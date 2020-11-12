2020-2021 Nazilli Belediyespor, Tokatspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Nazilli Belediyespor ve Tokatspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 8. hafta maçında Nazilli Belediyespor sahasında Tokatspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Nazilli İlçe - Aydın stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Nazilli Belediyespor - Tokatspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nazilli İlçe - Aydın stadyumunda oynanan maç 4-0 sona erdi. Nazilli Belediyespor - Tokatspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Nazilli İlçe - Aydın



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Tolga Tugay İnan(hakem), Tuncay Ercan(1. Yardımcı Hakem), Erdi Abdulmecit Sayar(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Kösem(dördüncü Hakem)

Nazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11

92. Zekeriya Topayan, 3. Oktay Kancı, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 8. Ufukcan Engin, 16. Berkay Çakır, 17. Hasan Demir, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 53. Tamer Arıcı, 54. Murat Can Bölükbaşı, 74. Mert Çapar



Yedekler

98. Hasan Çayrak, 2. Sinan Akgöl, 9. Batuhan Kayıkcı, 10. Muhammet Ali Aydın, 23. Sefa Korkmaz, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 69. Selçuk Hakalmaz



Teknik Sorumlu

Hasan Şermet



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Tokatspor

Tokatspor İlk 11

1. Mikail Keskin, 4. Ali Kemal Yükseker, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 2. Berkcan Aytaç, 35. Kağan Topçu, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 59. Deniz Bağlan, 44. Mert Güney, 14. Vedat Budak, 77. Eser Yayla, 22. Ali Can Özer



Yedekler

55. Cüneyt Çelik, 45. Eren Açıkgöz, 30. Ulaş Girgin, 5. Abdulbaki Şahin, 29. Abdulaziz Tanyeri, 19. Furkan Kaya, 72. Bayram Büstaç



Teknik Sorumlu

Hakan Alpay



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 8 5 1 2 20 6 16 14 2 Fethiyespor 7 4 1 2 10 5 13 5 3 İskenderun FK 7 4 1 2 10 7 13 3 4 Kahta 02 Spor 7 3 2 2 8 5 11 3 5 Yomraspor 6 3 2 1 8 5 11 3 6 Çengelköyspor A.Ş. 7 3 2 2 9 8 11 1 7 Ceyhanspor 7 3 2 2 10 13 11 -3 8 Mardin Fosfat Spor 7 3 1 3 10 6 10 4 9 Ağrı 1970 Spor 6 3 1 2 5 6 10 -1 10 Belediye Kütahyaspor 6 2 2 2 10 7 8 3 11 Tekirdağspor 7 2 2 3 6 9 8 -3 12 Tokatspor 7 2 2 3 5 14 8 -9 13 Darıca Gençlerbirliği 8 1 4 3 6 11 7 -5 14 Büyükçekmece Tepecikspor 6 1 3 2 4 6 6 -2 15 Halide Edip Adıvar 7 1 3 3 6 9 6 -3 16 Yozgatspor 1959 FK 7 1 2 4 6 14 5 -8 17 Karaman Belediyespor 6 1 1 4 7 9 4 -2

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