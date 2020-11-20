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2020-2021 Nazilli Belediyespor, Çengelköy Futbol Yatırımları maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Nazilli Belediyespor, Çengelköy Futbol Yatırımları maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Nazilli Belediyespor ve Çengelköy Futbol Yatırımları taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  10. hafta maçında Nazilli Belediyespor sahasında Çengelköy Futbol Yatırımları ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Nazilli İlçe - Aydın stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Nazilli Belediyespor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nazilli İlçe - Aydın stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

Nazilli Belediyespor - Çengelköy Futbol Yatırımları Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Nazilli İlçe - Aydın

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Sait Tuzcu(hakem), Hasan Cebeci(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Kırbaş(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)

NAZİLLİ BELEDİYESPORNazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11
92. Zekeriya Topayan, 53. Tamer Arıcı, 23. Sefa Korkmaz, 3. Oktay Kancı, 69. Selçuk Hakalmaz, 8. Ufukcan Engin, 5. Polat Güren, 11. Kaan Akman, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 74. Mert Çapar, 54. Murat Can Bölükbaşı

Yedekler
21. Alper Yusuf Günaydın, 2. Sinan Akgöl, 17. Hasan Demir, 6. Serkan Güler, 9. Batuhan Kayıkcı, 35. Aytaç Deniz, 7. Burak Evren

Teknik Sorumlu
Hasan Şermet

Goller
Kaan Akman,45.dk (f), Aytaç Deniz,78.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ufukcan Engin 49.dk, Sarı Kart Tamer Arıcı 71.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Akif Şerifoğlu 66.dk, Mert Çapar 89.dk, Kaan Akman 81.dk

Oyuna Girenler
Aytaç Deniz 66.dk, Batuhan Kayıkcı 89.dk, Hasan Demir 81.dk

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARIÇengelköy Futbol Yatırımları

Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11
74. Sabri Can, 27. Sedat Yahşi, 3. Mertcan Aşcı, 5. Fatih Sercan Ekinci, 22. Burak Büyükkaya, 60. Yusuf Ağın, 8. Oğuz Mataracı, 10. Emin Soğuk, 17. Ömer Faruk Öztürk, 7. Ömer Demircan, 9. Ali Özgür Basa

Yedekler
48. Kemal Mert Özyiğit, 4. Ömerül Faruk İşler, 11. Sefa Turan, 58. Ferhat Beşer, 47. Alperen Keleş, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 99. Taner Gümüş

Teknik Sorumlu
Özgür Ataçocuğu

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Ali Özgür Basa 50.dk, Sarı Kart Sedat Yahşi 38.dk

Oyundan Çıkanlar
Ömer Faruk Öztürk 81.dk, Oğuz Mataracı 60.dk, Emin Soğuk 81.dk, Sedat Yahşi 66.dk

Oyuna Girenler
Taner Gümüş 81.dk, Sefa Turan 60.dk, Ferhat Beşer 81.dk, Alperen Keleş 66.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor106132271915
2Fethiyespor9522147177
3İskenderun FK10523129173
4Ceyhanspor9432161715-1
5Çengelköyspor A.Ş.94231010140
6Mardin Fosfat Spor10343139134
7Büyükçekmece Tepecikspor9342109131
8Yomraspor9342109131
9Ağrı 1970 Spor94146813-2
10Darıca Gençlerbirliği1034391213-3
11Belediye Kütahyaspor93331210122
12Kahta 02 Spor10334101112-1
13Tekirdağspor1024481210-4
14Karaman Belediyespor9234121290
15Tokatspor92346169-10
16Halide Edip Adıvar91537108-3
17Yozgatspor 1959 FK101456157-9

Fikstür

19.11.2020Büyükçekmece Tepecikspor1-0Erzin Spor
19.11.2020Darıca Gençlerbirliği1-0Ağrı 1970 Spor
19.11.2020Fethiyespor2-0Kahta 02 Spor
19.11.2020Karaman Belediyespor2-0Belediye Kütahyaspor
19.11.2020Yozgatspor 1959 FK0-0Tokatspor
19.11.2020Nazilli Belediyespor2-0Çengelköyspor A.Ş.
19.11.2020Tekirdağspor1-1Halide Edip Adıvar
19.11.2020Yomraspor0-0Mardin BŞ. Başakspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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