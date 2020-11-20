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2020-2021 Tekirdağspor, Halide Edip Adıvarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Tekirdağspor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Tekirdağspor, Halide Edip Adıvarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Tekirdağspor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Tekirdağspor ve Halide Edip Adıvarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  10. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Tekirdağspor - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Tekirdağspor - Halide Edip Adıvarspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Namık Kemal Stadı - Tekirdağ

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Abdurrahman Haymana(hakem), Suat Fidan(1. Yardımcı Hakem), Ulaş Çelik(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Can Ölmez(dördüncü Hakem)

TEKİRDAĞSPORTekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11
12. Cihan Bal, 7. Enes Şimşek, 10. Fatih Çakır, 17. Uğur Erdoğan, 19. Gökhan Artun, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 39. Ramazan Üzer, 42. Hüseyin Süre, 95. Doğukan Çınar, 96. Semih Küçük

Yedekler
25. Süleyman Aktaş, 5. Hüseyin Ertabak, 11. Ali Arashan Altuntaş, 20. Ceyhun Kalıntaş, 41. Sercan Şaşmaz, 52. Mert Suha Kıraç, 93. Emrah Şenol

Teknik Sorumlu
Kaya Tevfik Saygılı

Goller
Uğur Erdoğan,76.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Fatih Çakır 33.dk

Oyundan Çıkanlar
Gökhan Artun 46.dk, Semih Küçük 67.dk

Oyuna Girenler
Emrah Şenol 46.dk, Ali Arashan Altuntaş 67.dk

HALİDE EDİP ADIVARSPORHalide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11
25. Tunahan Dikişci, 14. Çağatay Çeken, 28. Erdem Aydın, 6. Necati Yakuplar, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 17. İbrahim Serdar Aydın, 88. Sezer Yıldırım, 20. Oğuz Aksoy, 22. Said Can Açıkalın, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş

Yedekler
48. Evren Özyiğit, 55. İlyas Bilen, 99. Alparslan Demir

Teknik Sorumlu
Adnan Toros

Goller
Mehmet Kodeş,62.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Evren Özyiğit 13.dk, Sarı Kart Çağatay Çeken 89.dk, Sarı Kart Furkan Mehmet Tuncer 72.dk, Sarı Kart Sezer Yıldırım 90+2.dk, Sarı Kart Necati Yakuplar 51.dk, Çift Sarı Kart Oğuz Aksoy 90+4.dk, Sarı Kart Mehmet Kodeş 45+2.dk

Oyundan Çıkanlar
İbrahim Serdar Aydın 86.dk, Marlon Bülent Üçüncü 39.dk

Oyuna Girenler
İlyas Bilen 86.dk, Alparslan Demir 39.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor106132271915
2Fethiyespor9522147177
3İskenderun FK10523129173
4Ceyhanspor9432161715-1
5Çengelköyspor A.Ş.94231010140
6Mardin Fosfat Spor10343139134
7Büyükçekmece Tepecikspor9342109131
8Yomraspor9342109131
9Ağrı 1970 Spor94146813-2
10Darıca Gençlerbirliği1034391213-3
11Belediye Kütahyaspor93331210122
12Kahta 02 Spor10334101112-1
13Tekirdağspor1024481210-4
14Karaman Belediyespor9234121290
15Tokatspor92346169-10
16Halide Edip Adıvar91537108-3
17Yozgatspor 1959 FK101456157-9

Fikstür

19.11.2020Büyükçekmece Tepecikspor1-0Erzin Spor
19.11.2020Darıca Gençlerbirliği1-0Ağrı 1970 Spor
19.11.2020Fethiyespor2-0Kahta 02 Spor
19.11.2020Karaman Belediyespor2-0Belediye Kütahyaspor
19.11.2020Yozgatspor 1959 FK0-0Tokatspor
19.11.2020Nazilli Belediyespor2-0Çengelköyspor A.Ş.
19.11.2020Tekirdağspor1-1Halide Edip Adıvar
19.11.2020Yomraspor0-0Mardin BŞ. Başakspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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