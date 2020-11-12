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2020 - 2021 Süper Liginin en az gol atan takımı Kayserispor oldu

Hes Kablo Kayserispor, ligde geride kalan 8 hafta sonunda sadece 4 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

2020 - 2021 Süper Liginin en az gol atan takımı Kayserispor oldu

Hes Kablo Kayserispor, ligde geride kalan 8 hafta sonunda sadece 4 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

Hes Kablo Kayserispor ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet alırken sadece 4 gol attı. Kalesinde 10 gol gören sarı kırmızılılar, ligin en az gol atan takımı oldu. Hes Kablo Kayserispor attığı 4 golün 3'ünü yabancılar atarken, 1 golü ise yerli isim kaydetti. Sarı-Kırmızılı takımda Zoran Kvrzic, Pedro Henrique, İlhan Parlak ve Wilfried Kanga gol atan isimler oldu.

Kayserispor 1-0 Kasımpaşa (Zoran Kvrzic)

Alanyaspor 2-0 Kayserispor

Kayserispor 1-3 Erzurumspor (Pedro Henrique)

Ankaragücü 0-1 Kayserispor (İlhan Parlak)

Kayserispor 1-3 Sivasspor (Wilfried Kanga)

Ç.Rizespor 1-0 Kayserispor

Kayserispor 0-1 Hatayspor



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