2020-2021 Tekirdağspor, Halide Edip Adıvarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Tekirdağspor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Tekirdağspor ve Halide Edip Adıvarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 10. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tekirdağspor - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Tekirdağspor - Halide Edip Adıvarspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Namık Kemal Stadı - Tekirdağ



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Abdurrahman Haymana(hakem), Suat Fidan(1. Yardımcı Hakem), Ulaş Çelik(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Can Ölmez(dördüncü Hakem)

Tekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11

12. Cihan Bal, 7. Enes Şimşek, 10. Fatih Çakır, 17. Uğur Erdoğan, 19. Gökhan Artun, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 39. Ramazan Üzer, 42. Hüseyin Süre, 95. Doğukan Çınar, 96. Semih Küçük



Yedekler

25. Süleyman Aktaş, 5. Hüseyin Ertabak, 11. Ali Arashan Altuntaş, 20. Ceyhun Kalıntaş, 41. Sercan Şaşmaz, 52. Mert Suha Kıraç, 93. Emrah Şenol



Teknik Sorumlu

Kaya Tevfik Saygılı



Goller

Uğur Erdoğan,76.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Fatih Çakır 33.dk



Oyundan Çıkanlar

Gökhan Artun 46.dk, Semih Küçük 67.dk



Oyuna Girenler

Emrah Şenol 46.dk, Ali Arashan Altuntaş 67.dk

Halide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11

25. Tunahan Dikişci, 14. Çağatay Çeken, 28. Erdem Aydın, 6. Necati Yakuplar, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 17. İbrahim Serdar Aydın, 88. Sezer Yıldırım, 20. Oğuz Aksoy, 22. Said Can Açıkalın, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş



Yedekler

48. Evren Özyiğit, 55. İlyas Bilen, 99. Alparslan Demir



Teknik Sorumlu

Adnan Toros



Goller

Mehmet Kodeş,62.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Evren Özyiğit 13.dk, Sarı Kart Çağatay Çeken 89.dk, Sarı Kart Furkan Mehmet Tuncer 72.dk, Sarı Kart Sezer Yıldırım 90+2.dk, Sarı Kart Necati Yakuplar 51.dk, Çift Sarı Kart Oğuz Aksoy 90+4.dk, Sarı Kart Mehmet Kodeş 45+2.dk



Oyundan Çıkanlar

İbrahim Serdar Aydın 86.dk, Marlon Bülent Üçüncü 39.dk



Oyuna Girenler

İlyas Bilen 86.dk, Alparslan Demir 39.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 10 6 1 3 22 7 19 15 2 Fethiyespor 9 5 2 2 14 7 17 7 3 İskenderun FK 10 5 2 3 12 9 17 3 4 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 5 Çengelköyspor A.Ş. 9 4 2 3 10 10 14 0 6 Mardin Fosfat Spor 10 3 4 3 13 9 13 4 7 Büyükçekmece Tepecikspor 9 3 4 2 10 9 13 1 8 Yomraspor 9 3 4 2 10 9 13 1 9 Ağrı 1970 Spor 9 4 1 4 6 8 13 -2 10 Darıca Gençlerbirliği 10 3 4 3 9 12 13 -3 11 Belediye Kütahyaspor 9 3 3 3 12 10 12 2 12 Kahta 02 Spor 10 3 3 4 10 11 12 -1 13 Tekirdağspor 10 2 4 4 8 12 10 -4 14 Karaman Belediyespor 9 2 3 4 12 12 9 0 15 Tokatspor 9 2 3 4 6 16 9 -10 16 Halide Edip Adıvar 9 1 5 3 7 10 8 -3 17 Yozgatspor 1959 FK 10 1 4 5 6 15 7 -9

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