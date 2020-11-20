2020-2021 Tekirdağspor, Halide Edip Adıvarspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Tekirdağspor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Tekirdağspor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Tekirdağspor ve Halide Edip Adıvarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 10. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Tekirdağspor - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Tekirdağspor - Halide Edip Adıvarspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Namık Kemal Stadı - Tekirdağ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Abdurrahman Haymana(hakem), Suat Fidan(1. Yardımcı Hakem), Ulaş Çelik(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Can Ölmez(dördüncü Hakem)
Tekirdağspor İlk 11
12. Cihan Bal, 7. Enes Şimşek, 10. Fatih Çakır, 17. Uğur Erdoğan, 19. Gökhan Artun, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 39. Ramazan Üzer, 42. Hüseyin Süre, 95. Doğukan Çınar, 96. Semih Küçük
Yedekler
25. Süleyman Aktaş, 5. Hüseyin Ertabak, 11. Ali Arashan Altuntaş, 20. Ceyhun Kalıntaş, 41. Sercan Şaşmaz, 52. Mert Suha Kıraç, 93. Emrah Şenol
Teknik Sorumlu
Kaya Tevfik Saygılı
Goller
Uğur Erdoğan,76.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Fatih Çakır 33.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Artun 46.dk, Semih Küçük 67.dk
Oyuna Girenler
Emrah Şenol 46.dk, Ali Arashan Altuntaş 67.dk
Halide Edip Adıvarspor İlk 11
25. Tunahan Dikişci, 14. Çağatay Çeken, 28. Erdem Aydın, 6. Necati Yakuplar, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 17. İbrahim Serdar Aydın, 88. Sezer Yıldırım, 20. Oğuz Aksoy, 22. Said Can Açıkalın, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş
Yedekler
48. Evren Özyiğit, 55. İlyas Bilen, 99. Alparslan Demir
Teknik Sorumlu
Adnan Toros
Goller
Mehmet Kodeş,62.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Evren Özyiğit 13.dk, Sarı Kart Çağatay Çeken 89.dk, Sarı Kart Furkan Mehmet Tuncer 72.dk, Sarı Kart Sezer Yıldırım 90+2.dk, Sarı Kart Necati Yakuplar 51.dk, Çift Sarı Kart Oğuz Aksoy 90+4.dk, Sarı Kart Mehmet Kodeş 45+2.dk
Oyundan Çıkanlar
İbrahim Serdar Aydın 86.dk, Marlon Bülent Üçüncü 39.dk
Oyuna Girenler
İlyas Bilen 86.dk, Alparslan Demir 39.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Nazilli Belediyespor
|10
|6
|1
|3
|22
|7
|19
|15
|2
|Fethiyespor
|9
|5
|2
|2
|14
|7
|17
|7
|3
|İskenderun FK
|10
|5
|2
|3
|12
|9
|17
|3
|4
|Ceyhanspor
|9
|4
|3
|2
|16
|17
|15
|-1
|5
|Çengelköyspor A.Ş.
|9
|4
|2
|3
|10
|10
|14
|0
|6
|Mardin Fosfat Spor
|10
|3
|4
|3
|13
|9
|13
|4
|7
|Büyükçekmece Tepecikspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|8
|Yomraspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|9
|Ağrı 1970 Spor
|9
|4
|1
|4
|6
|8
|13
|-2
|10
|Darıca Gençlerbirliği
|10
|3
|4
|3
|9
|12
|13
|-3
|11
|Belediye Kütahyaspor
|9
|3
|3
|3
|12
|10
|12
|2
|12
|Kahta 02 Spor
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|12
|-1
|13
|Tekirdağspor
|10
|2
|4
|4
|8
|12
|10
|-4
|14
|Karaman Belediyespor
|9
|2
|3
|4
|12
|12
|9
|0
|15
|Tokatspor
|9
|2
|3
|4
|6
|16
|9
|-10
|16
|Halide Edip Adıvar
|9
|1
|5
|3
|7
|10
|8
|-3
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|10
|1
|4
|5
|6
|15
|7
|-9
Fikstür
|19.11.2020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|1-0
|Erzin Spor
|19.11.2020
|Darıca Gençlerbirliği
|1-0
|Ağrı 1970 Spor
|19.11.2020
|Fethiyespor
|2-0
|Kahta 02 Spor
|19.11.2020
|Karaman Belediyespor
|2-0
|Belediye Kütahyaspor
|19.11.2020
|Yozgatspor 1959 FK
|0-0
|Tokatspor
|19.11.2020
|Nazilli Belediyespor
|2-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|19.11.2020
|Tekirdağspor
|1-1
|Halide Edip Adıvar
|19.11.2020
|Yomraspor
|0-0
|Mardin BŞ. Başakspor