 Nazilli Belediyespor, Çengelköy Futbol Yatırımları maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Nazilli Belediyespor ve Çengelköy Futbol Yatırımları taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 10. hafta maçında Nazilli Belediyespor sahasında Çengelköy Futbol Yatırımları ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Nazilli İlçe - Aydın stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Nazilli Belediyespor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nazilli İlçe - Aydın stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi. Nazilli Belediyespor - Çengelköy Futbol Yatırımları Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Nazilli İlçe - Aydın



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Sait Tuzcu(hakem), Hasan Cebeci(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Kırbaş(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)

Nazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11

92. Zekeriya Topayan, 53. Tamer Arıcı, 23. Sefa Korkmaz, 3. Oktay Kancı, 69. Selçuk Hakalmaz, 8. Ufukcan Engin, 5. Polat Güren, 11. Kaan Akman, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 74. Mert Çapar, 54. Murat Can Bölükbaşı



Yedekler

21. Alper Yusuf Günaydın, 2. Sinan Akgöl, 17. Hasan Demir, 6. Serkan Güler, 9. Batuhan Kayıkcı, 35. Aytaç Deniz, 7. Burak Evren



Teknik Sorumlu

Hasan Şermet



Goller

Kaan Akman,45.dk (f), Aytaç Deniz,78.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ufukcan Engin 49.dk, Sarı Kart Tamer Arıcı 71.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Akif Şerifoğlu 66.dk, Mert Çapar 89.dk, Kaan Akman 81.dk



Oyuna Girenler

Aytaç Deniz 66.dk, Batuhan Kayıkcı 89.dk, Hasan Demir 81.dk

Çengelköy Futbol Yatırımları

Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11

74. Sabri Can, 27. Sedat Yahşi, 3. Mertcan Aşcı, 5. Fatih Sercan Ekinci, 22. Burak Büyükkaya, 60. Yusuf Ağın, 8. Oğuz Mataracı, 10. Emin Soğuk, 17. Ömer Faruk Öztürk, 7. Ömer Demircan, 9. Ali Özgür Basa



Yedekler

48. Kemal Mert Özyiğit, 4. Ömerül Faruk İşler, 11. Sefa Turan, 58. Ferhat Beşer, 47. Alperen Keleş, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 99. Taner Gümüş



Teknik Sorumlu

Özgür Ataçocuğu



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ali Özgür Basa 50.dk, Sarı Kart Sedat Yahşi 38.dk



Oyundan Çıkanlar

Ömer Faruk Öztürk 81.dk, Oğuz Mataracı 60.dk, Emin Soğuk 81.dk, Sedat Yahşi 66.dk



Oyuna Girenler

Taner Gümüş 81.dk, Sefa Turan 60.dk, Ferhat Beşer 81.dk, Alperen Keleş 66.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 10 6 1 3 22 7 19 15 2 Fethiyespor 9 5 2 2 14 7 17 7 3 İskenderun FK 10 5 2 3 12 9 17 3 4 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 5 Çengelköyspor A.Ş. 9 4 2 3 10 10 14 0 6 Mardin Fosfat Spor 10 3 4 3 13 9 13 4 7 Büyükçekmece Tepecikspor 9 3 4 2 10 9 13 1 8 Yomraspor 9 3 4 2 10 9 13 1 9 Ağrı 1970 Spor 9 4 1 4 6 8 13 -2 10 Darıca Gençlerbirliği 10 3 4 3 9 12 13 -3 11 Belediye Kütahyaspor 9 3 3 3 12 10 12 2 12 Kahta 02 Spor 10 3 3 4 10 11 12 -1 13 Tekirdağspor 10 2 4 4 8 12 10 -4 14 Karaman Belediyespor 9 2 3 4 12 12 9 0 15 Tokatspor 9 2 3 4 6 16 9 -10 16 Halide Edip Adıvar 9 1 5 3 7 10 8 -3 17 Yozgatspor 1959 FK 10 1 4 5 6 15 7 -9

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