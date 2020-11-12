2020-2021 Nazilli Belediyespor, Tokatspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Tokatspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Nazilli Belediyespor ve Tokatspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 8. hafta maçında Nazilli Belediyespor sahasında Tokatspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Nazilli İlçe - Aydın stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Nazilli Belediyespor - Tokatspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nazilli İlçe - Aydın stadyumunda oynanan maç 4-0 sona erdi.
Nazilli Belediyespor - Tokatspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Nazilli İlçe - Aydın
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Tolga Tugay İnan(hakem), Tuncay Ercan(1. Yardımcı Hakem), Erdi Abdulmecit Sayar(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Kösem(dördüncü Hakem)
Nazilli Belediyespor İlk 11
92. Zekeriya Topayan, 3. Oktay Kancı, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 8. Ufukcan Engin, 16. Berkay Çakır, 17. Hasan Demir, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 53. Tamer Arıcı, 54. Murat Can Bölükbaşı, 74. Mert Çapar
Yedekler
98. Hasan Çayrak, 2. Sinan Akgöl, 9. Batuhan Kayıkcı, 10. Muhammet Ali Aydın, 23. Sefa Korkmaz, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 69. Selçuk Hakalmaz
Teknik Sorumlu
Hasan Şermet
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Tokatspor İlk 11
1. Mikail Keskin, 4. Ali Kemal Yükseker, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 2. Berkcan Aytaç, 35. Kağan Topçu, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 59. Deniz Bağlan, 44. Mert Güney, 14. Vedat Budak, 77. Eser Yayla, 22. Ali Can Özer
Yedekler
55. Cüneyt Çelik, 45. Eren Açıkgöz, 30. Ulaş Girgin, 5. Abdulbaki Şahin, 29. Abdulaziz Tanyeri, 19. Furkan Kaya, 72. Bayram Büstaç
Teknik Sorumlu
Hakan Alpay
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Nazilli Belediyespor
|8
|5
|1
|2
|20
|6
|16
|14
|2
|Fethiyespor
|7
|4
|1
|2
|10
|5
|13
|5
|3
|İskenderun FK
|7
|4
|1
|2
|10
|7
|13
|3
|4
|Kahta 02 Spor
|7
|3
|2
|2
|8
|5
|11
|3
|5
|Yomraspor
|6
|3
|2
|1
|8
|5
|11
|3
|6
|Çengelköyspor A.Ş.
|7
|3
|2
|2
|9
|8
|11
|1
|7
|Ceyhanspor
|7
|3
|2
|2
|10
|13
|11
|-3
|8
|Mardin Fosfat Spor
|7
|3
|1
|3
|10
|6
|10
|4
|9
|Ağrı 1970 Spor
|6
|3
|1
|2
|5
|6
|10
|-1
|10
|Belediye Kütahyaspor
|6
|2
|2
|2
|10
|7
|8
|3
|11
|Tekirdağspor
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|8
|-3
|12
|Tokatspor
|7
|2
|2
|3
|5
|14
|8
|-9
|13
|Darıca Gençlerbirliği
|8
|1
|4
|3
|6
|11
|7
|-5
|14
|Büyükçekmece Tepecikspor
|6
|1
|3
|2
|4
|6
|6
|-2
|15
|Halide Edip Adıvar
|7
|1
|3
|3
|6
|9
|6
|-3
|16
|Yozgatspor 1959 FK
|7
|1
|2
|4
|6
|14
|5
|-8
|17
|Karaman Belediyespor
|6
|1
|1
|4
|7
|9
|4
|-2
Fikstür
|11.11.2020
|Darıca Gençlerbirliği
|1-1
|Halide Edip Adıvar
|11.11.2020
|Nazilli Belediyespor
|4-0
|Tokatspor
|12.11.2020
|Yozgatspor 1959 FK
|Belediye Kütahyaspor
|12.11.2020
|Yomraspor
|Ceyhanspor
|12.11.2020
|Tekirdağspor
|Erzin Spor
|12.11.2020
|Çengelköyspor A.Ş.
|Ağrı 1970 Spor
|12.11.2020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|Kahta 02 Spor
|12.11.2020
|Karaman Belediyespor
|Mardin BŞ. Başakspor