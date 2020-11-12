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2020-2021 Nazilli Belediyespor, Tokatspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Tokatspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Nazilli Belediyespor, Tokatspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Nazilli Belediyespor ve Tokatspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  8. hafta maçında Nazilli Belediyespor sahasında Tokatspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Nazilli İlçe - Aydın stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Nazilli Belediyespor - Tokatspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nazilli İlçe - Aydın stadyumunda oynanan maç 4-0 sona erdi.

Nazilli Belediyespor - Tokatspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Nazilli İlçe - Aydın

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Tolga Tugay İnan(hakem), Tuncay Ercan(1. Yardımcı Hakem), Erdi Abdulmecit Sayar(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Kösem(dördüncü Hakem)

NAZİLLİ BELEDİYESPORNazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11
92. Zekeriya Topayan, 3. Oktay Kancı, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 8. Ufukcan Engin, 16. Berkay Çakır, 17. Hasan Demir, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 53. Tamer Arıcı, 54. Murat Can Bölükbaşı, 74. Mert Çapar

Yedekler
98. Hasan Çayrak, 2. Sinan Akgöl, 9. Batuhan Kayıkcı, 10. Muhammet Ali Aydın, 23. Sefa Korkmaz, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 69. Selçuk Hakalmaz

Teknik Sorumlu
Hasan Şermet

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TOKATSPORTokatspor

Tokatspor İlk 11
1. Mikail Keskin, 4. Ali Kemal Yükseker, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 2. Berkcan Aytaç, 35. Kağan Topçu, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 59. Deniz Bağlan, 44. Mert Güney, 14. Vedat Budak, 77. Eser Yayla, 22. Ali Can Özer

Yedekler
55. Cüneyt Çelik, 45. Eren Açıkgöz, 30. Ulaş Girgin, 5. Abdulbaki Şahin, 29. Abdulaziz Tanyeri, 19. Furkan Kaya, 72. Bayram Büstaç

Teknik Sorumlu
Hakan Alpay

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor85122061614
2Fethiyespor7412105135
3İskenderun FK7412107133
4Kahta 02 Spor732285113
5Yomraspor632185113
6Çengelköyspor A.Ş.732298111
7Ceyhanspor7322101311-3
8Mardin Fosfat Spor7313106104
9Ağrı 1970 Spor63125610-1
10Belediye Kütahyaspor622210783
11Tekirdağspor7223698-3
12Tokatspor72235148-9
13Darıca Gençlerbirliği81436117-5
14Büyükçekmece Tepecikspor6132466-2
15Halide Edip Adıvar7133696-3
16Yozgatspor 1959 FK71246145-8
17Karaman Belediyespor6114794-2

Fikstür

11.11.2020Darıca Gençlerbirliği1-1Halide Edip Adıvar
11.11.2020Nazilli Belediyespor4-0Tokatspor
12.11.2020Yozgatspor 1959 FK Belediye Kütahyaspor
12.11.2020Yomraspor Ceyhanspor
12.11.2020Tekirdağspor Erzin Spor
12.11.2020Çengelköyspor A.Ş. Ağrı 1970 Spor
12.11.2020Büyükçekmece Tepecikspor Kahta 02 Spor
12.11.2020Karaman Belediyespor Mardin BŞ. Başakspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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